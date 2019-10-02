Casa do casal: 5 dicas para investir em uma decoração personalizada

Publicado em 30 de setembro de 2019 às 11:01
Como diz o ditado, “quem casa, quer casa”. Ou seja, muitos noivos ainda apostam em construir, alugar, decorar e se mudar para um novo cantinho, que acolha bem aos dois. Porém, nada é tão simples como parece. Por isso, conversamos com alguns profissionais que indicaram as melhores maneiras de se compor um ambiente para o casal, respeitando a individualidade de cada um, e trazendo conforto, segurança e, claro, muito charme ao novo espaço.
A proposta de mesclar estilos diferentes está em alta e, segundo o arquiteto Pietro Terlizzi, para casais que têm gostos muito diferentes, vale adaptar cores na decoração. “É necessário harmonizar as necessidades e exigências de cada um para resultar em um ambiente agradável que atenda aos dois”, afirma o profissional.
A também arquiteta Fernanda Mendonça explica que, no início de uma nova rotina a dois, é preciso abrir mão de um pouco da individualidade. “Os hábitos que se tem morando com os pais ou sozinho precisam ser revistos em função da nova rotina, como a divisão das tarefas do dia a dia e a organização da casa”, avalia ela. Porém, independente do projeto ou limitações da casa, é importante que cada um tenha o seu espaço personalizado: “Se o local tem divisão entre sala e quarto, já permite que cada parte do casal tenha um momento mais reservado quando necessário. Mas, se o lugar é totalmente integrado, vale apostar em um condomínio, por exemplo, que possua áreas de uso comum que possam atender a essa demanda”, diz.
No quesito arquitetônico, todo o projeto deve estar dentro de uma mesma linguagem, para dar um bom resultado estético e funcional - adaptado às necessidades da rotina do casal. Mas vale ainda escolher alguns cantinhos que são ‘xodós’ de cada um. “Se a pessoa gosta de cozinhar, o ideal é que ela tenha a palavra final nas áreas de cozinha e gourmet. Se a outra parte gosta de receber, o ideal é que ela decida quanto às áreas de estar”, explica a arquiteta Elisa Ju.
Quarto do casal
Para Elisa, o quarto do casal deve ser prioridade no assunto conforto, já que é o espaço mais íntimo do casal. Por isso, a decoração deve ser pensada para transmitir conforto e relaxamento, como se fosse um refúgio. Elisa destaca que os móveis funcionais são uma tendência forte, e vieram para ficar, já que podem acompanhar o casal em outras casas ou apartamentos em uma futura mudança.
Outra tendência, destacada pelo arquiteto Pietro Terlizzi são os pendentes ao lado da cama. “Eles são uma releitura do abajur que não ocupa espaço no criado mudo. E permitem mesclar estilos, já que não precisam ser idênticos, trazendo as características de cada um para o quarto”, indica ele.
Áreas sociais
Nas áreas sociais da casa, a arquiteta Fernanda Mendonça explica que a melhor maneira de projetar é pensar em espaços versáteis, que acomodem bem os eventuais convidados. “A área de jantar pode estar integrada à área de estar, criando um espaço único e que comporte mais pessoas”, exemplifica Fernanda.
Cores
As cores da casa remetem à personalidade de cada casal, e para aqueles que preferem decorar com cautela, a arquiteta Bianca Atalla indica investir em uma ‘base’ neutra para a marcenaria e piso, e em outros itens soltos apostar nas cores mais fortes, como estofados, texturas em paredes e entre outros elementos da decoração. “Dessa maneira, o casal consegue variar bastante o estilo da casa ao longo dos anos sem a necessidade de grandes reformas ou investimento”, afirma a profissional.
Outra tendência do momento é o cimento queimado, um revestimento que ganhou força nos últimos anos e pode ser aplicado em paredes, tetos e pisos em diferentes cores. “O efeito é super bonito, principalmente se falamos de uma casa com uma decoração mais moderna”.
Fotografias
Bianca Atalla explica que as fotografias do casal espalhadas pela casa equivalem a qualquer outro item de decoração que represente a personalidade dos dois. E para espalhar as fotos de maneira descolada, ela indica brincar com diferentes molduras, com cores e formas distintas.
Imóveis alugados
Fernanda Mendonça avalia que para lugares alugados a melhor pedida são as soluções de fácil execução, e que tragam grande resultado estético. Vale investir em papel de parede, pintura especial e iluminação decorativa, por exemplo. “O mais importante é apostar em móveis soltos e multifuncionais, tanto para aperfeiçoar o espaço quanto por ser possível levar junto em uma futura mudança”, completa a arquiteta.
Rotina a dois
A dentista Marcia Gabriella vai se casar com o médico Liborio Mule. Os dois já moram juntos há alguns meses e estão decorando o novo lar. Marcia explica que os dois vieram de apartamentos próprios, e a nova casa está sendo organizada para receber a família toda, já que os dois juntos tem cinco filhos. “Viemos de apartamentos próprios e bem estruturados, mas a vontade de estarmos juntos e com a nossa família foi essencial para o processo de mudança”, explica a dentista.
Ela conta que a decisão de morar juntos veio dá vontade de criar uma rotina a dois, e que parte importante dessa união é um respeitar os limites do outro. Além disso, dividir os momentos com os filhos também é parte essencial da rotina do casal. “A melhor parte de morar juntos é, sem dúvida, a união da nossa família. Podemos dividir nossos momentos com os filhos, fazer as refeições juntos, ter um ao outro pertinho, e ainda aproveitar aquela bagunça de casa cheia”, diz ela.
No quesito projeto e estruturação da casa, tudo ainda está sendo finalizado, mas, segundo Márcia, os dois têm muitos desejos em comum, principalmente a fim de ter bem-estar no local. O cantinho favorito de ambos é a varanda. “É onde fazemos nossas refeições, conversamos, recebemos os amigos e ouvimos música. Nossa casa é o local que mais gostamos de passar o tempo”, finaliza Marcia.
