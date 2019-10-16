Vista em 360 graus

Edifício Empire State revela o novo observatório do 102º andar

Atração estava fechada para reformas desde janeiro deste ano. Janelas do teto ao chão e um elevador de vidro exibem Nova York a 381 m

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 10:12 - Atualizado há 6 anos

Vista do Empire State Building, que renovou o observatório do 102º andar Crédito: Divulgação

O Empire State Building, um dos edifícios mais famosos do mundo, em Nova Iorque (EUA), reabriu o mirante do 102º andar. O local, que estava fechado para reformas desde janeiro deste ano, promete uma experiência de cima para baixo graças às janelas de vidro do teto ao chão, permitindo que os visitantes cheguem na beiradinha.

Os visitantes experimentam o primeiro momento "uau" quando entram no elevador de vidro, no 86º andar. Ao percorrerem 16 andares, até o 102º, através de um poço de vidro recém-reformado, verão algo nunca antes visto: o interior do mastro da torre e um vislumbre de suas mundialmente famosas luzes. Quando o elevador se aproxima do destino, os visitantes têm uma prévia da deslumbrante vista, antes de chegar no Observatório. Composto de 24 janelas transparentes de 2,5 metros, o 102º andar é um deque de observação fechado, com temperatura controlada, oferecendo vista de 360 graus da cidade, a partir do coração de Nova York.

“O Observatório do 102º é a joia da coroa do Edifício Empire State. Retiramos todas as obstruções e obstáculos, oferecendo aos visitantes acesso a uma vista a partir de um ponto central e incomparável em Nova York”, disse Anthony E. Malkin, presidente e diretor executivo da Empire State Realty Trust.

A reforma do 102º andar começou em janeiro de 2019, dentro de um "casulo" suspenso de alta tecnologia, uma estrutura circular de andaimes, o mais alto desse tipo em Nova York. O casulo permitiu que a obra acontecesse sem atrapalhar os visitantes do mundialmente famoso Observatório do 86º andar. Os valores da reforma não foram divulgados.

O ingresso para o Observatório do 86º andar custa a partir de US$ 38 (R$ 155, na conversão simples), e o ingresso para o Observatório do 102º andar pode ser comprado acrescentando mais US$ 20 (R$ 237 no total), tanto on-line, no site do Empire State, como nos quiosques localizados no segundo e no 86° andar.

