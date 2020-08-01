Dia dos Pais: eles se aproximaram ainda mais dos filhos na pandemia

Márcio José e o filho Miguel em passeio antes da quarentena. Com o isolamento o pai tem acompanhado os estudos do filho Crédito: Arquivo pessoal

Acostumado a acordar às 6 horas para ir trabalhar, o analista de sistema Rodrigo Maxwel, 38 anos, viu a vida mudar com a pandemia. Pai de quatro filhos e padrasto de uma jovem, ele percebeu a importância do tempo na criação deles.

A verdade é que as urgências mudaram e com planejamento a gente consegue fazer tudo. Além de gerenciar a minha vida profissional passei a dar mais atenção aos meus filhos pequenos que estão sem frequentar a escola. Tomo café da manhã com eles, converso, preparo o leite, para então começar a trabalhar, conta. Rodrigo não é o único. A relação que era próxima se tornou ainda mais. E isso não acontece só com os pais do Espírito Santo. Um estudo feito em maio e divulgado pela ONG Canadian Mens Health Foundation mostra que o chamado lockdown (confinamento) fez 60% dos pais se reaproximarem dos filhos. A pesquisa questionou 1.019 pais canadenses sobre o impacto do isolamento social na família.

Rodrigo Maxwel com a mãe e os filhos mais novos Rodrigo e Isla: quarentena sendo aproveitada no sítio Crédito: Arquivo pessoal

O estudo mostra ainda que 40% dos entrevistados consideraram que a covid-19 teve um impacto positivo no papel dos pais, 52% estão mais conscientes do seu papel e 60% se sentiram mais próximos de seus filhos. 64% disseram que estão fazendo mais refeições com seus filhos. Sim, almoços e jantares com toda a família à mesa. O estudo revela ainda que quase dois terços dos pais ficaram mais companheiros dos filhos durante o confinamento. E o mais interessante: quase metade planeja continuar fazendo isso quando as restrições acabarem.

"A verdade é que as urgências mudaram. Além de gerenciar a minha vida profissional passei a dar mais atenção aos meus filhos pequenos que estão sem frequentar a escola" Rodrigo Maxwel - Analista de sistema

A família de Rodrigo  ele, a esposa, a mãe e os filhos, Rodrigo e Isla Vitória, de 6 e 4 anos respectivamente - aproveitou a quarentena e se mudou para o sítio no município de Serra. Vivem esses dias em meio à natureza, banho em lagoa e com os bichos. Foi uma vivência muito enriquecedora porque o meu filho menor não sabia o que era uma galinha cacarejar. Eles deixaram um pouco a TV e os games de lado para aproveitarem outras coisas. Me sinto muito mais próximo deles, conta.

Os filhos mais velhos  Caio e Camila, 17 e 15 anos  moram há dois anos em Portugal com a mãe. A tecnologia também tem ajudado na aproximação deles. Vou uma vez por ano visitá-los e passo um mês com eles. Estava programado para viajar agora, mas, por conta da pandemia, não foi possível. A tecnologia ajuda muito a matar a saudade e faz a gente estar junto mesmo em locais diferentes, conta ele que vai celebrar o Dia dos Pais com um churrasco em família.

Amizade e segurança

A psicóloga Giseli Cristina Xavier de Melo explica a importância dos pais se aproximarem ainda mais de seus filhos neste momento. É fundamental para eles ter a sensação de segurança e de amizade. Ninguém foi preparado para o isolamento social, uma coisa é se programar para uma colônia de férias, outra é simplesmente acontecer o confinamento. A aproximação familiar é válida para restabelecer os laços que, por algumas situações, foram perdidos.

Ela conta que grande parte das famílias capixabas foram beneficiadas em razão do isolamento, trazendo de volta gestos positivos que antes não eram mais demonstrados ou vivenciados entre pessoas próximas. O isolamento social de fato fez com que as famílias se reinventassem e criassem uma nova roupagem diante dessa situação, o que resultou em benefícios consideráveis para todos. As tarefas passaram a ser feitas em equipe e laços foram reavidos e fortificados novamente, diz Giseli.

"O isolamento social de fato fez com que as famílias se reinventassem e criassem uma nova roupagem diante dessa situação, o que resultou em benefícios consideráveis para todos" Giseli Cristina Xavier - Psicóloga

Para ela, o ideal é alimentar essa nova roupagem e gestos positivos que nasceram diante do isolamento social. Com o retorno da rotina de trabalho e afazeres do cotidiano, o que ficará na memória serão os melhores momentos vivenciado dentro do lar, como as brincadeiras, os valores recuperados, as boas risadas, a valorização de quem está perto, a superação da dor e o resgate do amor, do carinho e do respeito, ressalta a psicóloga.

Guarda compartilhada

Há três anos o administrador Márcio José Ferreira, 33 anos, tem a guarda compartilhada do filho Miguel, 8. O pequeno sempre fica dois dias da semana, além de finais de semanas alternados, na companhia do pai. Porém, com a pandemia, tudo também mudou. Agora, ele fica uma semana na casa de cada um. Eu e a mãe dele sempre tivemos uma boa relação quando o assunto é o nosso filho. E ficando a semana toda com ele posso aproveitar ainda mais sua companhia, conta.

Márcio José e o filho Miguel: ele montou uma área de estudo no escritório, fora de casa Crédito: Arquivo pessoal

Mas isso não significa que seja fácil. Com as aulas acontecendo remotamente, Márcio acabou criando uma sala de estudo em seu próprio escritório. A escola teve que mudar o método de ensino. No começo não tinha aula on-line, então as tarefas eram enviadas por WhatsApp. Eu imprimia e fazia com ele. Depois começaram as aulas virtuais e montei um espaço de estudo para ele na minha sala de trabalho, fora de casa, conta. O pai providenciou notebook, caixa de som e espaço para colocar os livros e cadernos. Ficamos só nós dois. Trabalho escutando o que a professora fala. Toda dúvida paro o que estou fazendo para ajudá-lo.

"Durante esse isolamento ficamos ainda mais próximos. Com as aulas virtuais e montei um espaço de estudo para ele na minha sala de trabalho" Márcio José Ferreira - Administrador

Na parte da tarde Miguel aproveita o tempo para brincar, assistir desenho ou jogar no celular, ainda no escritório do pai. Só à noite é que a dupla vai para a casa. Nesse momento faço algo para ele comer e coloco para dormir cedo. A rotina continua, diz Márcio. Morador de Vila Velha, ele conta que sempre foi próximo do filho. Participa das reuniões escolares, conversa com os professores, leva ao médico. Mas durante esse isolamento ficamos ainda mais próximos. E também acabei ficando mais próximo dos meus pais.

Pai de adolescente

O marceneiro Rondineli Martins, 42 anos, é divorciado e mora com o filho Pedro Henrique, de 19, em Guaranhuns, Vila Velha, há dois anos. Antes da pandemia ele trabalhava como motorista de aplicativo, saindo cedo e chegando tarde em casa. A gente quase não conversava, conta.

Rondineli e o filho Pedro: aprendendo marcenaria durante a quarentena Crédito: Arquivo pessoal

Com o confinamento ele preferiu parar com o trabalho de motorista e se dedicar à marcenaria, profissão que aprendeu com o avô. E, como a oficina é no quintal de casa, as criações com madeira aproximaram pai e filho. Ele passou a me ajudar com a marcenaria, é algo que ele tem aprendido. Fazemos tábuas para mesa posta, porta-guardanapo e objetos de decoração, conta.

"Ele passou a me ajudar com a marcenaria, é algo que ele tem aprendido.Também conversamos muito" Rondineli Martins - Marceneiro