8 dicas para fazer o perfume durar mais tempo na pele

Esses truques vão ajudar você a ficar perfumada(o) até o fim do dia

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 10:10

 - Atualizado há 6 anos

8 truques para fazer o perfume durar mais tempo na pele Crédito: Pixabay

Muitas pessoas sentem aquele perfume desaparecer super rápido ao longo do dia, e se você faz parte desse time,  não se desespere pois dicas simples de especialistas podem ajudar.  Segundo a plataforma Beauty Tudo, de Marie Claire, antes de ir as dicas, vai um alerta: muitas vezes as pessoas se acostumam ao próprio perfume, e acabam não sentindo bem o aroma, mas os outros ao redor sentem. 

Agora, confira as dicas dos especialistas da plataforma: 

1. Pele tem que estar hidratada: pelas secas não retêm as notas, que acabam evaporando mais rapidamente. Já as peles oleosas costumam segurar o perfume por mais tempo porque a essência se funde aos óleos corporais.

2. Só após o banho: Seguindo a linha da dica anterior,  com a pele úmida, o perfume “assenta” melhor na pele.

3. Camadas: aplique algumas gotas do perfume nos pontos estratégicos (nuca, pulsos, atrás dos joelhos, entre os seios). Espere alguns minutos e aplique um hidratante com a mesma fragrância do perfume. Por fim, antes de sair de casa, dê uma nova borrifada geral.

4. Não esfregar na pele: Sim, às vezes esse movimento é praticamente inconsciente – ainda mais nos pulsos. Mas isso faz as notas evaporarem mais rapidamente. 

5. Antes de se pentear, borrife um pouco na escova de cabelos: os fios são ótimos para segurar a fragrância. Mas não exagere, já que o álcool de alguns perfumes pode ressecar os fios. Outra alternativa é espirrar o perfume em uma novem sobre a cabeça, e deixar que a essência desça e se deposite suavemente sobre a cabeça.

6. A concentração faz diferença: Eau de parfum dura mais tempo do que eau de toilette. Isso porque o primeiro tem maior concentração de extratos do que o segundo.

7. Entenda melhor as notas: perfumes com notas como patchouli, vanilla ou musk, que são mais “pesadas”, costumam ter fixação e duração maior. Já fragrâncias com mix cítricos, fresquinhas, são mais leves e tendem a sumir com maior rapidez.

8. Passe na roupa: isso ajuda a construir camadas. Mesmo que você só vá levar um casaquinho para usar depois, dê uma borrifada nele. No fim do dia, quando você for usá-lo, a fragrância vai estar lá. 

