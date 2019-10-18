Abrindo o Baú

Beatriz Tardin: ela largou a advocacia e criou uma empresa de beleza

A capixaba lembra a sua trajetória e mostra seus objetos favoritos

Depois de fazer uma carreira de sucesso como advogada numa multinacional, no Rio de Janeiro, a capixaba Beatriz Tardin resolveu se dedicar aos estudos e criar a própria empresa, a Be Plus Natural Care, de produtos de beleza. “Na correria do meu dia a dia eu tinha muita alergia, nunca estava 100% bem, nem saudável. Estava tudo errado. Mudei tudo e ao perceber que essa mudança de hábitos propiciou uma melhora incrível em minha alergia, saúde e bem-estar, optei por fazer dessa sensação maravilhosa um trabalho com propósito”, conta ela, que estudou sobre toxicologia cosmética, aromaterapia, cosmetologia, dentre outros temas. Ela, que sempre frequentou as praias de Guarapari e Arraial d’ajuda, adora viajar. Tóquio, Califórnia e Paris estão sempre no seu radar. “Nas últimas férias fiz curso de makeup em uma escola tradicional de Paris”, diz ela que sonha em internacionalizar a sua marca de beleza.