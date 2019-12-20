Confira o resultado do Amigo X da Revista.ag; Veja vídeo

Foi num clima de amizade e muita animação que aconteceu a 10ª edição do Amigo X da Revista.ag. Como em todos os anos, dez personalidades da cena capixaba toparam participar dessa confraternização e trocar presentes. A maioria só se conheceu na hora mesmo, o que tornou a nossa festa ainda mais divertida e especial!
Assim como na edição passada, o local escolhido foi o restaurante Cosmô, na Praia do Canto. A turma foi recebida pelo anfitrião, o empresário Marcelo Netto. O menu da noite foi assinado pela chef Marja Akina e acompanhado de vinhos portugueses da Casabel, do chope da Casa 107 e de um drinque à base de cachaça delicioso assinado pelo bartender Gerson Vaz.
Amigo X da Revista.ag
Estreante
Quem deu início à brincadeira foi a dermatologista Ana Paula Galeão, que revelou que tirou o designer Paulo Kunsch, a quem deu uma camisa. Paulo deu sequência logo dizendo que nunca havia participado antes de um Amigo X. Sou bicho do mato, comentou o estreante. Mas ele mandou muito bem ao presentear o empresário de moda Igor Sousa, da Origens, com uma bela caixa de madeira contendo uma placa com o tema de sua exposição Não lugar Dourado, além de um bracelete da sua marca de joias The Mono Projects.
Do coração
Igor, por sua vez, surpreendeu a todos ao presentear sua amiga x, a artista plástica Milena Almeida, com uma camisa com desenhos dos corações que ela mesma desenhou e que são sua marca registrada. Ela ainda ganhou um vinho local. Milena tirou o atleta Paulo André Camilo, que ganhou um belo quadro com um de seus desenhos, um coração azul. Paulo adorou. Meio tímido, o velocista, promessa para as Olimpíadas de Tóquio, em 2020, revelou que seu amigo x era a sexóloga Virgínia Pelles. Minha mãe já voi a uma palestra dela, contou ele aos convidados. Virgínia ganhou um vestido longo. Para combinar com os olhos verdes dela, acrescentou o jovem.
Proibido para menores
Virgínia tirou a fotógrafa Mônica Zorzanelli. O presente, no entanto, não pôde ser revelado. Mônica caiu na gargalhada. E, claro, só mostrou o vinho que veio no kit. É um vinho afrodisíaco, brincou ela. Ainda no clima de pura descontração, a fotógrafa contou que tirou o cantor Jeremias Reis, o astro mirim capixaba que brilhou no The Voice Kids este ano. Jeremias disse que ganhou exatamente o que queria: um fone de ouvido com bluetooth. Eu estava precisando e amei, disse o cantor.
Flores para a chef
Jeremias, aliás, esbaldou simpatia, circulando à vontade pela festa. Ele tirou a chef Bia Brunow, a quem presenteou com um arranjo de orquídea. Bia disse que, de fato, adora flores. Na vez dela, a chef contou que tirou o executivo da Águia Branca e gerente de operações do V1, Leonardo Balestrassi.
Sabendo que seu amigo x é flamenguista, Bia caprichou no presente: deu uma camisa do time, um livro sobre o Flamengo, além de um livro de receitas e um de quadrinhos. Gosto de dar presentes que tenham a ver comigo um pouco, comentou a chef. Para fechar, Léo, que tirou a dermatologista Ana Paula Galeão, deu de presente um kit de roupas esportivas. Soube que ela adora malhar. Ele acertou em cheio!