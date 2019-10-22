Menos impacto ao meio ambiente

Dove anuncia que todas as suas embalagens serão sustentáveis até 2020

100% das embalagens da marca serão recicladas

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 10:14 - Atualizado há 6 anos

A Dove anuncia a mudança das embalagens plásticas para 100% recicladas até o final deste ano de 2019 Crédito: Reprodução/ Instagram @dove

Hoje, felizmente, as marcas estão cada vez mais preocupadas com o impacto de sua produção ao meio ambiente

Agora, alguns dos principais nomes do mercado passaram a entender a necessidade de mudança imediata para a direção certa. E entre essas marcas, está a Dove. Segundo informações da Glamour, a marca anuncia a mudança das embalagens plásticas para 100% recicladas até o final deste ano de 2019.

"Como um dos maiores planos de redução conhecidos na indústria da beleza, as iniciativas da Dove gerarão um impacto maciço e contínuo para a redução do uso de plástico virgem em mais de 20.500 toneladas por ano", afirma a marca em comunicado. "A quantidade de plástico virgem que a Dove economizará por ano seria suficiente para circular a Terra 2,7 vezes".

O plano da Dove para reduzir o desperdício segue a estrutura interna da marca-mãe, a Unilever, focada no uso de melhor plástico, menos plástico e nenhum plástico - conforme possível. E a marca está trabalhando para alavancar a tecnologia até dos canudinhos que ficam dentro dos desodorantes - substituindo por recarregáveis ​​e de aço inoxidável, que minimizam o desperdício "reduzindo radicalmente" a quantidade de plástico necessária.

