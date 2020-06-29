10 frases que ofendem gays e lésbicas e que devem ser abolidas

Já deu, né? Homens e mulheres homossexuais estão exaustos de ouvir piadinhas que, muitas vezes, vêm acompanhadas de um pedido de desculpas ou de alguma justificativa injustificável. Passou da hora. Até porque o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão realizada no último dia 13 de junho, pela criminalização da homofobia. O problema é que algumas frases homofóbicas continuam sendo ditas o tempo todo e incomodando MUITO gays e lésbicas. Ou seja: precisamos descartá-las a partir de agora. Confira 10 delas abaixo:
Você é Lésbica? Isso é falta de uma ro***
É preciso ser feio pra ser gay? Pense bem: você diria a mesma coisa para uma pessoa comprometida ou para uma pessoa que nunca não teve interesse em se relacionar com você? Tudo que envolve sentimentos bons não pode ser considerado desperdício.
Além de preconceituosa, a expressão é machista. Muitos homens acabam tendo essa fantasia, que é fruto da visão do corpo feminino como um objeto.
Não existe uma cartilha de como ser gay e existem milhões de maneiras de expressar a personalidade. Muita gente gosta de dizer isso quando se depara com um integrante da comunidade LGBTQIA+ que foge dos clichês de aparência - afeminado, masculino - e possuem uma postura mais próxima do que os heterossexuais consideram como normal. E geralmente quando dizem isso, fazem questão de ressaltar que é um elogio, como se fosse um pecado mortal aparentar qualquer traço do sexo oposto.
Os héteros não se beijam na festas, nas baladas, na boates, na rua e onde mais der na telha? Então: por que os membros da comunidade LGBTQIA+ não podem fazer o mesmo. E mais: se te incomoda ver dois homens ou duas mulheres se beijando o problema pode estar com você. Pense nisso.
Termos como machão, bichinha ou mulherzinha não deveriam ser usados para pontuar uma atitude. Achar que homens só podem usar azul e mulher só rosa limitam os comportamentos de todos. Existem LGBTQIA + sensíveis? Claro. Assim como héteros.
Começar com não sou preconceituoso não anula qualquer preconceito. Dizer que tem um amigo gay é totalmente desnecessário. Ninguém fica dizendo por aí que tem um amigo hétero. Ser gay é tão natural que não deve ser comentado.
Dizer que todo gay tem que entender de moda é preconceituoso. Assim como dizer que toda mulher tem que saber cozinhar, lavar e passar. Não pague esse mico.
Quem tem informação saber que gays e héteros podem pegar AIDS. Portanto, usar frases como essa é o mesmo se assumir desinformado sobre algo que já é de conhecimento de todos.
Quando as pessoas vão entender que o gay (masculino) não deixa de ser homem? O fato de ele gostar de alguém do mesmo sexo não o transforma em uma mulher frágil.
Se os homens soubessem que o que uma mulher menos precisa é do órgão sexual masculino pra se satisfazer sexualmente, eles provavelmente conseguiriam fazê-la mais feliz. Dizer que uma mulher é lésbica porque não encontrou um homem que fez direito ou que é falta de um pênis é grosseiro, sexista e o mais importante: uma mentira.