Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amor de pai

Dia dos Pais: eles se aproximaram ainda mais dos filhos na pandemia

Eles aproveitam o período de confinamento para acompanhar os estudos, tomar café da manhã com os pequenos e até ensinar uma profissão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 07:40

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 07:40

Márcio José e o filho Miguel
Márcio José e o filho Miguel em passeio antes da quarentena. Com o isolamento o pai tem acompanhado os estudos do filho Crédito: Arquivo pessoal
Acostumado a acordar às 6 horas para ir trabalhar, o analista de sistema Rodrigo Maxwel, 38 anos, viu a vida mudar com a pandemia. Pai de quatro filhos e padrasto de uma jovem, ele percebeu a importância do tempo na criação deles.
A verdade é que as urgências mudaram e com planejamento a gente consegue fazer tudo. Além de gerenciar a minha vida profissional passei a dar mais atenção aos meus filhos pequenos que estão sem frequentar a escola. Tomo café da manhã com eles, converso, preparo o leite, para então começar a trabalhar, conta. Rodrigo não é o único. A relação que era próxima se tornou ainda mais. E isso não acontece só com os pais do Espírito Santo. Um estudo feito em maio e divulgado pela ONG Canadian Mens Health Foundation mostra que o chamado lockdown (confinamento) fez 60% dos pais se reaproximarem dos filhos. A pesquisa questionou 1.019 pais canadenses sobre o impacto do isolamento social na família.
Rodrigo Maxwel e os filhos
Rodrigo Maxwel com a mãe e os filhos mais novos Rodrigo e Isla: quarentena sendo aproveitada no sítio Crédito: Arquivo pessoal
O estudo mostra ainda que 40% dos entrevistados consideraram que a covid-19 teve um impacto positivo no papel dos pais, 52% estão mais conscientes do seu papel e 60% se sentiram mais próximos de seus filhos. 64% disseram que estão fazendo mais refeições com seus filhos. Sim, almoços e jantares com toda a família à mesa. O estudo revela ainda que quase dois terços dos pais ficaram mais companheiros dos filhos durante o confinamento. E o mais interessante: quase metade planeja continuar fazendo isso quando as restrições acabarem.
"A verdade é que as urgências mudaram. Além de gerenciar a minha vida profissional passei a dar mais atenção aos meus filhos pequenos que estão sem frequentar a escola"
Rodrigo Maxwel - Analista de sistema
A família de Rodrigo  ele, a esposa, a mãe e os filhos, Rodrigo e Isla Vitória, de 6 e 4 anos respectivamente - aproveitou a quarentena e se mudou para o sítio no município de Serra. Vivem esses dias em meio à natureza, banho em lagoa e com os bichos. Foi uma vivência muito enriquecedora porque o meu filho menor não sabia o que era uma galinha cacarejar. Eles deixaram um pouco a TV e os games de lado para aproveitarem outras coisas. Me sinto muito mais próximo deles, conta.
Os filhos mais velhos  Caio e Camila, 17 e 15 anos  moram há dois anos em Portugal com a mãe. A tecnologia também tem ajudado na aproximação deles. Vou uma vez por ano visitá-los e passo um mês com eles. Estava programado para viajar agora, mas, por conta da pandemia, não foi possível. A tecnologia ajuda muito a matar a saudade e faz a gente estar junto mesmo em locais diferentes, conta ele que vai celebrar o Dia dos Pais com um churrasco em família.

Amizade e segurança

A psicóloga Giseli Cristina Xavier de Melo explica a importância dos pais se aproximarem ainda mais de seus filhos neste momento. É fundamental para eles ter a sensação de segurança e de amizade. Ninguém foi preparado para o isolamento social, uma coisa é se programar para uma colônia de férias, outra é simplesmente acontecer o confinamento. A aproximação familiar é válida para restabelecer os laços que, por algumas situações, foram perdidos.
Ela conta que grande parte das famílias capixabas foram beneficiadas em razão do isolamento, trazendo de volta gestos positivos que antes não eram mais demonstrados ou vivenciados entre pessoas próximas. O isolamento social de fato fez com que as famílias se reinventassem e criassem uma nova roupagem diante dessa situação, o que resultou em benefícios consideráveis para todos. As tarefas passaram a ser feitas em equipe e laços foram reavidos e fortificados novamente, diz Giseli.
"O isolamento social de fato fez com que as famílias se reinventassem e criassem uma nova roupagem diante dessa situação, o que resultou em benefícios consideráveis para todos"
Giseli Cristina Xavier - Psicóloga
Para ela, o ideal é alimentar essa nova roupagem e gestos positivos que nasceram diante do isolamento social. Com o retorno da rotina de trabalho e afazeres do cotidiano, o que ficará na memória serão os melhores momentos vivenciado dentro do lar, como as brincadeiras, os valores recuperados, as boas risadas, a valorização de quem está perto, a superação da dor e o resgate do amor, do carinho e do respeito, ressalta a psicóloga.

Guarda compartilhada

Há três anos o administrador Márcio José Ferreira, 33 anos, tem a guarda compartilhada do filho Miguel, 8. O pequeno sempre fica dois dias da semana, além de finais de semanas alternados, na companhia do pai. Porém, com a pandemia, tudo também mudou. Agora, ele fica uma semana na casa de cada um. Eu e a mãe dele sempre tivemos uma boa relação quando o assunto é o nosso filho. E ficando a semana toda com ele posso aproveitar ainda mais sua companhia, conta.
Márcio José e o filho Miguel
Márcio José e o filho Miguel: ele montou uma área de estudo no escritório, fora de casa Crédito: Arquivo pessoal
Mas isso não significa que seja fácil. Com as aulas acontecendo remotamente, Márcio acabou criando uma sala de estudo em seu próprio escritório. A escola teve que mudar o método de ensino. No começo não tinha aula on-line, então as tarefas eram enviadas por WhatsApp. Eu imprimia e fazia com ele. Depois começaram as aulas virtuais e montei um espaço de estudo para ele na minha sala de trabalho, fora de casa, conta. O pai providenciou notebook, caixa de som e espaço para colocar os livros e cadernos. Ficamos só nós dois. Trabalho escutando o que a professora fala. Toda dúvida paro o que estou fazendo para ajudá-lo.
"Durante esse isolamento ficamos ainda mais próximos. Com as aulas virtuais e montei um espaço de estudo para ele na minha sala de trabalho"
Márcio José Ferreira - Administrador
Na parte da tarde Miguel aproveita o tempo para brincar, assistir desenho ou jogar no celular, ainda no escritório do pai. Só à noite é que a dupla vai para a casa. Nesse momento faço algo para ele comer e coloco para dormir cedo. A rotina continua, diz Márcio. Morador de Vila Velha, ele conta que sempre foi próximo do filho. Participa das reuniões escolares, conversa com os professores, leva ao médico. Mas durante esse isolamento ficamos ainda mais próximos. E também acabei ficando mais próximo dos meus pais.

Pai de adolescente

O marceneiro Rondineli Martins, 42 anos, é divorciado e mora com o filho Pedro Henrique, de 19, em Guaranhuns, Vila Velha, há dois anos. Antes da pandemia ele trabalhava como motorista de aplicativo, saindo cedo e chegando tarde em casa. A gente quase não conversava, conta.
Rondineli e o filho Pedro
Rondineli e o filho Pedro: aprendendo marcenaria durante a quarentena Crédito: Arquivo pessoal
Com o confinamento ele preferiu parar com o trabalho de motorista e se dedicar à marcenaria, profissão que aprendeu com o avô. E, como a oficina é no quintal de casa, as criações com madeira aproximaram pai e filho. Ele passou a me ajudar com a marcenaria, é algo que ele tem aprendido. Fazemos tábuas para mesa posta, porta-guardanapo e objetos de decoração, conta.
"Ele passou a me ajudar com a marcenaria, é algo que ele tem aprendido.Também conversamos muito"
Rondineli Martins - Marceneiro
Rondineli tem as preocupações como o pai de qualquer adolescente. Por isso, o diálogo dentro de casa é tão importante. Como o recomendado é ninguém sair, a nossa relação ficou ainda mais forte. A pandemia fez a gente ter ainda mais diálogo e conversamos sobre tudo. Os dois adoram caminhar na praia, jogar vídeo game e pescar. Rondineli se sente um pai realizado. Sinto orgulho em ver suas conquistas, ele está indo atrás de seus sonhos. Sei que seremos sempre amigos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados