Adotada por família alemã, influencer brasileira procura pais biológicos

A influenciadora Andrea Silva procura sua mãe biológica Crédito: All Things Hair

Nascida em Cabedelo, na Paraíba, a influencer e gerente de mídia social Andrea da Silva foi para a Alemanha com menos de um ano de idade. Adotada, nunca conviveu com seus pais verdadeiros. Hoje, ela gostaria de encontrar a sua família biológica.

Atualmente ela é um dos destaques do All Things Hair, canal de cabelos da Unilever, onde fala da sua experiência de ter sido adotada e da relação com o seu cabelo. Acho que a minha mãe alemã sempre tinha algum tipo de dificuldade com o meu cabelo porque ela não sabia o que fazer com os meus cachos. Os amigos da minha mãe eram todos brancos e europeus. Então ela não tinha ninguém que pudesse ajudá-la, diz.

"Sempre soube que era adotada. Nunca houve um momento específico em que nós nos sentamos e conversamos sobre a adoção" Andrea da Silva - Influenciadora

Hoje, ela mora em Londres, onde pode entrar em contato com pessoas de cabelos dos mais diversos tipos e estilos. Ir para a Inglaterra fazer a universidade me possibilitou que conhecesse pessoas de diferentes origens, com as quais eu pude me identificar e aprender mais sobre o meu próprio cabelo e como estilizá-lo, conta.

Em 2019 ela realizou o sonho de vir ao Brasil, um plano que teve que ser adiado diversas vezes devido a questões pessoais e profissionais. "Eu me senti em casa, como se fosse uma pessoa local", finaliza.