13 dicas e receitinhas para cozinhar com crianças

Ensine hábitos de higiene

Antes de levar seu filho para a cozinha, defina a receita e veja se tem todos os ingredientes necessários. Não adianta propor palha italiana se não tem em casa leite condensado, por exemplo. Você já pode separar todos eles nas quantidades certas. Isso irá evitar desperdício, pois crianças pequenas podem derrubar potes de farinha e ovos no chão

Mas se houver sujeira, mesmo das grandes, lembre-se que a criança não faz porque quer, mas porque se distraiu ou porque ainda não tem coordenação motora fina o suficiente para fazer tudo sem bagunça. Não brigue com ela. Relaxe e divirta-se.

Deixe a criança provar o que está sendo feito. Lamber colheres ou a vasilha da massa do bolo vira uma diversão à parte

Dá para criar magia nesse momento também contando histórias de quando você fazia essa ou aquela receita com sua mãe ou sua avó. Receitas de família sempre vêm recheadas de doces lembranças, que serão passadas agora para seu filho

Escolher uma receita que caia no gosto do seu filho pode ajudá-lo a querer experimentar sabores novos. Por exemplo: se ele adora macarrão, que tal propor algo novo, como macarronada de atum ou com camarões? Se ele gosta de purê de batatas, deixe-o amassar as batatas.

Opte com começar com receitas fáceis e com poucos ingredientes para que a criança compreenda o que está sendo feito. Quanto menor a criança, menos etapas e menos ingredientes. Proponha um prato com o qual ela possa realmente colaborar. Não vale escolher um de difícil execução, que exija manuseio de facas e outros aparelhos. Isso só vai gerar frustração. Se a criança é convidada a ir para a cozinha, permita que ela coloque a mão na massa, literalmente. Afinal, essa é a ideia, certo? À medida que vocês forem ganhando confiança, vá avançando com as receitas.

Inclua, sempre que possível, frutas e verduras na receita. Mostre que os alimentos frescos trazem muito mais benefícios para a saúde e são mais saborosos do que os pré-fabricados. Seu filho vai ter curiosidade de experimentar novos sabores, que são aceitos com mais facilidade quando a criança ajuda a fazer o prato. Aproveite as receitas e congele o que foi feitos, os bolinhos, os hamburguinhos Que vão servir para o lanche saudável outra hora.

Usar utensílios coloridos, divertidos e até com personagens ajuda no engajamento da criança. Que tal um kit de chef, com avental e touca, um dólmã personalizado com o nome dela fica uma graça!

Não seja são rígido com seu filho durante a execução da receita. Encare como deve ser: uma brincadeira. Não precisa ficar perfeito. Se o bolo ficar meio torto, se a receita desandar, tudo bem. Ficar controlando tudo vai ficar chato para a criança. Não cobre tanto, divirta-se. Isso ajudará na manutenção da saúde emocional do seu filho, algo tão importante nesta época de confinamento e privações

Encare o momento como um oportunidade para criar memórias positivas. Todo mundo se lembra de uma receita da mãe, da avó. O que seu filho aprender com você será guardado para sempre com ele e poderá ser repassado de geração em geração.

Crianças mais velhas já têm mais noção de culinária. Mas uma criança muito pequena, de 2 anos, por exemplo, pode achar que o detergente é um dos ingredientes da receita. Fique por perto, orientando. Retire tudo o que pode ser perigoso, como facas ou utensílios cortantes, aparelhos elétricos, fios etc. Quanto mais espaço mais fácil para organizar depois. Batedeira e liquidificador podem causar acidentes também. Então, na hora de deixar a criança usá-los, esteja ao lado

Inclua a criança na hora da limpeza. Ensine que ela precisa te ajudar com a louça. Mas faça de forma divertida. Logo isso se tornará um hábito