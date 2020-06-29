10 frases que ofendem gays e lésbicas e que devem ser abolidas

Você é Lésbica? Isso é falta de uma ro***

É preciso ser feio pra ser gay? Pense bem: você diria a mesma coisa para uma pessoa comprometida ou para uma pessoa que nunca não teve interesse em se relacionar com você? Tudo que envolve sentimentos bons não pode ser considerado desperdício.

Além de preconceituosa, a expressão é machista. Muitos homens acabam tendo essa fantasia, que é fruto da visão do corpo feminino como um objeto.

Não existe uma cartilha de como ser gay e existem milhões de maneiras de expressar a personalidade. Muita gente gosta de dizer isso quando se depara com um integrante da comunidade LGBTQIA+ que foge dos clichês de aparência - afeminado, masculino - e possuem uma postura mais próxima do que os heterossexuais consideram como normal. E geralmente quando dizem isso, fazem questão de ressaltar que é um elogio, como se fosse um pecado mortal aparentar qualquer traço do sexo oposto.

Os héteros não se beijam na festas, nas baladas, na boates, na rua e onde mais der na telha? Então: por que os membros da comunidade LGBTQIA+ não podem fazer o mesmo. E mais: se te incomoda ver dois homens ou duas mulheres se beijando o problema pode estar com você. Pense nisso.

Termos como machão, bichinha ou mulherzinha não deveriam ser usados para pontuar uma atitude. Achar que homens só podem usar azul e mulher só rosa limitam os comportamentos de todos. Existem LGBTQIA + sensíveis? Claro. Assim como héteros.

Começar com não sou preconceituoso não anula qualquer preconceito. Dizer que tem um amigo gay é totalmente desnecessário. Ninguém fica dizendo por aí que tem um amigo hétero. Ser gay é tão natural que não deve ser comentado.

Dizer que todo gay tem que entender de moda é preconceituoso. Assim como dizer que toda mulher tem que saber cozinhar, lavar e passar. Não pague esse mico.

Quem tem informação saber que gays e héteros podem pegar AIDS. Portanto, usar frases como essa é o mesmo se assumir desinformado sobre algo que já é de conhecimento de todos.

Quando as pessoas vão entender que o gay (masculino) não deixa de ser homem? O fato de ele gostar de alguém do mesmo sexo não o transforma em uma mulher frágil.