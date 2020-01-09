Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
História de vida

Adotada por família alemã, influencer brasileira procura pais biológicos

Andrea da Silva esteve no Brasil no ano passado. Ela visitou sua região natal, em Cabedelo, na Paraíba

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 16:35
A influenciadora Andrea Silva procura sua mãe biológica Crédito: All Things Hair
Nascida em Cabedelo, na Paraíba, a influencer e gerente de mídia social Andrea da Silva foi para a Alemanha com menos de um ano de idade. Adotada, nunca conviveu com seus pais verdadeiros. Hoje, ela gostaria de encontrar a sua família biológica.
Atualmente ela é um dos destaques do All Things Hair, canal de cabelos da Unilever, onde fala da sua experiência de ter sido adotada e da relação com o seu cabelo. Acho que a minha mãe alemã sempre tinha algum tipo de dificuldade com o meu cabelo porque ela não sabia o que fazer com os meus cachos. Os amigos da minha mãe eram todos brancos e europeus. Então ela não tinha ninguém que pudesse ajudá-la, diz.
"Sempre soube que era adotada. Nunca houve um momento específico em que nós nos sentamos e conversamos sobre a adoção"
Andrea da Silva - Influenciadora
Hoje, ela mora em Londres, onde pode entrar em contato com pessoas de cabelos dos mais diversos tipos e estilos. Ir para a Inglaterra fazer a universidade me possibilitou que conhecesse pessoas de diferentes origens, com as quais eu pude me identificar e aprender mais sobre o meu próprio cabelo e como estilizá-lo, conta.

Veja Também

As gordinhas arrasando de biquíni no verão!

Verão 2020: modelos de biquínis que vão bombar segundo as famosas

Em 2019  ela realizou o sonho de vir ao Brasil, um plano que teve que ser adiado diversas vezes devido a questões pessoais e profissionais. "Eu me senti em casa, como se fosse uma pessoa local", finaliza.

Como foi sua infância e adolescência na Alemanha?

Eu tive a melhor infância que alguém poderia ter. Meus pais me deram tudo que eu precisava na vida e nossa casa estava sempre cheia de amor. Eu também cresci com meus avós em casa e não poderia ter pedido nada melhor.

Como você descobriu que foi adotada?

Minha mãe sempre dizia para meu irmão e para mim, quando éramos menores, que não estivemos no estômago dela e nos mostrava um mapa de onde viemos. Então, posso dizer, que sempre soubemos que éramos adotados. Nunca houve um momento específico em que nós nos sentamos e conversamos sobre a adoção.

Há quanto tempo você pensa em conhecer seus pais biológicos?

Tenho pensado nisso há cerca de 10 anos, mas diria que se tornou um objetivo a cerca de um ano.

Como você cresceu vendo seu cabelo diferente do cabelo dos seus amigos?

Me lembro de quando estava na escola, sempre quis ter cabelos lisos e brilhantes como o dos meus amigos, porque meus cabelos eram muito encaracolados e difíceis de pentear. Aos 12 anos, eu até cortei todo meu cabelo. Somente aos 16 anos comecei a gostar do meu cabelo.

Você tinha dificuldade para cuidar do seu cabelo? Como era a sua relação com os fios?

Minha mãe e eu tivemos dificuldades em cuidar do meu cabelo. Lembro que pentear era um pesadelo...Acho que realmente não sabíamos como lidar com cabelos encaracolados. E eu ficava irritada, pois meu cabelo nunca ficava parecido com o dos meus amigos.

Como você se relaciona com o seu cabelo hoje em dia?

Eu amo muito meu cabelo! Ele conta a história das minhas raízes, de onde eu venho e me faz a pessoa que sou. Me faz sentir brasileira e conectada ao meu país de origem.

O que você faz em Londres? Você pode nos contar um pouco sobre sua vida em Londres?

Estou em Londres há 5 anos. Eu sou uma influenciadora e gerente de talentos. Como influenciadora, confiança, imagem corporal, moda plus size e viagens são os meus assuntos principais. E como gerente de talentos, cuido de diferentes influenciadores e os ajudo a construir suas marcas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados