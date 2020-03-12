8 termos preconceituosos para deixar de usar agora

"Fazer pelas coxas"

O significado da palavra é tornar negro e aí é que mora o problema. O termo é utilizado com o sentido de difamar, desqualificar algo ou alguém. Logo, o termo é bem racista pois associa a ideia de negritude a algo pejorativo.

O sufixo ismo também é utilizado na língua portuguesa para identificar doenças. Como felizmente evoluímos, a orientação sexual de pessoas homossexuais já deixou de ser considerada patologia há muito tempo  desde a década de 90 -, mais pre, o que coloca o termo em desuso. A palavra deve ser substituída por homossexualidade.

Em espanhol, a palavra "mulato" referia-se ao filhote macho do cruzamento de cavalo com jumenta ou de jumento com e?gua. A enorme carga pejorativa acontece quando o termo é utilizado para se referir a alguém que é filho de pai branco e mãe negra ou vice-versa.

A palavra é utilizada quando alguém exagera na comida ou ingere alimentos considerados não saudáveis. O termo assume um teor gordofóbico quando usado no sentido pejorativo, pois seu significado pode ser entendido como agir como gordo para tratar de um comportamento considerado feio ou inadequado.

Durante muito tempo, o termo foi utilizado para se referir ao comécio ilegal de itens variados. Associar a palavra negro a algo ruim é um ato racista, pois coloca seu antônimo  o branco  como superior e/ou ideal. O mesmo ocorre com a expressão lista negra. Você pode substituir por mercado clandestino.

Com o sentido de maltratar, torturar ou causar sofrimento, a palavra faz referência ao período em que o povo judeu foi vítima de perseguições. Além de ferir a dignidade de um povo, o termo é xenofóbico.

Neste caso, a palavra branca aparece com o objetivo de amenizar um sentimento ruim, a inveja. A questão é que a ideia do branco aparece como algo positivo, a expressão caracteriza uma inveja boa