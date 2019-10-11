Publicado em 11 de outubro de 2019 às 12:12
Hoje em dia os apartamentos estão cada vez menores, mais compactos e modernos, em sua maioria com paredes brancas e outros revestimentos claros. Porém, uma outra pegada vem na contramão desse modo “clean”: são os tijolinhos, que, segundo arquitetos, deixam o apartamento com cara de casa, pois dão textura e deixam uma sensação de acolhimento no ambiente.
Para a arquiteta Bianca Atalla, a proposta principal dos tijolinhos é garantir uma rusticidade perdida nesses ‘novos tempos’ das construções. “Acredito que esse estilo rústico pode ser bem forte, quanto mais leve, dependendo da peça escolhida”, complementa Bianca.
E sobre essas peças, ou seja, o tipo de tijolinho escolhido, a arquiteta avalia que quanto mais real a proposta, mais caro sai a mão de obra. “No mercado existem diversas opções que vão desde o papel de parede - que imita a aparência real do tijolinho na textura e imagem -, até as próprias cerâmicas e o tijolinho de barro”, detalha a profissional.
E com relação a aplicação de cada uma das peças citadas, Bianca avalia que se a opção for pelo tijolinho de barro, o recomendado é fazer durante a obra, já que corte das peças geram muito pó e sujeira. Porém, para evitar o quebra quebra, vale apostar em adesivos de parede, que possuem técnicas para ficar com a mesma textura do tijolinho real, ou mesmo placas de PVC ou EVA que, segundo a arquiteta, possibilitam a aplicação de algum acabamento por cima.
De acordo com o arquiteto, os adesivos de parede saem mais baratos e a instalação é fácil e rápida. Porém, sobre as diferenças entre o real, o arquiteto esclarece que: “Há uma certa distância, quanto mais longe, mais ele parece o tijolinho. Mas chegando perto, você vê que não existe o relevo do revestimento, que na verdade é a impressão do adesivo ou do papel de parede”.
Para os tijolinhos reais, a instalação é indicada em locais que não tenham muita umidade. “Lugares onde eventualmente possa haver algum atrito também não são recomendados, já que o tijolinho é um material arenoso, então ele pode ir quebrando e esfarelando. Pontos da casa mais isolados e protegidos, algum canto que não tenha muita circulação, são os lugares mais adequados ao tijolinho”, indica o arquiteto Pietro Terlizzi.
