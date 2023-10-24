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Falta manutenção

Lixo, mato e até pé de mamão dividem espaço com túmulos em Cachoeiro

A poucos dias do feriado de Finados, quando há uma maior movimentação de visitantes, imagens mostram que cemitérios do município precisam de reparos
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

24 out 2023 às 17:07

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 17:07

Túmulos abertos, lixo espalhado pelo chão e até um pé de mamão entre as sepulturas. Essa é a situação de alguns cemitérios públicos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A poucos dias para o feriado de Finados – celebrado na próxima quinta-feira (02) –, quando há um maior fluxo de visitantes, imagens da TV Gazeta Sul mostram que os espaços precisam de manutenção.
Quem passa pelos cemitérios encontra sapatos, enxadas, garrafas de vidro e copos descartáveis, entre outros itens. 
Lixo, mato e pichações dividem espaço com túmulos em Cachoeiro
Cemitério de Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Filipe Vargas
Apesar dos problemas, os próprios moradores atuam na manutenção dos espaços. O morador Marco Antônio, que vai ao cemitério algumas vezes por ano, ajuda a cuidar do espaço onde a mãe está enterrada. “Sempre estão mantendo limpo. Eu sempre cuido porque é minha mãe, [então] não tem como não cuidar”, disse em entrevista à repórter Vivia Lima, da TV Gazeta Sul.
Ao todo, o município de Cachoeiro de Itapemirim conta com seis cemitérios públicos. O maior é o cemitério do bairro Coronel Borges, que conta com aproximadamente 20 mil túmulos, seguido pelo cemitério do bairro Aeroporto, com 13 mil, de acordo com informações da prefeitura.
Cemitérios Cachoeiro
Áreas dos túmulos estão cheias de lixos e necessitando de limpeza Crédito: Filipe Vargas
Acionada pela reportagem, a Secretaria de Manutenção e Serviços do muncípio informou que a manutenção nos cemitérios é constante, ressaltando que a limpeza de túmulos é de responsabilidade dos familiares. A secretaria promete ainda um reforço nas equipes de limpeza para o feriado de Finados.
*Com informações da repórter Vívia Lima, da TV Gazeta Sul

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