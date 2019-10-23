Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Colunista Fernanda Trindade mostra como usar look festa no dia a dia

Aquela saia que você usou em um casamento pode ganhar novas propostas de uso e ficar muito mais cool, basta usá-la com camiseta e tênis ou flat

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 14:49
Fernanda Trindade mostra como usar a peça Crédito: Divulgação Pinterest
Você já pensou em usar aquele vestido, saia ou blusa que usou em um casamento como um look do dia? Com alguns complementos e sapatos que descaracterizam a peça, seus looks de festa podem ganhar novas propostas de uso e ficarem muito mais cool para a luz do dia. Os acessórios mais descontraídos como tênis, coturnos, saltos em bloco e as sobreposições como jaquetas, tricôs, dão outra cara para esse tipo de roupa, sem falar que renovam aquilo que ficaria guardado no fundo do armário. Essa saia que estou na foto, por exemplo, usei em um casamento com uma blusa prateada de lurex e agora para descaracterizá-la, coloquei uma camiseta, tênis e finalizei com um cinto prata. Essa saia que estou na foto, por exemplo, usei em um casamento com uma blusa prateada de lurex e agora para descaracterizá-la, coloquei uma camiseta, tênis e finalizei com um cinto prata. A grande sacada é não parecer milimetricamente arrumada, faça um coque ou um rabo bagunçadinho no cabelo e opte por poucos acessórios, o look vai ficar descolado e chique ao mesmo tempo.

Look festa no dia a dia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados