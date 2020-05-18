Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Todos em casa

13 dicas e receitinhas para cozinhar com crianças

Separar os ingredientes antes ajuda a evitar desperdício. Veja como fazer da cozinha sua aliada para entreter seu filho nesta quarentena e ainda criar memórias positivas e ajudá-lo a se alimentar melhor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 11:18

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 11:18

Alice brincando de cozinhar na quarentena
Alice brincando de cozinhar na quarentena Crédito: Arquivo pessoal
Enquanto alguns pais estão se descabelando para entreter os filhos nesta quarentena, outros já descobriram que podem encontrar aliados na cozinha. Ovo, farinha e açúcar têm se mostrado ótimos companheiros da garotada neste período.
Envolver as crianças na culinária pode ser um delicioso passatempo, além de ajudar no vínculo familiar, na criação de memórias positivas e num maior interesse delas pelos alimentos.
Ouvimos uma personal chef, uma nutricionista e uma mãe que já divide o fogão com a filha para darem dicas de como tornar essa atividade mais prazerosa - e sem desperdícios.
Uma dica é escolher uma receita que seja divertida e que permita à criança colocar a mão na massa, literalmente, como sugere a nutricionista Roberta Larica.

Novos hábitos

A nutricionista Roberta Larica cozinhando com as filhas nesta quarentena
A nutricionista Roberta Larica cozinhando com as filhas nesta quarentena Crédito: Arquivo pessoal
Vale usar ingredientes que a criança já conheça, mas é legal inserir outros temperinhos que ela esteja disposta a experimentar nessa receita, como uma chia. Aproveitar o momento para inserir novos hábitos alimentares. A criança tende a querer experimentar mais quando ela se envolve no preparo, indica.
O ideal é que sejam receitas rápidas e que não exijam que se mexa com fogo ou com facas durante o preparo, segundo Roberta.
A chef e personal cooking Fernanda Stoffel costuma fazer oficinas para a meninada e lembra que a cozinha é um lugar delicioso para crianças, mas elas não podem ficar sozinhas lá. Elas são imprevisíveis, portanto todo cuidado é pouco.
E elogie bastante seu filho, reconhecendo o esforço dele. Diga: nossa, que lindo ficou o cookie, o pãozinho!, mesmo que esteja torto. O momento é de união. Memórias são construídas na cozinha. Todos nós temos lembranças de receitas que a mãe gostava de fazer, que a avó gostava de fazer Isso remete a um momento bom e ajuda na saúde emocional das crianças, algo tão importante neste período de confinamento. Fazer tudo no tempo da criança, sem gerar mais cobrança, mais estresse e ansiedade, comenta a nutricionista.

"Depois de um dia difícil, cozinhar com com minha filha traz para nós um momento juntas cheio de leveza", diz dentista

Alice com a mãe, a dentista Daniela Feu: receitinhas que divertem na quarentena
Alice com a mãe, a dentista Daniela Feu: receitinhas que divertem na quarentena Crédito: Arquivo pessoal
Alice, de 6 anos, anda se divertindo na cozinha nesta quarentena
Alice, de 6 anos, anda se divertindo na cozinha nesta quarentena Crédito: Arquivo pessoal
Transformar receitas em bolinhos de caneca, biscoitos, pãezinhos saudáveis e saladinhas com frutas é uma das brincadeiras favoritas de Alice, de 6 anos, nesses tempos de isolamento por conta da pandemia de coronavírus.
Todo dia é uma invenção nova com a mãe, a dentista e professora universitária Daniela Feu.
Eu trabalho muito. Então, cozinhar com minha filha começou como sendo uma atividade de final de semana. Mas à medida que fomos nos afinando, essa virou uma atividade para fazermos todos os dias juntas. Afinal, mesmo nos dias em que chego mais cansada sempre preciso organizar nosso lanche ou jantar. Hoje ela já participa comigo todos os dias! Depois de um dia difícil, cozinhar com ela traz para nós um momento juntas cheio de leveza e conversa, diz Daniela.
E a diversão não acaba depois que cozinham. Ela participa da lavagem das louças como se fosse uma brincadeira, E, às vezes, vira mesmo! Com muita espuma e água! Tem dias ainda em que a lavagem das louças termina com banho de bonecas. Acho que quem ainda não faz isso poderia aproveitar a quarentena para começar. Cozinhar com nossos pequenos estreita nossos laços e cria momentos felizes até nos dias mais difíceis, comenta a mãe da Alice.

