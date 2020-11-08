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Abrindo o baú

Farmacêutica se apaixonou pelo ramo da alquimia de medicamentos e cosméticos

Luiza Scardua, que comanda uma farmácia de manipulação, também abriu um laboratório de medicamentos de uso exclusivo veterinário e um de homeopatia, florais e aromaterapia

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

08 nov 2020 às 05:00
Guilherme Sillva

Colunista

Guilherme Sillva

Luiza Scardua
Luiza Scardua começou a trabalhar aos 15 anos na drogaria do pai que fica no Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Cloves Louzada
Luiza Scardua gosta de dizer que foi criada num balcão de farmácia. O pai, Luiz Claudio, era comerciante em Colatina, quando aproveitou a oportunidade de gerir uma drogaria em Nova Almeida. Já no final dos anos 90, ele também resolveu investir no ramo de manipulação. "Com 15 anos comecei a trabalhar na drogaria dele que fica no Terminal de Laranjeiras, conciliando com os estudos. Aí escolhi cursar farmácia na Ufes, mesmo a contragosto da minha mãe, que queria que eu fizesse medicina", lembra.
Há oito anos ela comanda, com uma sócia, a Globo Fórmula. "Meu pai comprou a parte de um antigo sócio e me deu a oportunidade de iniciar a direção com uma sócia. Recuperamos financeiramente a farmácia que estava um caos. E foi a Ana Paula Couto, minha sócia, que me fez apaixonar pela manipulação, que é uma verdadeira alquimia de medicamentos e cosméticos", conta. Nos últimos 5 anos ela criou um laboratório de medicamentos de uso exclusivo veterinário e um laboratório de homeopatia, florais e aromaterapia.
No tempo livre, Luiza gosta de se dedicar aos esportes: a preferência é por corrida ao ar livre e por Crossfit, que pratica há quase dois anos. “Nos finais de semana sempre procuro um tempo para visitar meus pais e nesses momentos de união o que mais acontece é churrascada e muita música boa. E também estou nos preparativos do meu casamento que vai acontecer no ano que vem", diz.

Não vivo sem...

O anel de noivado. Fui pedida em casamento em Cancún e vou me casar no dia 23 de outubro do ano que vem, um sonho que está sendo planejado com todo o amor há alguns meses.
O colar da Igreja Matriz Nossa Senhora D'Ajuda, que fica em Arraial da D'Ajuda, na Bahia, e foi presente da minha irmã. Ganhei no batizado do filho dela, meu afilhado.
De usar chapéu. Aliás, faço coleção. Tenho vários e virou uma mania por causa do meu noivo que gosta do campo. Esse é um dos meus preferidos. 
A máquina de café. Eu adoro ela e representa minha paixão pela bebida. Sou viciada e bebo o dia inteiro.
A minha bicicleta. Amo exercícios físicos e ela eu uso para atividades ao ar livre com meus amigos.

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Guilherme Sillva

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitario Faesa, ja foi assessor de imprensa e esta desde 2012 em A Gazeta. E autor do livro #Roda de Boteco 10 anos - Historia e Gastronomia#. Gosta de chocolate, praia, carnaval e vive com a mala de viagem pronta. Coisa de sagitariano.

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