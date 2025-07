Confira os nomes

Divulgada a lista de 30 finalistas ao Curso de Residência em Jornalismo

A partir desta terça-feira (22), candidatos serão sabatinados por banca de diferentes áreas da Rede Gazeta. Anúncio dos novos residentes será feito na próxima segunda-feira (28) à tarde

A seleção para a 28ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta chega à reta final esta semana. Após passarem por duas peneiras, 30 estudantes ou recém-formados em cursos superiores e técnicos avançam para a última bateria antes do anúncio da turma: as entrevistas individuais. Essa fase começa já na manhã de terça-feira (22) e segue até a próxima sexta (25). >