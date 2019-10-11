Versatilidade no décor!

Decoração rústica: parede de tijolinho é tendência e surge até adesivo

Os tijolinhos conseguem deixar o ambiente "com cara de casa", mais aconchegante, e hoje em dia têm disponíveis até em versões em adesivo e papel de parede, que não exigem mão de obra com obra em casa

Tijolinhos na decoração Crédito: Julia Ribeiro

Hoje em dia os apartamentos estão cada vez menores, mais compactos e modernos, em sua maioria com paredes brancas e outros revestimentos claros. Porém, uma outra pegada vem na contramão desse modo “clean”: são os tijolinhos, que, segundo arquitetos, deixam o apartamento com cara de casa, pois dão textura e deixam uma sensação de acolhimento no ambiente.

Para a arquiteta Bianca Atalla, a proposta principal dos tijolinhos é garantir uma rusticidade perdida nesses ‘novos tempos’ das construções. “Acredito que esse estilo rústico pode ser bem forte, quanto mais leve, dependendo da peça escolhida”, complementa Bianca.

Tijolinhos na decoração Crédito: Julia Ribeiro.

E sobre essas peças, ou seja, o tipo de tijolinho escolhido, a arquiteta avalia que quanto mais real a proposta, mais caro sai a mão de obra. “No mercado existem diversas opções que vão desde o papel de parede - que imita a aparência real do tijolinho na textura e imagem -, até as próprias cerâmicas e o tijolinho de barro”, detalha a profissional.

E com relação a aplicação de cada uma das peças citadas, Bianca avalia que se a opção for pelo tijolinho de barro, o recomendado é fazer durante a obra, já que corte das peças geram muito pó e sujeira. Porém, para evitar o quebra quebra, vale apostar em adesivos de parede, que possuem técnicas para ficar com a mesma textura do tijolinho real, ou mesmo placas de PVC ou EVA que, segundo a arquiteta, possibilitam a aplicação de algum acabamento por cima.

ADESIVOS: UMA SOLUÇÃO PARA ORÇAMENTOS MENORES

De acordo com o arquiteto, os adesivos de parede saem mais baratos e a instalação é fácil e rápida. Porém, sobre as diferenças entre o real, o arquiteto esclarece que: “Há uma certa distância, quanto mais longe, mais ele parece o tijolinho. Mas chegando perto, você vê que não existe o relevo do revestimento, que na verdade é a impressão do adesivo ou do papel de parede”.

ONDE INSTALAR?

Para os tijolinhos reais, a instalação é indicada em locais que não tenham muita umidade. “Lugares onde eventualmente possa haver algum atrito também não são recomendados, já que o tijolinho é um material arenoso, então ele pode ir quebrando e esfarelando. Pontos da casa mais isolados e protegidos, algum canto que não tenha muita circulação, são os lugares mais adequados ao tijolinho”, indica o arquiteto Pietro Terlizzi.

