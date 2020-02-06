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Viagem

Além da neve: Bariloche tem opções de esportes para todos os gostos

A cidade tem muito mais do que neve para oferecer. E turistas tem diversas opções para a prática de esportes de verão

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 15:43
Bariloche tem opções de esportes de verão para todos os gostos Crédito: Divulgação
A cidade de Bariloche, localizada na Província de Río Negro, junto à Cordilheira dos Andes, na Argentina, está rodeada por lagos e montanhas, como os Cerros Tronador, Catedral e López. Na América do Sul, o destino é um dos primeiros a ser lembrado no quesito neve, mas se engana quem acha que Bariloche tem somente atrações para a temporada de frio. Com os termômetros chegando a quase 30 graus, com céu praticamente sem nuvens, a paisagem da cidade se transforma, fazendo um cenário perfeito para a prática de esportes ao ar livre durante o verão na cidade.
Bariloche é também uma das cidades mais procuradas da região quando o assunto é a prática de esportes de aventura. Um exemplo disso é o Ironman, maior circuito de Triathlon do mundo, que tem uma de suas etapas passando pela região pelo terceiro ano consecutivo e acontece no dia 1 março de 2020. A etapa de Bariloche possui um dos circuitos mais coloridos do mundo. Para quem está pensando em viajar para a cidade, listamos algumas dicas de esportes para curtir o verão e se refrescar em meio a paisagens encantadoras.
Bariloche tem opções de esportes de verão para todos os gostos Crédito: Divulgação
Escalada: Considera-se escalada toda subida que, por ser difícil ou impossível de fazer usando só as extremidades inferiores (pés e pernas), exige também as extremidades superiores (braços e mãos). É feita em paredes de inclinação bastante pronunciada, exigindo muita força, tanto física quanto mental. Locais onde é possível praticar escalada: Monte Catedral - Albergue Frey (a 45 minutos de caminhada a partir da base do monte), monte Ventana (localizada a 10 quilômetros de Bariloche e oferece uma vista maravilhosa do lago Gutiérrez e do monte Catedral), Piedras Blancas, monte Otto (Localiza-se a apenas 6 quilômetros de Bariloche e pode ser escalada todo o ano, embora a época ideal seja o verão. Oferece uma belíssima vista da cidade)
Arvorismo: O arvorismo propõe outra maneira de descobrir a natureza, em família ou com amigos: a sensação incrível de voar através do bosque, contemplando paisagens surpreendentes que seriam impossíveis de apreciar no solo. A atividade dura pouco mais de 2 horas. Os participantes receberão todos os elementos de segurança necessários para realizar um voo confortável: capacete, cinto de segurança pélvico profissional de montanha, mosquetões, cadeirinha, polias de deslizamento e luvas.
Bariloche tem opções de esportes de verão para todos os gostos Crédito: Divulgação
Cavalgadas: Cavalgar é uma experiência repleta de sensações: transitar por diferentes terrenos, a trote ou a galope, ouvir o som relaxante dos cascos batendo nas pedras ou nos arroios e sentir uma conexão única com um animal nobre e incondicional. Os caminhos passam pela estepe, parando em pontos panorâmicos excepcionais. Durante a excursão, você pode cruzar com exemplares variados da fauna local, como lebres, cervos e guanacos, enquanto observa o voo de majestosos condores e águias. Outra possibilidade é percorrer as trilhas entre as montanhas, ladeando rios, atravessando vales e curtindo o sugestivo silêncio que há nos bonitos bosques de ciprestes e coihues no coração do parque nacional Nahuel Huapi. Com não podia deixar de ser, a experiência leva você a conhecer os sabores da gastronomia local. No alto do caminho você pode saborear o típico cordeiro ou churrasco patagônico, mate com bolinhos fritos e outras delícias. 
Bariloche tem opções de esportes de verão para todos os gostos Crédito: Divulgação
Caiaque de travessia: em companhia de um guia especializado, é possível explorar uma grande diversidade de lagos: Nahuel Huapi, Moreno, Gutiérrez, Mascardi, entre outros. Os passeios incluem transporte, comida, equipamentos para remar, guias bilíngues, tendas e equipamentos de cozinha. Caso a excursão dure vários dias, os caiaquistas só precisam levar saco de dormir e isolante térmico.
Bariloche tem opções de esportes de verão para todos os gostos Crédito: Divulgação
Mergulho: a primeira experiência de mergulho começa com o batismo, com uma duração total de quatro horas. É exibido um vídeo e os instrutores tem uma conversa explicativa, e em seguida entrar em contato com o equipamento na prática e conhecer seu funcionamento. Primero acontece um treino na superfície, com água até a cintura para somente depois ir para o mergulho. Durante todo o tempo um instrutor coordena as atividades para que a experiência seja segura e confortável. Para o batismo não é necessária experiência anterior, porém é imprescindível saber nadar e sentir-se à vontade na água. Os mergulhos acontecem em diversos lugares, como: praia Bonita, localizada a 8 km do centro, sobre o lago Nahuel Huapi; Arroio La Angostura, dentro do Circuito Chico (um canal que une dois lagos da região), o lago Moreno e o lago Nahuel Huapi. O Villa Tacul, também situado dentro do Circuito Chico e no Rio Limay acontece a flutuação com snorkel.
Bariloche tem opções de esportes de verão para todos os gostos Crédito: Divulgação
Rafting: a descida pelos rios do parque nacional Nahuel Huapi convida você a percorrer bosques imensos em passeios rápidos e emocionantes cheios de ação. Durante o verão, o volume de água aumenta, formando lacunas e ondas que produzem volumes de alta intensidade. As excursões são feitas em balsas infláveis que, no geral, têm capacidade para 10 pessoas. Contam com o acompanhamento de um guia profissional, que passará as informações necessárias para que se possa aproveitar ao máximo com uma navegação segura.

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