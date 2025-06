Desafios da notícia

Confira 10 curiosidades sobre a vida e carreira de Caco Barcellos, que desembarca em Vitória nesta quarta-feira

Jornalista do "Profissão Repórter" lança a 28ª edição do Curso de Residência em Jornalismo, programa de imersão voltado para recém-formados em cursos superiores e técnicos

Publicado em 30 de junho de 2025 às 14:46

Confirmação de Caco Barcellos na palestra de lançamento do Curso de Residência bateu recorde de busca do público na última década Crédito: Renato Velasco/Memória Globo

Na próxima quarta-feira (02), a Rede Gazeta promove, em Vitória, a palestra de lançamento do 28º Curso de Residência em Jornalismo - programa de imersão voltado a estudantes em fase final ou recém-formados em cursos superiores ou técnicos com afinidade com comunicação. O convidado especial do evento é o jornalista Caco Barcellos, da TV Globo, idealizador e apresentador do "Profissão Repórter". >

O lançamento de mais uma Residência será apresentado pelo jornalista Mário Bonella, apresentador do Bom Dia ES e aluno da 1ª edição do curso. O encontro com a plateia começa às 9h30, e servirá como porta de entrada para o processo seletivo da nova turma de novos "foquinhas" (termo usado para se referir a novos jornalistas). >

Além de jornalista, Caco também é autor de três obras literárias: "Nicarágua - a revolução das crianças" (1982), "Rota 66: a história da polícia que mata" (1992) e "Abusado: o dono do Morro Dona Marta" (2003) - os dois últimos lhe renderam a vitória no Prêmio Jabuti, o mais prestigiado da literatura brasileira. >

As inscrições para a palestra foram abertas ao público e esgotaram em tempo recorde: menos de 3 horas. Um segundo lote foi aberto, em maio, e todas as vagas foram preenchidas em menos de 10 minutos. >

>

A seguir, confira 10 curiosidades da vida e da carreira de Caco Barcellos: >

RG de Caco

Cláudio Barcelos de Barcellos nasceu em Porto Alegre, em 5 de março de 1950.>

Origem humilde

Caco Barcellos nasceu e cresceu em um bairro operário de Porto Alegre, em uma família de origem simples e sem tradição universitária. Durante a juventude, precisou trabalhar em diversas funções para se sustentar — foi motorista de táxi, entregador e feirante, entre outros bicos. Essas experiências nas ruas e periferias urbanas moldaram seu olhar social e o aproximaram de histórias de desigualdade, violência e resistência que mais tarde se tornariam a base de sua atuação jornalística. >

Forcinha do "Mais Você"

Casado desde outubro de 2023 com a promotora de Justiça Carla Tilley, Caco foi protagonista de um reencontro público com ela após um período de separação: o acerto só aconteceu após uma intervenção carinhosa de Ana Maria Braga, no programa Mais Você. >

Quase nos números

Iniciou o curso de Matemática na PUC‑RS e migrou para Jornalismo após atuar em um jornal universitário. >

Imprensa alternativa na ditadura

Foi fundador da cooperativa Coojornal e da revista Versus, veículos de oposição durante os anos 1970. Em plena ditadura militar, Caco Barcellos esteve à frente dessas publicações independentes, muitas vezes produzidas de forma coletiva e militante, que faziam oposição ao regime e buscavam dar voz a grupos marginalizados, denunciar a repressão e promover debates que os grandes jornais censuravam ou silenciavam. >

O jornalista Caco Barcellos Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo

Experiências internacionais

Trabalhou como correspondente em Nova York, Londres e Paris e chegou a ser mantido refém por guerrilheiros na Nicarágua e na Colômbia. >

Profissão Repórter

Criador, diretor e apresentador do programa desde 2006, popularizou o formato ao mostrar os bastidores da construção jornalística.>

Meio século de jornalismo

Em 2025, celebra 50 anos de carreira, tendo passado por diferentes eras da profissão. Em recente entrevista à revista Extra, ele assim definiu suas cinco décadas de atuação: “Eu não sou um jornalista de gabinete, sou um jornalista de rua. São 50 anos assim, na rua, convivendo com pessoas reais, ouvindo e contando suas histórias". >

Defesa dos direitos humanos

Venceu prêmios como o Vladimir Herzog e da ONU por reportagens que denunciaram violência policial e defenderam a democracia.>

Passado em comunidade hippie

Na juventude, Caco viveu em uma comunidade hippie na Serra Gaúcha, região conhecida pela diversidade cultural e pelo acolhimento de pessoas que buscavam alternativas ao modelo tradicional de vida. Essa comunidade não era apenas um espaço de convivência, mas também um refúgio para refugiados políticos da ditadura, vindos da Argentina e do Uruguai, países que enfrentavam regimes autoritários. >

