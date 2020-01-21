Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Art nails

Dicknails? Unhas com desenhos de pênis fazem sucesso na internet

Por trás da brincadeira existe uma história emocionante. Mas será que essa moda pega?

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 15:59
Dicknails: unhas pintadas com desenhos de pênis viram moda nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram
Se você se acha ousada por enfeitar suas unhas com cristais, glitter, adesivos, figuras geométricas ou delicadas, espere para ver essa tendência que está fazendo sucesso nas redes sociais. A moda é desfilar com as unhas com desenhos de pênis. E um para cada dedo da mão!
Basta digitar #dicknails no Instagram para ver a criatividade rolando solta (veja galeria abaixo). Há desenhos mais lúdicos e outros bem complexos, cheios de detalhes que impressionam pelo realismo. Algo semelhante aconteceu dois anos atrás, com as #vaginanails, em meio à onda "girl power". Mas desta vez a história é outra. 

Veja Também

Sugador de clitóris: brinquedo sexual promete orgasmo em dois minutos

Novo brinquedo erótico simula sexo oral no homem

Dicknails: unhas com desenhos de pênis

O motivo é nobre. Tudo começou com uma assistente social da Califórnia, chamada Heather Hampton, que resolveu pintar as unhas com desenhos fálicos masculinos para facilitar seu trabalho com os moradores de rua com HIV positivo.
A sexóloga e colunista da Revista.ag, Virgínia Pelles, já viu algumas adeptas desse tipo de brincadeira por aqui, no Estado. "Isso é comum em chás de lingerie. Desenham vaginas ou desenhos que fazem alusão ao kama sutra, por exemplo. Acho legal para essa época de carnaval também! São mulheres, muitas vezes, que já passaram por relacionamentos e estão se permitindo uma liberalidade maior, uma ousadia maior, até nas unhas", comentou ela.
Mas e você, toparia encarar essa nail art diferente na próxima vez que fosse à manicure?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados