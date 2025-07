CURSO DE RESIDÊNCIA

“Todo ser humano tem uma grande história para contar”, diz Caco Barcellos

Jornalista da TV Globo lançou a 28ª edição do curso de imersão em conteúdo da Rede Gazeta. Inscrições estão abertas até 14 de julho

Publicado em 2 de julho de 2025 às 15:54

Palestra de lançamento do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Arthur Louzada

A manhã desta quarta-feira (02) foi de muito conteúdo e reflexões sobre o papel do Jornalismo na sociedade, em um evento para mais de 200 pessoas no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória. Foi nesta ocasião que o jornalista Caco Barcellos, da TV Globo, lançou a 28ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. As inscrições para quem quiser participar estão abertas até 14 de julho. >

Em uma palestra com participação da plateia, Caco compartilhou sua filosofia de trabalho, centrada na busca incessante por boas histórias e na oportunidade de conhecer pessoas novas todos os dias, onde quer que a história esteja. No evento, destacou os caminhos que seu trabalho o leva, principalmente a lugares distantes onde poucos costumam ir. >

Eu adoro ouvir as pessoas. Geralmente elas, que são famílias mais simples, costumam nos receber na cama, o lugar mais confortável que eles possuem em suas casas. Elas param suas vidas para contar suas histórias para a gente. Isso é um grande privilégio, porque essas pessoas são conhecimento puro sendo transmitido. Caco Barcellos Jornalista, escritor e apresentador do programa "Profissão Repórter"

Vindo de família humilde e iniciando a vida acadêmica no campo das Exatas antes de ir para a Comunicação, o autor dos premiados livros “Abusado” e “Rota 66” defendeu a reportagem que vai para a rua e se conecta com pessoas em narrativas muito mais que apenas informativas, mas também de denúncia contra as desigualdades em todo o país. >

Caco Barcellos durante a palestra de lançamento do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Arthur Louzada

“Quando uma família, indignada com um crime, por exemplo, bota fogo em um ônibus, pode ser que você, jornalista, sobrevoe a cena com um helicóptero e possa dizer ‘há fogo naquela avenida’, e isso geralmente acontece em uma avenida, perto de uma esquina. Mas também pode estar ali, do lado do fogo, e só daquele ponto é capaz de dizer ‘estou aqui, com meu rosto iluminado pelo fogo, minha roupa está suada’, e, de perto, na rua, você tem a capacidade de ouvir a família e as pessoas indignadas”, exemplificou Caco. >

Pensando nos novos públicos que miram o futuro do jornalismo, Caco também mostrou-se reticente quanto ao poder das redes sociais ante ao papel informativo do jornalismo. Também sobre novas tecnologias, insistiu: nada substitui o olhar humano do repórter. >

Você pode ter um bom celular, um microfone, uma câmera. Mas o essencial está aqui: olhos para ver a cena (da notícia), boca para falar a notícia e, sobretudo, ouvir. A principal ferramenta do jornalista é saber ouvir. Muitas vezes, o silêncio também é uma grande resposta. Todo ser humano tem uma grande história para contar. Caco Barcellos Jornalista, escritor e apresentador do programa "Profissão Repórter"