Ensine hábitos de higiene

Antes de levar seu filho para a cozinha, defina a receita e veja se tem todos os ingredientes necessários. Não adianta propor palha italiana se não tem em casa leite condensado, por exemplo. Você já pode separar todos eles nas quantidades certas. Isso irá evitar desperdício, pois crianças pequenas podem derrubar potes de farinha e ovos no chão
Mas se houver sujeira, mesmo das grandes, lembre-se que a criança não faz porque quer, mas porque se distraiu ou porque ainda não tem coordenação motora fina o suficiente para fazer tudo sem bagunça. Não brigue com ela. Relaxe e divirta-se.
Deixe a criança provar o que está sendo feito. Lamber colheres ou a vasilha da massa do bolo vira uma diversão à parte
Dá para criar magia nesse momento também contando histórias de quando você fazia essa ou aquela receita com sua mãe ou sua avó. Receitas de família sempre vêm recheadas de doces lembranças, que serão passadas agora para seu filho
Escolher uma receita que caia no gosto do seu filho pode ajudá-lo a querer experimentar sabores novos. Por exemplo: se ele adora macarrão, que tal propor algo novo, como macarronada de atum ou com camarões? Se ele gosta de purê de batatas, deixe-o amassar as batatas.
Opte com começar com receitas fáceis e com poucos ingredientes para que a criança compreenda o que está sendo feito. Quanto menor a criança, menos etapas e menos ingredientes. Proponha um prato com o qual ela possa realmente colaborar. Não vale escolher um de difícil execução, que exija manuseio de facas e outros aparelhos. Isso só vai gerar frustração. Se a criança é convidada a ir para a cozinha, permita que ela coloque a mão na massa, literalmente. Afinal, essa é a ideia, certo? À medida que vocês forem ganhando confiança, vá avançando com as receitas.
Inclua, sempre que possível, frutas e verduras na receita. Mostre que os alimentos frescos trazem muito mais benefícios para a saúde e são mais saborosos do que os pré-fabricados. Seu filho vai ter curiosidade de experimentar novos sabores, que são aceitos com mais facilidade quando a criança ajuda a fazer o prato. Aproveite as receitas e congele o que foi feitos, os bolinhos, os hamburguinhos Que vão servir para o lanche saudável outra hora.
Usar utensílios coloridos, divertidos e até com personagens ajuda no engajamento da criança. Que tal um kit de chef, com avental e touca, um dólmã personalizado com o nome dela fica uma graça!
Não seja são rígido com seu filho durante a execução da receita. Encare como deve ser: uma brincadeira. Não precisa ficar perfeito. Se o bolo ficar meio torto, se a receita desandar, tudo bem. Ficar controlando tudo vai ficar chato para a criança. Não cobre tanto, divirta-se. Isso ajudará na manutenção da saúde emocional do seu filho, algo tão importante nesta época de confinamento e privações
Encare o momento como um oportunidade para criar memórias positivas. Todo mundo se lembra de uma receita da mãe, da avó. O que seu filho aprender com você será guardado para sempre com ele e poderá ser repassado de geração em geração.
Crianças mais velhas já têm mais noção de culinária. Mas uma criança muito pequena, de 2 anos, por exemplo, pode achar que o detergente é um dos ingredientes da receita. Fique por perto, orientando. Retire tudo o que pode ser perigoso, como facas ou utensílios cortantes, aparelhos elétricos, fios etc. Quanto mais espaço mais fácil para organizar depois. Batedeira e liquidificador podem causar acidentes também. Então, na hora de deixar a criança usá-los, esteja ao lado
Inclua a criança na hora da limpeza. Ensine que ela precisa te ajudar com a louça. Mas faça de forma divertida. Logo isso se tornará um hábito
O momento é bom também para reforçar e ensinar conceitos de higiene que ganharam ainda mais importância nesta pandemia, como lavar as mãos antes de comer, antes de cozinhar etc

Receitinhas para fazer em família

BALINHA DE GELATINA

Ingredientes

1 pacote de gelatina com sabor (20g)  

1 pacote de gelatina sem sabor (12g)

150 ml de água em temperatura ambiente  

Modo de preparo  

Misture a gelatina com sabor e a sem sabor  

Adicione a água e misture até dissolver todo o pó  

Espere 10 minutos até engrossar a mistura

Coloque por 20 segundos no micro-ondas ou em água quente em banho-maria

Despeje o líquido em forminhas de plástico ou silicone  

Coloque na geladeira e espere endurecer entre 15 a 20 minutos, para conservar, mantenha dentro da geladeira e consuma em até 3 dias.

Receita

PIZZA DE FRIGIDEIRA

Ingredientes  

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo  

1 colher de manteiga 1 pitada de sal  

1 xícara de leite morno  

Modo de preparo

Misture tudo em uma travessa com as mãos

 Caso não encontre o ponto certo, adicione mais farinha até desgrudar a massa das mãos

 Separar 4 bolinhas de massa. Abra-as separadamente na frigideira (pode ser levada ao forno também)

Asse até o ponto desejado

Desligue o fogo

Adicione o molho de tomate e os ingredientes de sua preferência frango, calabresa, queijo etc.

Receita

COOKIES

Ingredientes

1 xícara (chá) de farinha de amêndoas

½ xícara (chá) de fubá ou trigo  

2 colheres de cacau em pó  

1 ovo  

4 colheres (sopa) de açúcar mascavo  

2 colheres (sopa) de óleo de coco ou manteiga  

1 colher (chá) fermento em pó  

Gotas de chocolate a gosto  

  Modo de Preparo

Bata com um garfo o ovo, o óleo e o açúcar

 Adicione as farinhas e por último, adicione o fermento e misture só para incorporá-lo à massa

Depois da massa bem misturada, forme bolinhas pequenas e adicione as gotas de chocolate

Asse em forno pré-aquecido, sobre papel manteiga, por aproximadamente 15 a 20 minutos (200°C).

Receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados