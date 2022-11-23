ESG: episódio mostra preço que pagará quem não se adequar e alerta sobre futuro

"Se não seguirmos as práticas ESG, não estaremos aqui para contar a história." Forte, não é? A frase foi posta na mesa por Cynthia Molina, executiva de Sustentabilidade, Inovação e Comunicação Empresarial, uma das convidadas do último episódio da segunda temporada do “Papo Residência”, conduzido por Mikaella Mozer e Gedyson Viana. Cynthia e João Bosco, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, falam sobre autenticidade, diálogo, transparência e presença na sociedade.