O que é sanção silenciosa? Colunista de A Gazeta explica o termo adotado em pauta polêmica no ES

A colunista Letícia Gonçalves esteve com os alunos do 28° Curso de Residência. Jornalista explica a ação política do governador Renato Casagrande (PSB) em lei que permite que pais vetem filhos de aulas sobre identidade de gênero

Alice Trindade Residente em Jornalismo
Renam Linhares Residente em Jornalismo

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 18:39

Letícia Gonçalves fala de cobertura política a alunos do 28º Curso de Residência. Crédito: Mariana Gotardo

Um projeto de lei recente levantou discussões acaloradas nas redes sociais e movimentou os Poderes Legislativo e Executivo: a possibilidade de pais decidirem ou não se os filhos podem assistir aulas que interpretam ser “de identidade de gênero”. O governador do ES, Renato Casagrande (PSB), não se posicionou sobre o texto. Mas, afinal, o que isso quer dizer?

Na última semana, a colunista de Política de A Gazeta, Leticia Gonçalves, esteve com os 12 alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e esse exemplo de posicionamento político veio à baila.

Com anos de atuação em Redação, tendo passado pela Rádio CBN Vitória, pelo jornal impresso e com mais de uma década dedicada exclusivamente à cobertura política, Leticia destacou como a estratégia da “sanção silenciosa” é estratégica. Embora pouco compreendida pelo público em geral, a ação do governador socialista tem implicações relevantes no processo legislativo e nas decisões de governo.

Como funcionam as sanções

O prazo de sanção ou veto de leis para um governador de Estado é de até 15 dias. Caso o chefe do Executivo não se manifeste, conclui-se uma sanção tácita, quando o projeto passa a valer como lei mesmo sem assinatura - como o que ocorreu no caso citado acima.

“A Constituição prevê consequência prática disso. Neste caso, não sai publicado no Diário Oficial que o governador sancionou. Isso volta para a Assembleia Legislativa e o presidente do órgão promulga a lei”, explicou a colunista.

A Lei 12.479/2025 do Espírito Santo estabelece que as escolas de iniciativa pública e privada devem informar sobre atividades relacionadas à identidade de gênero, diversidade sexual e temas relacionados. Os alunos só podem participar com a concordância expressa dos pais por escrito, segundo a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

“O governador sancionou nos termos da lei. Isso é uma decisão política”, destaca a colunista, ao apontar diversos aspectos de como cobrir e entender política.

Aprender antes de tudo

Considerada uma das editorias mais importantes em um veículo de notícias, Política ainda é vista como um bicho de sete cabeças por parte de quem está começando no jornalismo. Leticia Gonçalves destacou, no entanto, que é preciso saber o básico antes de escrever sobre política: “Nada é difícil, é só se dedicar”.

Para ela, a noção de política na formação geral do jornalista é uma das principais carências. Alguns profissionais fazem confusão sobre o papel de cada Poder e em como funciona o processo legislativo brasileiro.

Processo de apuração

Para evitar insegurança e estabelecer um bom contato com as fontes, a jornalista destacou a importância de uma postura profissional e séria, valorizando o contato ao vivo. “É sempre melhor ver a pessoa porque você ouve o tom de voz e vê a expressão dela”, recomendou, ao comentar sobre entrevistas com fontes e assessores.

Letícia Gonçalves ao final da aula com os residentes da turma de 2025. Crédito: Sara Aguiar Gama

Inteligência Artificial

A colunista defendeu que o trabalho jornalístico deve priorizar a fiscalização, além de afirmar que a construção de um bom profissional não depende só da prática: “Um bom jornalista consome jornalismo”, enfatizou.

Com um discurso direto, Letícia deixou claro que a cobertura política exige mais do que informar; é preciso contextualizar, fiscalizar e traduzir a política para o público. Sobre um tema atualmente recorrente nas discussões relacionadas a jornalismo, da utilização de ferramentas de inteligência artificial (IA), ela destacou: “Chat GPT não tem fontes, jornalista sim. O contato ao vivo e a percepção não têm como serem substituídos”.

* Esta matéria é uma produção dos alunos do 28º Curso de Residência em Jornalismo, sob orientação da editora de conteúdo Mariana Gotardo.

