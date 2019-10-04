Mais cores e efeitos nas paredes

5 passos para escolher e aplicar papel de parede em casa sem erros

A arquiteta Pati Cillo conta suas experiências na utilização do material em seus projetos

Projeto Pati Cillo Crédito: Eder Lizier

As parede têm a capacidade de expressar e revelar a personalidade do morador. Uma ótima alternativa para renovar e dar cara nova à casa é o uso de papéis de parede que podem ser encontrados nas mais variadas cores, estampas, estilos e até com efeitos tridimensionais.

O recurso é prático e pode ser encontrado com preços acessíveis. Mas na hora de escolher o modelo surgem as dúvidas: onde pode ser aplicado? Qual cola usar? Quantos metros devo comprar? Pensando nisso, a arquiteta Pati Cillo responde as principais dúvidas para uma aplicação sem erros.

Como a parede deve ser preparada para receber o material?

É essencial que a parede esteja completamente lisa e com uma demão de tinta para que o acabamento fique perfeito. “É bom lembrar que se o papel for claro, é fundamental que a parede seja pintada com uma cor clara. Dessa forma não corremos o risco da estampa do papel de parede ser alterada”, explica Pati.

Como escolher o tipo certo de material do papel de parede?

Nas áreas molhadas, como cozinha ou banheiro, é interessante optar pelos papéis de TNT ou vinílicos, já que são resistentes a unidade. A arquiteta indica que para um efeito mais sofisticado, é preferível os papéis com tecido ou palha (seda, veludo, flocado). Apesar de não terem tanta resistência, o resultado final sempre agrada à todos.

Como é feito o cálculo da metragem?

Para fazer o cálculo, o modelo do papel deve ser observado. É necessário que tenha a medida certa de largura e altura, não apenas os metros quadrados. Se o papel de parede for estampado, a profissional sempre aconselha calcular de 10% a 20% a mais de material, pois terá que acertar a emendas dos desenhos. “Quando o papel é liso, o aproveitamento é sempre maior”, lembra a profissional.

Para a conservação e limpeza, o que é indicado?

O ideal é sempre limpar a seco com um pano limpo, aspirador de pó e espanador também é indicado. É essencial que nunca use produtos abrasivos.

Qual a técnica para retirar? E se acontecer um rasgo, tem como arrumar?

Para retirar, vale borrifar água no papel de parede e, com a ajuda de uma espátula, realizar a retirada por partes. “Se rasgar, o melhor é trocar toda a faixa, porque o papel ficará marcado”, conta Pati.

