Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • É hora de “dar presença” na ausência e manter o bem-estar das crianças
Cândida Pereira

Artigo de Opinião

Educação na pandemia

É hora de “dar presença” na ausência e manter o bem-estar das crianças

Da noite para o dia, as escolas perderam sua vitalidade. Os profissionais da educação foram retirados dos seus postos de trabalho.  Foi necessário aderirmos a plataformas virtuais para interagir com alunos e alimentar o vínculo afetivo
Cândida Pereira

Públicado em 

17 mai 2020 às 14:00
Educação domicilar em tempos de pandemia
Educação domiciliar em tempos de pandemia Crédito: Divulgação
Por um momento, o mundo parou para escutar a notícia: “Estamos vivendo uma pandemia.” Iniciada a quarentena, famílias preocupadas correram desesperadas aos supermercados, como se comida e outros itens básicos fossem acabar. A orientação a todos é que ficassem em casa, garantindo assim a saúde e o bem-estar da sociedade.
Da noite para o dia, as escolas perderam sua vitalidade e emudeceram. Os profissionais da educação foram retirados dos seus postos de trabalho. As instituições de ensino, principalmente da educação infantil, receberam um convite sem a possibilidade de recusa para se adaptarem, a pensarem e validarem toda a prática pedagógica que envolva o fazer direto, “mão na massa”, numa perspectiva que acolha e dê sentido às minúcias de um aprender fazendo.

Veja Também

O desafio da educação durante o isolamento social

Como a pandemia vai moldar o futuro das estruturas de nossas casas

Foi necessário aderirmos a plataformas virtuais como ferramenta única para interagir com os alunos, alimentar o vínculo afetivo e, ainda, possibilitar à criança a apropriação do conhecimento. Nesse cenário dramático e avassalador, fica imprevisível mensurar prejuízos nos âmbitos afetivo, emocional e financeiro.
A sensação é de estarmos diante de um tsunami e temos somente duas possibilidades: ou se aprende a surfar ou será carregado pelas ondas. Um dia de cada vez, é preciso aprender a surfar.

Veja Também

Devemos pensar em educação e ensino em época de pandemia

O que a educação tem a aprender com o isolamento social?

"Escola deve ser a última coisa a voltar", diz secretário de Educação

O momento pede cautela. Com isso, iniciou-se uma reflexão profunda a respeito da concepção de infância. Foi preciso desenvolver ações pedagógicas pautadas em experiências e vivências significativas para o aluno. São ações potentes que envolvem o brincar, o cuidar, a observação contextualizada aos saberes cognitivos e a leitura de mundo da criança.
Nesse contexto, diariamente a escola adentra aos lares, buscando uma aproximação por meio do “fio invisível”, a fim de manter vivo o vínculo com seus alunos.

Veja Também

Educação domiciliar durante a quarentena tem sido desafio para pais

Mais do que antes da pandemia, será preciso proteger a educação pública

Agora, é hora de “dar presença” na ausência, priorizando uma continuidade pedagógica responsável para que se mantenha o equilíbrio e o bem-estar das crianças e das famílias. Como disse Hannah Arendt, filosofa alemã: “Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história”.
Que esse recolhimento social permita que nossas crianças contem boas histórias, e que esse período seja cheio de aprendizados.
*A autora é diretora Pedagógica do Centro Educacional Viver

Tópicos Relacionados

Educação Ensino a Distância Covid-19 Escolas particulares Pandemia Escolas Públicas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados