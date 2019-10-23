Home
Acessórios essenciais para se ter na mesa de trabalho

Confira uma seleção de itens que podem salvar sua pele, literalmente, na rotina louca de trabalho, de hidratante labial à pomadinha para dar um "up" no visual

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 07:00

 - Atualizado há 6 anos

Mesa de trabalho: itens essenciais para salvar sua rotina Crédito: Unsplash

Não tem jeito. É no trabalho que a gente passa sete, oito horas - e até mais - por dia. Por isso, além de bloquinho de notas, canetas, carregador de celular, fone de ouvido e por aí vai, há outros itens essenciais que podem salvar sua pele, literalmente, na rotina de labuta. No mínimo, vão dar aquela melhorada nas olheiras e na palidez de escritório.

Para elas, o kit não pode deixar de ter um liptint, por exemplo, para aquelas horas em que surge uma reunião de emergência. Aí é só aplicar nos lábios, bochechas e pálpebras para ganhar aquela corzinha de saúde e acabar com a palidez de escritório. Shampoo a seco e corretivo também são indispensáveis.

Vale ainda incluir, para as mulheres mais preparadas, acetona e algodão para socorrer as unhas no caso de o esmalte descascar. Afinal, quem nunca, né?

Os homens também precisam ter em mãos alguns produtos coringa para o dia a dia no trabalho. Basta colocar tudo em uma gaveta e deixar lá para a hora da necessidade. Um pente que serve para barba, cabelo e bigode parece útil, certo?

Confira a nossa seleção: 

Itens para mesa de trabalho: para elas

Escova de cabelos da Tangler: para aquela ajeitada nas madeixas por Reprodução
Hidratante labial para retocar: lábios bem cuidados ao longo do dia de trabalho por Reprodução
Álcool em gel da Giovanna Baby: limpeza com cheirinho bom para desinfetar as mãos na hora do lanchinho por Reprodução
Corretivo da Maybelline: tirando aquele ar de cansaço das olheiras por Reprodução
Hidratante para mãos da Ekos: cuidando do ressecamento das mãos no ambiente de trabalho por Reprodução
Shampoo a seco da Batiste: cabelos renovados em um segundo por Reprodução
Proteção solar em pó da Adcos: reforço na proteção da pele contra a luz das telas e do escritório por Reprodução
Liptint da Payot: dando uma corzinha em lábios, bochechas e pálpebras com um só produto por Reprodução/Internet
Kit para mesa de trabalho para eles

Pente de madeira: serve para dar um "up" na barba e nos cabelos na emergência. Cabe em qualquer lugar por Reprodução
Álcool em gel: para desinfetar as mãos a qualquer momento por Reprodução
Pó compacto da Shiseido: opção leve para proteger a pele e tirar aquele brilho da testa antes da reunião de trabalho por Reprodução
Kit com miniaturas de fragrâncias da Calvin Klein: cheirinho bom para momentos de apuros por Reprodução
Pomada da Granado que serve para domar fios da barba, cabelos e bigode: solução rápida por Reprodução
