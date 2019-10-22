Cozinha de chef

Confira 6 passos para montar uma cozinha digna de profissional

Para os apaixonados por gastronomia e que fazem da sua cozinha o seu reduto de chef, arquiteta compartilha dicas valiosas

Para quem gosta de promover experiências gastronômicas em casa, ter uma cozinha digna de chef é passo fundamental para despertar novas inspirações, além de que, uma cozinha prática e funcional, facilita o processo de produção das receitas.

E para te ajudar a montar a sua cozinha digna de chef, conversamos a arquiteta Cristiane Schiavoni. “Para quem tem a cozinha como lugar favorito da casa e gosta sempre de fazer novas receitas, ter um espaço com características profissionais, mas, ao mesmo tempo, acolhedor é fundamental”, conta.

Abaixo, listamos 6 passos essenciais eleitos pela arquiteta para quem deseja montar a sua própria cozinha de chef. Confira:

ELETRODOMÉSTICOS

Um chef de cozinha sempre tem ao seu dispor uma gama completa de eletrodomésticos, todos da melhor qualidade para o preparo de suas receitas. Assim, para a sua cozinha de chef, o primeiro passo é pensar nestes itens e em suas funcionalidades. “Já que a ideia é usar este ambiente para promover receitas, é bacana investir em bons eletrodomésticos, principalmente em um fogão ou cooktop e uma coifa de qualidade”, alerta a profissional.

Itens secundários como churrasqueira, fritadeira elétrica, mixer, liquidificador e balança também integram uma cozinha completa para o preparo de receitas, mas a arquiteta alerta que, para evitar gastos desnecessários, vale investir no que de fato será usado. “Não adianta investir em equipamentos que não serão usados e só ocuparão espaço, já que deve ser um ambiente prático e funcional”, explica.

BANCADA

A área de preparo é outro ponto importante em uma cozinha de chef. Para o manuseio dos alimentos e equipamentos, a bancada precisa ter um tamanho adequado para suas necessidades e ser feita com um material que suporte pressões no local. “Como este ambiente será muito utilizado, é válido optar por um material de fácil limpeza, higiênico, além de resistente a riscos e possíveis impactos”, explica Cristiane que, entre as inúmeras possibilidades, indica o vidro temperado com acabamento acidato.

ILUMINAÇÃO

Uma iluminação adequada também é primordial para o preparo de refeições, assim como para a segurança, já que é um ambiente em que utilizamos facas e outros elementos que podem ser perigosos.

Cristiane conta que a iluminação da cozinha deve, primeiramente, valorizar a luz natural do espaço. Todavia, é válido investir em uma boa iluminação, principalmente nas áreas de preparo de refeições. “Eu indico trabalhar com uma iluminação geral e focos pontuais em espaços que precisam de mais atenção, como na bancada. Além disso, gosto de trazer spots e fitas de led para iluminar armários e prateleiras, uma medida que ajuda muito para localizar alimentos e utensílios”, conta.

A arquiteta ainda esclarece que é preciso ficar atento à temperatura de cor das lâmpadas. “Sugiro investir em uma lâmpada com temperatura neutra para a iluminação geral da cozinha, ou seja, nem tão branca nem tão amarela. Na hora de escolher, lâmpadas de LED são mais econômicas e sustentáveis”, conta Cristiane. Outra questão é a qualidade das lâmpadas e dos LEDs, preste atenção no IRC (índice de reprodução de cor), para que a cor dos alimentos sejam reproduzidas fielmente.

Para criar uma sensação de aconchego, vale também investir em pontos de luz amarelo com luminárias de cozinha, que ainda proporcionam estilo e bom gosto ao espaço. “Mas vale ressaltar que elas são mais decorativas do que funcionais e não supre a necessidade de uma boa luz branca”, alerta Cristiane.

VENTILAÇÃO E CIRCULAÇÃO

É fato que a cozinha se tornou o lugar mais social da casa e o onde um bom chef, mesmo aquele das horas vagas, tem o prazer de receber convidados para provar suas delícias. Por isso, é fundamental que, independentemente do tamanho, o ambiente conte uma boa circulação e ventilação. “Para quem vai receber convidados, o espaço de circulação precisa ser um pouco maior para que não provoque esbarrões. E mesmo que a cozinha tenha como premissa apenas o preparo de refeições, respeitar dimensões mínimas contribui para a segurança do cozinheiro”, conta Cristiane Schiavoni que ainda sugere, se possível, colocar banquetas em volta do balcão para que os convidados possam observar e bater um papo durante o preparo.

A ventilação também é imprescindível quando falamos de segurança. Na área do fogão, se o escolhido for o gás de botijão, ele deve ser posicionado em um ponto de ventilação, de preferência, do lado de fora. Além disso, não pode faltar pontos de ar com janelas e boa ventilação. “A coifa pode acompanhar cozinhas com janelas pequenas e colaborar para situações em que o ambiente está integrado à sala. Porém, é preciso observar a potência adequada”, explica Cristiane

REVESTIMENTOS

Na hora de escolher os revestimentos da cozinha, os cuidados devem ser redobrados já que, segundo Cristiane, o material deve suportar altas temperaturas e ser fácil de limpar. “O mercado oferece uma ampla gama de porcelanatos que permitem produzir cozinhas com a personalidade do cliente. Eu gosto muito desse material”, conta a arquiteta.

DECORAÇÃO

Além de dispor de eletrodomésticos selecionados no balcão, para inspirar um chef de cozinha vale apostar em uma decoração afetiva no espaço. Além de móveis e objetos retrôs, lembranças de viagens e peças de gostos pessoais preenchem a cozinha oferecendo aquela sensação gostosa de um abraço. “É um espaço que você deve passar muito tempo nele e ter essas características afetivas faz com você que se sinta parte dele”, conta Cristiane.

