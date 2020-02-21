Abrindo o baú: Globeleza brilha no Carnaval de Vitória

Fevereiro é o mês mais intenso na vida de Erika Moura. Aos 27 anos, é ela que brilha há 5 anos na tela da TV Globo na vinheta mais famosa do Carnaval. Meu trabalho é reconhecido por tantas pessoas, representando o maior espetáculo do mundo e fazendo o que mais amo que é dançar, conta. Ela também brilhou como presença vip do Camarote Zig Zag, em sua estreia no Carnaval de Vitória. Poder conhecer a passarela do samba e as escolas de samba de Vitória me deixou muito feliz. Filha de um metalúrgico e de uma empregada doméstica, Erika cresceu no bairro Jardim Colombo, zona sul de São Paulo. Não cresci no universo das escolas de samba, mas sempre admirei os trabalhos pela TV. A lembrança mais forte é quando desfilei em uma agremiação em 2009. Abracei e me entreguei e tenho pé quente, pois a escola foi campeã, conta ela, que sonha em abrir uma academia.