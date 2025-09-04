Plim plim

Sabe como notícias locais ganham projeção nacional? Jornalistas do ES explicam

Vitor Ferri e Juirana Nobres, editores do g1 ES, destacam, em bate-papo com alunos do 28° Curso de Residência, como surgem assuntos que podem repercutir no país

Gustavo Domingos Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:20

Os editores do g1 ES falam sobre a rotina da Redação e respondem às dúvidas dos residentes Crédito: Gustavo Domingos

Frases curtas, foco na leitura pelo celular, títulos diretos e informação entregue já no lead. É o estilo do g1 ES de produzir as notícias para o portal nacional de notícias da Globo. Os jornalistas Vitor Ferri e Juirana Nobres, editores da página local, afirmam que o foco não é tanto dar a informação primeiro, mas sim alcançar a informação mais detalhada, sem lacunas, mesmo que a publicação demore um pouco mais - e, desta forma, levar notícias do Espírito Santo para além das divisas.

O caso das baleias contaminadas por metais da lama do Rio Doce exemplifica a apuração mais detalhada do g1 ES. Em setembro de 2024, um site concorrente já havia noticiado o caso, focando na divulgação do 5° relatório anual dos ambientes dulcícola, costeiro e marinho, monitorados pelo Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática (PMBA). Juirana Nobres, uma das produtoras da matéria, foi além: trouxe dados, entrevistou os pesquisadores e trouxe mais detalhes da pesquisa. Resultado: o assunto foi um sucesso e conseguiu ganhar repercussão nacional.

A morte do apresentador e empresário Silvio Santos, também em 2024, é um exemplo, trazido pelos editores, de como pegar um assunto nacional e fazer um recorte local. Ferri contou que estava viajando quando uma produtora do g1 ligou para ele perguntando se tinha algum caso que pudesse relacionar com a história do apresentador no Estado. Rapidamente, o jornalista lembrou que o pai dele havia ganhado um carro em um programa do criador do SBT. Assim, mais um personagem capixaba foi apresentado ao Brasil, num caso de grande comoção da audiência.

Parceria de sucesso

Os editores do g1 ES destacaram a parceria que existe entre eles, e como o trabalho de um complementa o do outro. Ferri destaca que as diferentes vivências dele e da colega, Juirana, os ajudam a trazer diferentes recortes para a pauta.

Enquanto Juirana consegue “cantar o lead”, o primeiro parágrafo da notícia, que responde às informações básicas de uma matéria jornalística, Vitor pensa rapidamente no título da matéria.

“Eu estou como editora, mas tenho alma de repórter, de fazer, de executar. Oriento muito e tenho bons retornos. Quando discutimos a pauta, já visualizo o lead e o sublead. Se não estiverem como imaginei, refaço quantas vezes precisar. A equipe brinca dizendo que eu ‘canto o lead’”, destaca a editora.

“Às vezes eu ‘vendo’ o título e, quando vou ler a matéria, penso: ‘nossa, não era nada daquilo que parecia’. Mas também acontece o contrário: às vezes eu me surpreendo”, pontua Ferri.

Os dois jornalistas aproveitaram a conversa que tiveram com os alunos do 28° Curso de Residência em Jornalismo para dar dicas relacionadas aos estilo de trabalho no portal de notícias da Globo. Eles pontuam que é importante estudar o estilo do g1, pois os parágrafos são mais curtos, comparados ao texto de A Gazeta, e têm o recorte local com possibilidade de se tornar uma notícia nacional. Detalhes que fazem toda a diferença na hora da publicação da matéria.

“É esse estilo de redação que vai ter que ser específico, no caso, para quem escreve para o g1. Então é legal conhecer o g1, observar e começar a estudar o site. Entra na matéria mais básica, faz a comparação”, frisa Juirana, editora do g1 ES.

** Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora de conteúdo Mariana Gotardo.

