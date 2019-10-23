Para eles e para elas!

Acessórios essenciais para se ter na mesa de trabalho

Confira uma seleção de itens que podem salvar sua pele, literalmente, na rotina louca de trabalho, de hidratante labial à pomadinha para dar um "up" no visual

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 07:00 - Atualizado há 6 anos

Mesa de trabalho: itens essenciais para salvar sua rotina Crédito: Unsplash

Não tem jeito. É no trabalho que a gente passa sete, oito horas - e até mais - por dia. Por isso, além de bloquinho de notas, canetas, carregador de celular, fone de ouvido e por aí vai, há outros itens essenciais que podem salvar sua pele, literalmente, na rotina de labuta. No mínimo, vão dar aquela melhorada nas olheiras e na palidez de escritório.

Para elas, o kit não pode deixar de ter um liptint, por exemplo, para aquelas horas em que surge uma reunião de emergência. Aí é só aplicar nos lábios, bochechas e pálpebras para ganhar aquela corzinha de saúde e acabar com a palidez de escritório. Shampoo a seco e corretivo também são indispensáveis.

Vale ainda incluir, para as mulheres mais preparadas, acetona e algodão para socorrer as unhas no caso de o esmalte descascar. Afinal, quem nunca, né?

Os homens também precisam ter em mãos alguns produtos coringa para o dia a dia no trabalho. Basta colocar tudo em uma gaveta e deixar lá para a hora da necessidade. Um pente que serve para barba, cabelo e bigode parece útil, certo?

Confira a nossa seleção:

Itens para mesa de trabalho: para elas 1 de 8

Kit para mesa de trabalho para eles 1 de 5

