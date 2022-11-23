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Podcast  no ar

ESG: episódio mostra preço que pagará quem não se adequar e alerta sobre futuro

Último capítulo da segunda temporada do "Papo Residência" destaca reflexão sobre o futuro, e as notícias não são nada boas para quem não seguir as práticas ESG

Publicado em 

23 nov 2022 às 10:51

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 10:51

Gedyson Viana e Mikaella Mozer, alunos da Residência, com Cinthia Molina e João Bosco: último episódio da nova temporada já está disponível
Gedyson Viana e Mikaella Mozer, alunos da Residência, com Cynthia Molina e João Bosco, bateram um papo no estúdio da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
"Se não seguirmos as práticas ESG, não estaremos aqui para contar a história." Forte, não é? A frase foi posta na mesa por Cynthia Molina, executiva de Sustentabilidade, Inovação e Comunicação Empresarial, uma das convidadas do último episódio da segunda temporada do “Papo Residência”, conduzido por Mikaella Mozer e Gedyson Viana. Cynthia e João Bosco, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, falam sobre autenticidade, diálogo, transparência e presença na sociedade.

#5: "E o futuro? O preço que se paga por não se adequar"

O que podemos esperar do futuro em um mundo ESG? Como usar a tecnologia para alinhar uma marca ao ESG? Como, daqui para a frente, o lucro e o propósito vão se ligar? E o greenwashing (a falsa sustentabilidade), quais as consequências para quem praticá-lo?

Veja o videocast do episódio

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