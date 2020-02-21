Abrindo o baú: Globeleza brilha no Carnaval de Vitória

Fevereiro é o mês mais intenso na vida de Erika Moura. Aos 27 anos, é ela que brilha há 5 anos na tela da TV Globo na vinheta mais famosa do Carnaval. Meu trabalho é reconhecido por tantas pessoas, representando o maior espetáculo do mundo e fazendo o que mais amo que é dançar, conta. Ela também brilhou como presença vip do Camarote Zig Zag, em sua estreia no Carnaval de Vitória. Poder conhecer a passarela do samba e as escolas de samba de Vitória me deixou muito feliz. Filha de um metalúrgico e de uma empregada doméstica, Erika cresceu no bairro Jardim Colombo, zona sul de São Paulo. Não cresci no universo das escolas de samba, mas sempre admirei os trabalhos pela TV. A lembrança mais forte é quando desfilei em uma agremiação em 2009. Abracei e me entreguei e tenho pé quente, pois a escola foi campeã, conta ela, que sonha em abrir uma academia.
Uma paixão.
Os meus fones de ouvido. Sempre que posso ouço música. Não fico sem meu pagodinho maroto. E na época de Carnaval gosto de aprender todos os sambas-enredo, saber cada um na ponta da língua.
Coleciono algumas camisetas e objetos do meu time querido. Meu pai me mostrou o amor pelo Palmeiras e acabei me apaixonando. Sempre assistimos aos jogos juntos. Isso se tornou nosso momento-família.
Os primeiros saltos que usei nas vinhetas Globeleza de 2015 e 2016. Foi incrível me tornar a Globeleza e poder representar esse grandioso espetáculo que é o nosso Carnaval. É um marco e tanto pra mim.
O livro que recebi na minha adolescência. Ele conta histórias de superação, bem conveniente para essa faixa etária na qual fazemos tempestade em copo dágua. As histórias me fizeram pensar no quão forte podemos ser, no quão gratos devemos ser e no quão maravilhosa a vida é nos dando todos os dias novas oportunidades.
São os meus sobrinhos. Por eles faço tudo! É uma alegria enorme quando ouço Tia te amo infinitas vezes. Esse é o nosso jeito carinhoso de dizer te amo. Sinto que tenho o mundo nas mãos e que Deus me presenteou grandemente.
É dançar! Quando danço me sinto livre, viva. É uma arte empolgante, que gera satisfação e prazer incondicional em mim. Esse mosaico mostra um pouquinho da minha história e paixão.