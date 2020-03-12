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Comportamento

8 termos preconceituosos para deixar de usar agora

Eles estão presentes no vocabulário popular e acabaram sendo naturalizados com o passar do tempo, mas suas origens e significados são carregados de discriminação. 'Denegir', 'gordice' e 'homossexualismo' estão na lista.

Publicado em 12 de Março de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 10:00
É o momento de repensar o vocabulário. Crédito: Freepik
Os termos e palavras que compõem o vocabulário de uma sociedade são carregadas de história, influência e significado. Alguns tipos de discriminação - infelizmente - são tão naturalizados que herdamos termos preconceituosos como expressões comuns do repertório social. Mas a reprodução dessas palavras e termos estão com os dias contados, é o momento de nos atentarmos a isso e rever nosso modo de dizer.
A tal força do hábito nos faz ter o costume de usar termos que nem sabemos ao certo o significado, mas que a raiz da palavra está associada a um ou vários tipos de preconceitos, como racismo, machismo e xenofobia. Segue abaixo 10 expressões que você precisa colocar a mão na consciência sobre o uso delas:

"Fazer pelas coxas"

O significado da palavra é tornar negro e aí é que mora o problema. O termo é utilizado com o sentido de difamar, desqualificar algo ou alguém. Logo, o termo é bem racista pois associa a ideia de negritude a algo pejorativo.
O sufixo ismo também é utilizado na língua portuguesa para identificar doenças. Como felizmente evoluímos, a orientação sexual de pessoas homossexuais já deixou de ser considerada patologia há muito tempo  desde a década de 90 -, mais pre, o que coloca o termo em desuso. A palavra deve ser substituída por homossexualidade.
Em espanhol, a palavra "mulato" referia-se ao filhote macho do cruzamento de cavalo com jumenta ou de jumento com e?gua. A enorme carga pejorativa acontece quando o termo é utilizado para se referir a alguém que é filho de pai branco e mãe negra ou vice-versa.
A palavra é utilizada quando alguém exagera na comida ou ingere alimentos considerados não saudáveis. O termo assume um teor gordofóbico quando usado no sentido pejorativo, pois seu significado pode ser entendido como agir como gordo para tratar de um comportamento considerado feio ou inadequado.
Durante muito tempo, o termo foi utilizado para se referir ao comécio ilegal de itens variados. Associar a palavra negro a algo ruim é um ato racista, pois coloca seu antônimo  o branco  como superior e/ou ideal. O mesmo ocorre com a expressão lista negra. Você pode substituir por mercado clandestino.
Com o sentido de maltratar, torturar ou causar sofrimento, a palavra faz referência ao período em que o povo judeu foi vítima de perseguições. Além de ferir a dignidade de um povo, o termo é xenofóbico.
Neste caso, a palavra branca aparece com o objetivo de amenizar um sentimento ruim, a inveja. A questão é que a ideia do branco aparece como algo positivo, a expressão caracteriza uma inveja boa
A expressão se popularizou sendo utilizada para caracterizar um trabalho mal feito. O problema do termo é que ele surgiu também na época escravocrata. Pessoas escravizadas utilizavam as coxas para moldar telhas e devido ao formato diferente dessa parte do corpo de uma pessoa para outra, algumas telhas não encaixavam no momento de fazer o telhado.
Informações obtidas por pesquisa da reportagem.

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