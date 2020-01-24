Capixaba deixa a advocacia e faz sucesso com papelaria boutique

Não saio de casa sem.

Sempre que viajo trago algo que me remeta ao local, como uma lembrança que sempre terei. Dentre eles, tenho uma girafa que trouxe do Quênia de quando fui fazer um trabalho social com um grupo de amigas e um elefantinho que trouxe da Tailândia, onde passei a lua de mel.

A biografia do meu avô Luiz Buaiz, um livro escrito por Sandra Medeiros, que eterniza várias histórias que tive o privilégio de ouvir dele mesmo e que me lembrarão sempre a pessoa excepcional que ele foi.

O anel que era da minha avó, a que morava comigo desde quando eu era criança, e que acabou ficando comigo. Foi o anel que ela comprou com o primeiro salário.

A imagem da Sagrada Família e o terço representam meu local de oração em casa e proteção para onde vou.

De lápis. Ela representa minha paixão por papelaria desde criança e foi formada por lápis comprados ao longo dos anos, inclusive em viagens.