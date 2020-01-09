Adotada por família alemã, influencer brasileira procura pais biológicos

Nascida em Cabedelo, na Paraíba, a influencer e gerente de mídia social Andrea da Silva foi para a Alemanha com menos de um ano de idade. Adotada, nunca conviveu com seus pais verdadeiros. Hoje, ela gostaria de encontrar a sua família biológica.
Atualmente ela é um dos destaques do All Things Hair, canal de cabelos da Unilever, onde fala da sua experiência de ter sido adotada e da relação com o seu cabelo. Acho que a minha mãe alemã sempre tinha algum tipo de dificuldade com o meu cabelo porque ela não sabia o que fazer com os meus cachos. Os amigos da minha mãe eram todos brancos e europeus. Então ela não tinha ninguém que pudesse ajudá-la, diz.
"Sempre soube que era adotada. Nunca houve um momento específico em que nós nos sentamos e conversamos sobre a adoção"
Hoje, ela mora em Londres, onde pode entrar em contato com pessoas de cabelos dos mais diversos tipos e estilos. Ir para a Inglaterra fazer a universidade me possibilitou que conhecesse pessoas de diferentes origens, com as quais eu pude me identificar e aprender mais sobre o meu próprio cabelo e como estilizá-lo, conta.
Em 2019 ela realizou o sonho de vir ao Brasil, um plano que teve que ser adiado diversas vezes devido a questões pessoais e profissionais. "Eu me senti em casa, como se fosse uma pessoa local", finaliza.
Como foi sua infância e adolescência na Alemanha?
Eu tive a melhor infância que alguém poderia ter. Meus pais me deram tudo que eu precisava na vida e nossa casa estava sempre cheia de amor. Eu também cresci com meus avós em casa e não poderia ter pedido nada melhor.
Como você descobriu que foi adotada?
Minha mãe sempre dizia para meu irmão e para mim, quando éramos menores, que não estivemos no estômago dela e nos mostrava um mapa de onde viemos. Então, posso dizer, que sempre soubemos que éramos adotados. Nunca houve um momento específico em que nós nos sentamos e conversamos sobre a adoção.
Há quanto tempo você pensa em conhecer seus pais biológicos?
Tenho pensado nisso há cerca de 10 anos, mas diria que se tornou um objetivo a cerca de um ano.
Como você cresceu vendo seu cabelo diferente do cabelo dos seus amigos?
Me lembro de quando estava na escola, sempre quis ter cabelos lisos e brilhantes como o dos meus amigos, porque meus cabelos eram muito encaracolados e difíceis de pentear. Aos 12 anos, eu até cortei todo meu cabelo. Somente aos 16 anos comecei a gostar do meu cabelo.
Você tinha dificuldade para cuidar do seu cabelo? Como era a sua relação com os fios?
Minha mãe e eu tivemos dificuldades em cuidar do meu cabelo. Lembro que pentear era um pesadelo...Acho que realmente não sabíamos como lidar com cabelos encaracolados. E eu ficava irritada, pois meu cabelo nunca ficava parecido com o dos meus amigos.
Como você se relaciona com o seu cabelo hoje em dia?
Eu amo muito meu cabelo! Ele conta a história das minhas raízes, de onde eu venho e me faz a pessoa que sou. Me faz sentir brasileira e conectada ao meu país de origem.
O que você faz em Londres? Você pode nos contar um pouco sobre sua vida em Londres?
Estou em Londres há 5 anos. Eu sou uma influenciadora e gerente de talentos. Como influenciadora, confiança, imagem corporal, moda plus size e viagens são os meus assuntos principais. E como gerente de talentos, cuido de diferentes influenciadores e os ajudo a construir suas marcas.