Capixabas aproveitam o carnaval para empreender e garantir renda extra

Maria Nathália produz acessórios de carnaval e garante que o retorno é excelente. Crédito: Divulgação

Carnaval é hora de partir para a avenida, colocar o bloco na rua e se divertir muito. Os balneários do estado, as ruas do centro e o Sambão do Povo ficam lotados , mas, para muitas pessoas, a temporada é a hora de tirar a vontade de empreender da gaveta incrementando o visual dos foliões.

Marcuse Santos, da Consertos da Dinda, conta que o empreendimento trabalha com ajuste e reforma de roupas em geral, mas, em época de carnaval, os investimentos são voltados para as peças que compõem o visual dos foliões. Fazemos confecções de fantasias e customizamos abadás e roupas (já prontas) com ajustes e aplicações de adereços para os seguimentos masculino, feminino, infantil e pet, explica.

Ele conta que a oportunidade foi identificada a partir da demanda dos próprios clientes que já usufruem dos outros serviços da loja durante o ano e têm o hábito de adornar as peças para os dias de folia. Realizamos esse tipo de serviço o ano todo, mas nos meses que antecedem o carnaval a nossa demanda aumenta acentuadamente gerando um excelente retorno, comemora.

Acessórios

Quando o orçamento aperta e os investimentos na fantasia precisam ser reduzidos, um adereço divertido pode fazer toda a diferença na hora de colocar o visual em clima carnavalesco. A demanda por esses gracejos que complementam o look foi a origem do negócio da jovem empreendedora Maria Nathália Nunes, 20 anos, que mora na Serra. Ela começou a produzir, no ano passado, acessórios de carnaval para serem utilizados em bloquinhos de rua e nos camarotes e arquibancadas dos desfiles de Vitória.

Ela conta que confeccionava apenas para uso próprio, porém as vendas explodiram após um anúncio no Instagram. Minha prima de São Paulo viria passar o carnaval comigo, por fim acabou que ela não veio, então anunciei os arcos que havia produzido para ela na rede social e o retorno foi ótimo, muitas encomendas, relata.

Arquinhos são os acessórios mais pedidos da temporada. Crédito: Divulgação

O sucesso do carnaval passado fez com que Maria Nathália expandisse o leque de produtos para as vendas deste ano. Em 2019 produzi apenas arquinhos e brincos, este ano acrescentei conjunto de roupa holográfica e colares de glitter, conta. Para a empreendedora, além de render um bom retorno financeiro, a atividade é prazerosa. Amo fazer os produtos, além disso, a experiência foi bem positiva, todas as clientes amaram e os produtos duraram o carnaval todo e as vendas me ajudaram bastante com as finanças, complementa.

Roberta Martins, é proprietária da marca Brincarte Ateliê e ela mesma confecciona os brincos, colares e tornozeleiras que comercializa. Eu via minha tia fazer brincos e quis fazer também, a princípio eu fazia só pra minha família e as pessoas começaram a pedir para comprar, daí comecei a trabalhar com isso, relata.

Roberta usa o instagram para divulgar suas produções. Crédito: Reprodução Instagram / @use.brincart

"O carnaval colabora muito com as vendas, pois permite que nós usemos materiais diversos, como E.V.A e fitas. Fazemos vários acessórios divertidos que, por essa liberdade de materiais, saem por preços acessíveis e muitas pessoas encomendam, explica Roberta.

A marca capixaba Cloé Handmade trabalha com tiaras, presilhas de cabelo, ombreiras e bodies de carnaval. Os produtos são a segunda fonte de renda da proprietária Carol Tannure, que se associou à Rejane Tannure (mãe) e Roberta Tannure (prima). Minha família foi sempre muito ligada ao trabalho manual, a gente sempre inventou moda e identificamos nisso a oportunidade de empreender, conta Carol.

Os acessórios da Cloe são pomposos e produzidos manualmente Crédito: Reprodução Instagram / @cloehandmade

Atualmente, a Cloé tem alcance nacional e envia seus produtos para o Brasil inteiro. Cerca de 50% das vendas são feitas para fora do estado e a outra metade são clientes daqui mesmo, nós temos parcerias com influencers locais que fomentam o conhecimento da nossa marca explica a proprietária