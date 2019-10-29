Decoração sustentável: 4 dicas para reaproveitar materiais

Entre os destaques está a parede com paletes, o lustre feito com sobras de galhos e o banco de vidro com base de rodas de caminhão Crédito: Julia Herman

Cada vez mais, arquitetos e designers têm se preocupado em criar uma decoração que agrida menos a natureza. Por isso, o reaproveitamento de materiais é mais que bem-vindo. A iniciativa, além de resultar em economia, também ajuda a reduzir a quantidade de descarte e entulho. Assim, as arquitetas Isabella Nalon e Juliana Atti, em parceria com a decoradora Sula Miranda, tiveram a missão de projetar uma sala de jantar para a Mostra Morar Mais por Menos, em São Paulo, a partir de dois pontos principais: criatividade e sustentabilidade. Com base nessa experiência, as profissionais dão dicas simples de como qualquer pessoa também pode criar um décor sustentável e acessível em casa.

PAREDE VERDE

Ela reúne 20 peças de paletes, que reutilizam pinus de reflorestamento. As madeiras precisaram ser lixadas e receberam uma demão de verniz. Readequadas, as ripas ganharam lugar para a colocação de 60 vasos convencionais , que receberam jiboias e guaimbês, espécies que exigem pouca manutenção e são bem-vindas em ambientes internos.

Dica para fazer em casa: também é possível adotar outras espécies, desde que tenham uma boa adaptação ao local ou, quem sabe, até criar uma hortinha. Além dos paletes, outros materiais recicláveis também são ótimos para acomodá-las, como partes de um móvel antigo, por exemplo. Tudo isso, respeitando as proporções do ambiente.

Sala de Jantar com soluções criativas; é possível adaptar para qualquer ambiente Crédito: Julia Herman

ILUMINAÇÃO IRREVERENTE

Exclusivo, o pendente (Lustreco) reuniu galhos de árvore natural, que foram amarrados para receber os fios elétricos, as lâmpadas e os cristais italianos. Outro destaque são os trilhos de spots direcionáveis, que são fáceis de instalar e têm ótimo custo-benefício.

Dica para fazer em casa: usar a imaginação é a palavra-chave. Além da ideia dos galhos, que é bem simples, Isabella Nalon indica, para uma casa de praia, o uso de conchinhas, pedrinhas ou outras recordações de uma viagem especial – elementos que tornam o décor afetivo. Tomando cuidado sempre com o peso para não sobrecarregar a peça. “A história de vida precisa estar presente em todas as casas, seja com fotos, objetos ou outras lembranças”, reforça Isabella.

BANCO DE VIDRO

Em vez de um material tradicional, o trio de profissionais optou pelo vidro de 19 mm de espessura em busca de criar um móvel transparente e leve. Para trazer originalidade à peça, rodas de caminhão recuperadas e pintadas dão suporte ao banco, que mede 5m x 0,55 m.

Dica para fazer em casa: O tampo do banco pode ser substituído por outro material. “Certa vez, em um projeto, utilizamos portas antigas para esta função. E, para a base, se pode empregar um motor em desuso, uma roda de bicicleta velha, etc. desde que recuperados de forma correta”, conta Isabella.

PARA EVITAR OBRAS:

Para evitar o quebra-quebra e o desuso de revestimentos, uma boa pedida é pintar por cima do azulejo ou piso antigo, sempre com a preocupação em comprar a tinta correta para cada caso. “Na sala de jantar trouxemos vida ao piso de madeira, que foi raspado, reaproveitado e recebeu uma aplicação de resina, para deixar o aspecto natural”, conta Juliana Atti.