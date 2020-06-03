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6 brincadeiras pedagógicas para entreter as crianças em casa

Coordenadora pedagógica a ensina brincadeiras educativas para fazer com os pequenos na quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 08:00

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 08:00

Crianças de máscara olhando pela janela de casa: quarentena
Brincadeiras saudáveis podem ser um ótimo passatempo para os 'quarenteners'. Crédito: L.Julia/Shutterstock
Acostumadas a gastar muita energia durante o dia, as crianças podem se sentir bastante estressadas após dois meses de distanciamento social. No entanto, a quarentena não precisa ser sinônimo de tédio. Algumas atividades podem ajudar a entreter os pequenos e ainda garantir um período gostoso e de interação em família.
A coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental do Colégio Renascença, Lucila Sarteschi, recomenda algumas brincadeiras que podem ser feitas dentro de casa para entreter e estimular pedagogicamente os pequenos.

1) Construa um calendário 

Uma das principais preocupações dos pais é como construir uma rotina minimamente viável durante a quarentena. Uma dica é pedir auxílio das próprias crianças para construir um calendário com algumas folhas de sulfite, lápis de cor, colagens e o que mais a imaginação mandar.
Criar um calendário estimula a organização, a autonomia, a aprendizagem sobre o funcionamento dos números e a identificação da passagem do tempo. No calendário pode constar, além do horário das aulas, alguma tarefa que ele faça para contribuir com a organização da casa, como arrumar a cama ou mesmo o horário de trabalho dos pais no home office, diz a coordenadora.

2) Placas Divertidas 

Por que não aproveitar este período para fortalecer a cumplicidade entre pais e filhos? A proposta dessa brincadeira é criar placas divertidas para contar sobre os interesses, gostos e emoções. Por exemplo, qual o filme preferido ou que passeio foi o mais marcante. Vale fazer em uma folha de sulfite, em uma cartolina ou qualquer outro suporte onde seja possível desenhar, pintar, fazer colagens, escrever e muito mais.

3) Cápsula do Tempo 

Nesta brincadeira, a proposta é construir uma cápsula do tempo que será guardada em um lugar de pouca visibilidade para ser aberta no futuro - em dias, meses, anos ou quando acabar a quarentena. Utilize materiais que vocês têm em casa: caixa de papelão, copo plástico e outros, usando toda a criatividade. Do lado de fora da cápsula, coloque o nome e a data em que foi feita. Dentro, coloque um desenho, um bilhete, ou algo especial que vocês queiram guardar e dar para o seu Eu do futuro, ensina Lucila Sarteschi.

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4) Bingo 

O bingo pode ser uma atividade simples para divertir a família inteira. As cartelas com letras, nomes ou números podem ser feitas pelas crianças e, além disso, a brincadeira é um ótimo estímulo para que os menores adquiram repertório e aprendam a brincar em grupo. Não esqueça, o primeiro que completar a cartela grita: BINGO!

5) Jogo da Forca

O tradicional jogo de forca é uma atividade fácil e que exige poucos recursos. Além disso, é um importante estímulo pedagógico, comenta a coordenadora pedagógica, Lucila Sarteschi: O jogo da forca estimula o conhecimento das letras e auxilia a desenvolver a noção do número de letras de cada palavra. A profissional ainda recomenda que, caso o jogo seja realizado com crianças no início do processo de alfabetização, é importante escolher palavras que façam parte do cotidiano e que já sejam conhecidas pelos pequenos.

6) Jogo da Memória

Além de divertido de jogar, pode ser ainda mais divertido produzir o próprio Jogo da Memória. Bastam quadradinhos de papel e lápis de cor para construir os pares. A educadora recomenda que os pares sejam feitos de acordo com a familiaridade das crianças com as letras e palavras, por exemplo: uma imagem que corresponda à lletra inicial do que está representado (Abelha - Letra A), ou palavra com palavra, ou mesmo imagem com palavra.

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