Home
>
Comportamento
>
Beatriz Tardin: ela largou a advocacia e criou uma empresa de beleza

Beatriz Tardin: ela largou a advocacia e criou uma empresa de beleza

A capixaba lembra a sua trajetória e mostra seus objetos favoritos

Imagem de perfil de Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida / [email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 19:51

 - Atualizado há 6 anos

A capixaba Beatriz Tardin abriu a própria marca de produtos de beleza Crédito: Divulgação: Beatriz Tardin

Depois de fazer uma carreira de sucesso como advogada numa multinacional, no Rio de Janeiro, a capixaba Beatriz Tardin resolveu se dedicar aos estudos e criar a própria empresa, a Be Plus Natural Care, de produtos de beleza. “Na correria do meu dia a dia eu tinha muita alergia, nunca estava 100% bem, nem saudável. Estava tudo errado. Mudei tudo e ao perceber que essa mudança de hábitos propiciou uma melhora incrível em minha alergia, saúde e bem-estar, optei por fazer dessa sensação maravilhosa um trabalho com propósito”, conta ela, que estudou sobre toxicologia cosmética, aromaterapia, cosmetologia, dentre outros temas. Ela, que sempre frequentou as praias de Guarapari e Arraial d’ajuda, adora viajar. Tóquio, Califórnia e Paris estão sempre no seu radar. “Nas últimas férias fiz curso de makeup em uma escola tradicional de Paris”, diz ela que sonha em internacionalizar a sua marca de beleza.

Recomendado para você

Nesse corre-corre, sugiro uma forma diferente de presentear. Vamos trocar a compra de presentes por uma festa?

Para celebrar: uma festa substitui os presentes

Se o ditado diz que "santo de casa não faz milagre", as dicas de Lucy Mizael mostram que não é bem assim. Confira receitas para afastar as visitas desagradáveis desses bichinhos.

Como fazer inseticidas caseiros para acabar com formigas e baratas

São muitas perguntas, acompanhadas da necessidade de conseguir a vaga. A busca pelo emprego é incerta, mas alguns pontos relacionados à vestimenta podem ser observados

6 dicas para mulheres de como se vestir para uma entrevista de emprego

CONFIRA O ABRINDO O BAÚ

História. O Coffee Scrub é o primeiro produto sonhado, pensado e desenvolvido pela minha marca. Tenho um carinho especial por ele, que estava na minha primeira linha de cosméticos. Crédito: Divulgação: Beatriz Tardin
Na cabeceira. Fica a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Meu pai a guardava para sua proteção e me deu de presente quando fui morar sozinha no Rio de Janeiro. É peça cativa em minha mesa de cabeceira. Acredito que ela me protege e me guia até hoje. Crédito: Divulgação: Beatriz Tardin
Não dou, não vendo e não troco. O mapa de viagens. Sempre fui aficionada por viajar e conhecer novas culturas. E numa viagem à Singapura encontrei esse mapa incrível para preencher os locais que já tive oportunidade de conhecer. Ainda faltam alguns bons locais para ir! Crédito: Divulgação: Beatriz Tardin
Guardo com carinho. O livro Goop, que faz parte da decoração da minha sala. É um livro incrível - alinhado com minha filosofia de vida - que retrata de uma forma simples e superprática muitas questões da ‘vida verde’, que adoto na prática. Acho que todo mundo deveria ler e aprender com ele. Crédito: Divulgação
Lembrança de viagem. A garrafa de vinho trouxe da minha primeira viagem com meu marido, à Jose Ignacio, no Uruguai, logo quando começamos a namorar. É da Estância Vik, local em que fomos na viagem e que, por isso, escolhemos para realizar nossa cerimônia de casamento anos depois, por ter sido tão especial Crédito: divulgação

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais