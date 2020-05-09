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Abrindo o Baú

Capixaba larga multinacional para fazer sucesso na moda

Rayssa Thebaldi, que é formada em Química, comanda a Água Azul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 09:01

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 09:01

A empresária de moda Rayssa Thebaldi
A empresária de moda Rayssa Thebaldi Crédito: vicit creative
A primeira ação empreendedora de Rayssa Thebaldi foi aos 7 anos. Montei uma mesinha com meus papéis de carta para vender. Depois comecei a vender bijuteria, lembra. Aos 30 anos ela é o nome que comanda a marca de roupas Água Azul. Sou formada em Química e trabalhava numa multinacional, mas não estava feliz. Foi quando resolvi voltar a fabricar roupas fitness. O começo foi duro. Mas quando decidi sair já fazia boas vendas e logo no início criei um propósito solidário, onde a cada peça vendida nós doávamos 1kg de alimento. Hoje apoiamos seis instituições, conta orgulhosa. Ela usa do feeling para criar as peças que fazem o maior sucesso. Eu que desenho todas as peças, a ideia das estampas e crio as coleções. E também desenvolvo as estratégias de marketing. Uso sempre muitos gatilhos mentais, revela. O sucesso é tanto que a marca, que começou como moda fitness, hoje também produz camisas, bolsas, malas e agendas. Tudo esgota bem rápido, avisa. Rayssa vende para todo o Brasil, inclusive em lugares que nunca imaginou chegar. Entre os seus sonhos está fazer um mochilão pela Ásia, que seria realizado em março e teve que ser adiado por conta da pandemia. E ajudar os pais. Trabalho pensando em dar uma boa aposentadoria para eles.

Eu amo.

Eu não costuro. Mas comprei essa máquina de uma idosa, que costurou a vida inteira, e estava juntando dinheiro para ir pra Portugal. Ela me disse que me daria muita sorte. Usei duas vezes e hoje fica como decoração.
A xícara que ganhei da minha avó. Com ela eu fiz o primeiro brinde no escritório que tinha 30 metros. Só tinha ela e um café que ganhei do vizinho. Essa xícara me acompanha onde eu estiver.
O planner que uso diariamente pra planejar o meu dia a dia. Eu realmente não vivo sem ele.
A mala, que foi o nosso primeiro produto complementar que ganhou o coração dos clientes. Depois dela já fabricamos outros modelos.
A pretinha. Ela é minha força e meu grude. Virou nossa mascote e até as clientes já conhecem.

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