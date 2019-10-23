Colunista Fernanda Trindade mostra como usar look festa no dia a dia

Você já pensou em usar aquele vestido, saia ou blusa que usou em um casamento como um look do dia? Com alguns complementos e sapatos que descaracterizam a peça, seus looks de festa podem ganhar novas propostas de uso e ficarem muito mais cool para a luz do dia. Os acessórios mais descontraídos como tênis, coturnos, saltos em bloco e as sobreposições como jaquetas, tricôs, dão outra cara para esse tipo de roupa, sem falar que renovam aquilo que ficaria guardado no fundo do armário. Essa saia que estou na foto, por exemplo, usei em um casamento com uma blusa prateada de lurex e agora para descaracterizá-la, coloquei uma camiseta, tênis e finalizei com um cinto prata. Essa saia que estou na foto, por exemplo, usei em um casamento com uma blusa prateada de lurex e agora para descaracterizá-la, coloquei uma camiseta, tênis e finalizei com um cinto prata. A grande sacada é não parecer milimetricamente arrumada, faça um coque ou um rabo bagunçadinho no cabelo e opte por poucos acessórios, o look vai ficar descolado e chique ao mesmo tempo.