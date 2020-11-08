Farmacêutica se apaixonou pelo ramo da alquimia de medicamentos e cosméticos

Luiza Scardua começou a trabalhar aos 15 anos na drogaria do pai que fica no Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Cloves Louzada

Luiza Scardua gosta de dizer que foi criada num balcão de farmácia. O pai, Luiz Claudio, era comerciante em Colatina, quando aproveitou a oportunidade de gerir uma drogaria em Nova Almeida. Já no final dos anos 90, ele também resolveu investir no ramo de manipulação. "Com 15 anos comecei a trabalhar na drogaria dele que fica no Terminal de Laranjeiras, conciliando com os estudos. Aí escolhi cursar farmácia na Ufes, mesmo a contragosto da minha mãe, que queria que eu fizesse medicina", lembra.

Há oito anos ela comanda, com uma sócia, a Globo Fórmula. "Meu pai comprou a parte de um antigo sócio e me deu a oportunidade de iniciar a direção com uma sócia. Recuperamos financeiramente a farmácia que estava um caos. E foi a Ana Paula Couto, minha sócia, que me fez apaixonar pela manipulação, que é uma verdadeira alquimia de medicamentos e cosméticos", conta. Nos últimos 5 anos ela criou um laboratório de medicamentos de uso exclusivo veterinário e um laboratório de homeopatia, florais e aromaterapia.

No tempo livre, Luiza gosta de se dedicar aos esportes: a preferência é por corrida ao ar livre e por Crossfit, que pratica há quase dois anos. “Nos finais de semana sempre procuro um tempo para visitar meus pais e nesses momentos de união o que mais acontece é churrascada e muita música boa. E também estou nos preparativos do meu casamento que vai acontecer no ano que vem", diz.