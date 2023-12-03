Residência da Gazeta estreia 3ª temporada de podcast nesta segunda

Papo Residência estreará um episódio por dia até a proxima sexta (8) Crédito: Divulgação

“Os cinco capítulos estão bem diversos e interessantes, pois captaram os anseios, os desafios, a luta e as conquistas dos públicos envolvidos em áreas como cultura, entretenimento, saúde, trabalho e renda”, informa a editora do Curso de Residência, Andréia Pegoretti. Confira a sinopse de cada episódio.

Comunidades dão o nome e traçam autorretrato

Segunda (4/12) - "Chegamos, comunidades." Os residentes Jessica Coutinho e Vitor Gregório conversam com representantes de territórios diversos: quilombola, indígena e periférico. Sim, tudo isso é comunidade. De São Benedito, em Vitória, à comunidade quilombola Morro da Onça, em Conceição da Barra, moradores travam lutas para conquistar igualdade e autonomia, e vêm conseguindo. “Nós por nós.”



Hip-hop dita as batidas da transformação nas comunidades

Terça (5/12) - A letra, a rima, a dança, a arte de um cinquentão amado pela juventude. O hip-hop, que completa cinco décadas em 2023, mostra sua força e manda a letra entre os jovens da comunidade. O movimento liberta. É o que contam o idealizador do Coletivo Cultura Bethânia (Viana), Ramon Matheu, o fundador da Central das Comunidades, Marcelo Siqueira; e o grafiteiro Anderson Moska, no papo com os residentes Gabriel Mazim e Isabelle Oliveira.

Pelas mãos que trabalham, comunidades geram emprego, renda e sonhos

Quarta (6/12) - Empreender nem sempre é um desejo de vida. Pode ser também o único caminho para pessoas sem oportunidades do trabalho com carteira assinada. Ações que surgiram para combater um cenário de exclusão impulsionam sonhos. Em Alto Rio Novo, mulheres costuram futuros confeccionando lingerie e tapetes. E bancos comunitários no ES garantem crédito. As residentes Carla Nigro e Laísa Menezes narram essas e outras histórias.

Ferida aberta: melhor acesso à saúde é urgência para as comunidades do ES

Quinta (7/12) - O quadro inspira cuidados. Carências de itens de higiene essenciais, como escova de dente e absorvente íntimo, expõem a chaga. “Já usei um pano por não ter absorvente íntimo”, diz Marta, moradora da Serra entrevistada pelos residentes Breno Alexandre e Enzo Teixeira. A saída, para muitos, é se benzer, e isso não é só força de expressão. Os projetos e ações pra driblar esse quadro de exclusão também são destaque neste episódio.

Voz da juventude empodera comunidades para um futuro mais inclusivo