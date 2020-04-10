Cantora capixaba conquista o sucesso através da música pop

A cantora Stefany Senna, 26 anos, faz sucesso pelos palcos capixabas. Vinda de uma família musical, ela, que é conhecida como Morenna, encanta o público com a música pop. Cantora e compositora, surgiu no cenário em 2017 com o grupo Solveris. E, desde o ano passado, começou a despontar na carreira solo. Em julho de 2019 lancei o primeiro EP solo intitulado Blá Blá Blá, que tem três faixas e onde conto um pouco da minha história. Filha de uma radialista e de um engenheiro de produção, a capixaba tem nas tias maternas a inspiração. Os parentes por parte da minha mãe são todos musicais, fazem roda de samba e pagode. Já o meu pai me introduziu na música internacional. Ela costuma se inspirar nas artes para compor as músicas. Na moda, fotografia, pintura e ilustrações. Adoro moda, conta. Seu talento é tanto que já rendeu um encontro e parceria com o cantor Emicida. Meu trabalho chegou até ele, que achou incrível. Ele me convidou para conhecer a Lab Fantasma (gravadora de música) e passamos um dia juntos. Escrevemos uma música, gravamos e iremos lançar em breve. Chamo ele de padrinho, diz a cantora orgulhosa. Confira os objetos do Abrindo o Baú da cantora.