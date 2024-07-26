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Trânsito seguro

Conheça como reduzir os pontos cegos nos veículos para evitar acidentes

Existem táticas para diminuir o ponto cego, mas primeiro, é preciso conhecer onde eles estão e os riscos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

26 jul 2024 às 20:17

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 20:17

Mudança de faixa, curva e estacionar. As três manobras no trânsito são habituais para quem dirige no dia a dia, mas podem se tornar em problemas até para os motoristas mais experientes. Tudo devido ao famoso e temido ponto cego dos veículos. Mas sabia que existe uma forma de se prevenir? Ações como sinalizar e até a forma de posicionar os acessórios do veículo podem diminuir os locais não visíveis para os condutores. 
O ponto cego é a área ao redor do veículo que quem está dirigindo não consegue ver nos espelhos devido a angulação. A sensação é de que o automóvel que você está vendo na mesma pista que a sua simplesmente sumiu ou outro apareceu "do nada". 
Quando isso acontece, se muda de faixa, por exemplo, acabam ocorrendo acidentes e mortes acabam acontecendo devido à sensação de área livre. Para ajudar o motorista a não cair nessa “armadilha” a reportagem de A Gazeta trouxe dicas de especialistas para ajudar quem está atrás do volante.

Como posicionar o retrovisor

O ajuste do retrovisor é a dica principal do especialista em trânsito, Greg Repsol, pois quanto mais ajustado, mais fechado fica o campo que você não enxerga. Isso proporciona um maior ângulo visual. Veja como fazer:
  • Ajustar os espelhos e ir deslizando até não ver mais a traseira tanto na direita quanto na esquerda
  • O retrovisor central tem que refletir o vidro inteiro da dianteira 
  • Ajustar a poltrona de forma a sempre estar na posição mais confortável para dirigir 
Ajustar o retrovisor até não visualizar mais a traseira do carro é uma das principais dicas para diminuir o ponto cego para quem está dentro do veículo.
Ajustar o retrovisor até não visualizar mais a traseira do carro é uma das principais dicas para diminuir o ponto cego para quem está dentro do veículo Crédito: Ari Melo

Até onde vai o ponto cego?

Outra ajuda é se atentar até a onde vai a ‘cegueira’ de dentro e de fora do carro. Veja, respectivamente, como fazer em cada um dos casos. 
Os veículos tem um ângulo especifico em cada lado dos veículos.
Os veículos têm um ângulo específico em cada lado dos veículos, que podem "esconder" outros veiculos Crédito: Reprodução

O que fazer dentro e fora do veículo?

Existem atitudes que podem auxiliar a prevenir acidentes, mesmo em momentos que os retrovisores não estejam bem posicionados. 
  • Sinalize com antecedência;  assim o veículo à frente ou atrás consegue se preparar para a  sua mudança de direção
  • Reforçar a seta; com o uso das mãos é possível mostrar também qual direção o automóvel irá seguir. Isso facilita a posição de outros condutores e evita acidentes
  • Observar o limite de velocidade
  • A distância adequada para veículo que trafega à sua frente
  • Evitar corredor; segundo o Fernando Stockler, diretor de Segurança no trânsito do DETRAN/ES, é quando mais acontecem pontos cegos e leva a mais acidentes. 
*Com informações do repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta

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