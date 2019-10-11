Home
>
Comportamento
>
Camas se tornam protagonistas nos quartos infantis

Camas se tornam protagonistas nos quartos infantis

Arquitetas valorizaram a cama nos projetos criados para as crianças

Imagem de perfil de Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida / [email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 20:46

 - Atualizado há 6 anos

Juliana Goulart escolheu o modelo montessoriano Crédito: Camila Santos

A criançada não costuma ser muito chegada em dormir. Pelo contrário. Em muitas casas, é um verdadeiro sacrifício colocar os filhos na cama, já que o que eles querem mesmo é diversão. Só que dormir também pode ser divertido quando as camas viram as protagonistas do projeto de decoração do ambiente.

Recomendado para você

Nesse corre-corre, sugiro uma forma diferente de presentear. Vamos trocar a compra de presentes por uma festa?

Para celebrar: uma festa substitui os presentes

Se o ditado diz que "santo de casa não faz milagre", as dicas de Lucy Mizael mostram que não é bem assim. Confira receitas para afastar as visitas desagradáveis desses bichinhos.

Como fazer inseticidas caseiros para acabar com formigas e baratas

São muitas perguntas, acompanhadas da necessidade de conseguir a vaga. A busca pelo emprego é incerta, mas alguns pontos relacionados à vestimenta podem ser observados

6 dicas para mulheres de como se vestir para uma entrevista de emprego

E foi o que aconteceu na proposta da arquiteta Mariah Cardoso para um garotinho de 2 anos, que ganhou um quarto novo depois do nascimento do irmão. “O mote inicial foi a criação de um ambiente lúdico, onde o pequeno pudesse ganhar independência e autonomia através do uso dos móveis em alturas, dimensões e temas infantis. E a cama foi o ponto de partida”.

>Plantas que fizeram sucesso nos anos 80 voltam com tudo na decoração

Ela apostou em uma cama de casinha, que foi desenhada pelo seu próprio escritório. “Ela foi projetada com uma estrutura que possibilita a instalação de uma cabaninha, que pode ser facilmente colocada e retirada com o uso de velcros. Ao lado, criamos uma estrutura que conjuga nichos, porta-livros e uma luminária, que também cria uma atmosfera de aconchego”, explica Mariah.

Mariah Cardoso escolheu a casinha estilo cabaninha Crédito: Mariah Cardoso

Todos os outros itens de mobiliário, tanto os caixotes para brinquedos, como a mesinha para desenho e a cadeirinha de coelho, foram idealizados e desenhados a fim de explorar ao máximo o vasto universo que habita o imaginário infantil. “A ideia foi criar um quartinho conchegante e funcional que auxile no desenvolvimento do nosso minicliente, dando-lhe autonomia, sem deixar de despertar a sua imaginação”.

Quarto múltiplo

A arquiteta Daniela Caser também resolveu valorizar a cama quando foi criar o projeto de um quarto infantil. Optou por uma cama suspensa, que ela considera um coringa na decoração. “As crianças amam. É como se fosse um esconderijo, uma varanda, um terraço ou um observatório. Veja quantas possibilidades a beliche sugere, além de ter o mistério e a privacidade que amamos quando somos crianças!”, enumera a profissional.

>Sofá-ilha: entenda a tendência e saiba como usar o modelo no décor

Daniela Caser optou por uma cama suspensa Crédito: CAMILA SANTOS

Para deixar o ambiente ainda mais lúdico, o mobiliário também entra na brincadeira. A mesa, por exemplo, serve para brincar, desenhar, estudar e até montar um quebra-cabeça. “Ela é baixa e está na altura correta para crianças se divertirem”, ressalta. Já os móveis foram pensados para guardar objetos, e os nichos, prateleiras e gavetas setorizam e organizam os espaços. “O banco gaveteiro dá suporte aos eletrônicos do quarto, som e vídeo”, diz Daniela. As paredes foram revestidas com papel e, sobre ele, foram colados adesivos que formam cenas do imaginário infantil. “No teto e na porta fizemos, com um artista, dragões e cenas da floresta, impressas em adesivo”.

Quarto para um casal

Uma cama montessoriana e um berço foram as escolhas de Juliana Goulart para o desafio de projetar um quarto para um casal de irmãos: uma menina de 3 anos e um menino recém-nascido. “Pontuamos móveis essenciais para uma boa funcionalidade e para atender as demandas de cada um”, diz a arquiteta. Enquanto para o menino foi desenvolvido o berço, para a menina foi criada a cama montessoriana, estimulando a autonomia e reforçando a vontade para explorar o espaço. “Também usamos prateleiras baixas para colocar os livros, uma mesinha para desenhar e um espelho em formato de flor, que compõe como arte da parede”.

A cama da menina ganha destaque no projeto. “Ela vem do conceito do quarto montessoriano, em que, ao contrário de camas altas, o colchão é quase no chão, oferecendo maior liberdade para os pequenos, que podem se deitar e se levantar quando quiserem. E os pais ficam livres da preocupação de eles caírem da cama”, diz Juliana, ressaltando que o design da cama deixou a decoração mais divertida. “E a dona do quarto adorou!”, garante.

Cestos de brinquedos, mesa e cadeira, além das prateleiras de livros, compõem o cenário. Ela ainda apostou nos tons pastel e acinzentados, que são atemporais e fazem uma composição perfeita com o papel de parede Guache, assinado por uma artista. “A paleta de cores escolhida propõe um diálogo entre os irmãos, além de manter a decoração por mais tempo durante a infância. As cores despertam a imaginação, criatividade e a interação da criança com o seu mundo. O principal desafio desse projeto foi criar um ambiente capaz de estimular e criar o convívio dos irmãos”.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais