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História

Abrindo o baú: Globeleza brilha no Carnaval de Vitória

Erika Moura esteve no Camarote Zig Zag

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 19:59
Camarote Zig Zag - Sábado (15): Erika Moura, a Globeleza 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli
Fevereiro é o mês mais intenso na vida de Erika Moura. Aos 27 anos, é ela que brilha há 5 anos na tela da TV Globo na vinheta mais famosa do Carnaval. Meu trabalho é reconhecido por tantas pessoas, representando o maior espetáculo do mundo e fazendo o que mais amo que é dançar, conta. Ela também brilhou como presença vip do Camarote Zig Zag, em sua estreia no Carnaval de Vitória. Poder conhecer a passarela do samba e as escolas de samba de Vitória me deixou muito feliz. Filha de um metalúrgico e de uma empregada doméstica, Erika cresceu no bairro Jardim Colombo, zona sul de São Paulo. Não cresci no universo das escolas de samba, mas sempre admirei os trabalhos pela TV. A lembrança mais forte é quando desfilei em uma agremiação em 2009. Abracei e me entreguei e tenho pé quente, pois a escola foi campeã, conta ela, que sonha em abrir uma academia.

Uma paixão.

Os meus fones de ouvido. Sempre que posso ouço música. Não fico sem meu pagodinho maroto. E na época de Carnaval gosto de aprender todos os sambas-enredo, saber cada um na ponta da língua.
Coleciono algumas camisetas e objetos do meu time querido. Meu pai me mostrou o amor pelo Palmeiras e acabei me apaixonando. Sempre assistimos aos jogos juntos. Isso se tornou nosso momento-família.
Os primeiros saltos que usei nas vinhetas Globeleza de 2015 e 2016. Foi incrível me tornar a Globeleza e poder representar esse grandioso espetáculo que é o nosso Carnaval. É um marco e tanto pra mim.
O livro que recebi na minha adolescência. Ele conta histórias de superação, bem conveniente para essa faixa etária na qual fazemos tempestade em copo dágua. As histórias me fizeram pensar no quão forte podemos ser, no quão gratos devemos ser e no quão maravilhosa a vida é nos dando todos os dias novas oportunidades.
São os meus sobrinhos. Por eles faço tudo! É uma alegria enorme quando ouço Tia te amo infinitas vezes. Esse é o nosso jeito carinhoso de dizer te amo. Sinto que tenho o mundo nas mãos e que Deus me presenteou grandemente.
É dançar! Quando danço me sinto livre, viva. É uma arte empolgante, que gera satisfação e prazer incondicional em mim. Esse mosaico mostra um pouquinho da minha história e paixão.

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