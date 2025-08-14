Curso de Residência

“Jornalismo é transformação”: a sustentabilidade além do óbvio na comunicação

Dani Klein, diretora técnica do Instituto Sustentabilidade, falou sobre a necessidade de coberturas amplas e conectadas, e seguirá com o tema em aulas online

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:22

Dani Klein dá aula de jornalismo socioambiental a residentes da 28º edição do curso. Crédito: Mariana Gotardo

A jornalista Dani Klein apresentou, na tarde dessa quarta-feira (13), a primeira aula temática do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Especialista em comunicação socioambiental e ESG, a diretora técnica do Instituto Sustentabilidade Brasil compartilhou com os novos residentes reflexões sobre o papel do jornalismo diante das emergências climáticas e da necessidade de uma cobertura mais ampla e conectada.

“Meio ambiente não é só meio ambiente. São vidas, e isso envolve pessoas”, afirmou, ressaltando que o jornalismo socioambiental não deve se restringir a uma editoria específica, mas atravessar todas as áreas de um veículo.

Durante a aula, a jornalista apresentou uma linha do tempo com marcos globais da pauta ambiental, como a ECO-92, o Protocolo de Kyoto e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Também falou sobre a COP 30, que será realizada em novembro deste ano, em Belém, destacando que desmatamento e agronegócio respondem por cerca de 50% das emissões do Brasil e precisam ser foco das discussões.

"Tudo está conectado"

Para Dani, pensar de forma holística é fundamental: “Tudo na vida é uma teia, tudo está conectado. O papel do jornalista é entender essas conexões e ser a ponte entre ciência, sociedade e ação”. Ela lembrou ainda que corrupção, racismo ambiental e financiamento climático também fazem parte da agenda de sustentabilidade.

A palestrante defendeu que a cobertura socioambiental precisa ir além de estereótipos e simplificações: “A alta liderança ainda não entendeu o que é sustentabilidade. Muitos ainda acham que é plantar árvores. Nós, jornalistas, precisamos mostrar que é muito mais do que isso, e o problema é que muitos comunicadores também não sabem o que é sustentabilidade”.

Transformar pela informação

No encerramento, a jornalista deixou um recado aos novos residentes: “Vocês escolheram transformar. Jornalismo é transformação. É o quarto poder. Se a apuração não causa transformação, a inteligência artificial pode fazer no nosso lugar. Por isso, conectem os fatos, denunciem e entendam o todo. Escrevendo, vocês entram para a história”.

Morando atualmente em Boston, nos EUA, Dani Klein continuará contribuindo com o curso: ela ministrará mais três aulas de forma remota, aprofundando os temas debatidos neste primeiro encontro. As aulas vão contribuir para a produção, ao longo do curso, de um programa de TV e de uma série para a CBN Vitória sobre o tema desta edição, que é “Emergências climáticas: o papel de cada um nessa batalha”.

