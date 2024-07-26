Conheça como reduzir os pontos cegos nos veículos para evitar acidentes

Mudança de faixa, curva e estacionar. As três manobras no trânsito são habituais para quem dirige no dia a dia, mas podem se tornar em problemas até para os motoristas mais experientes. Tudo devido ao famoso e temido ponto cego dos veículos. Mas sabia que existe uma forma de se prevenir? Ações como sinalizar e até a forma de posicionar os acessórios do veículo podem diminuir os locais não visíveis para os condutores.
O ponto cego é a área ao redor do veículo que quem está dirigindo não consegue ver nos espelhos devido a angulação. A sensação é de que o automóvel que você está vendo na mesma pista que a sua simplesmente sumiu ou outro apareceu "do nada".
Quando isso acontece, se muda de faixa, por exemplo, acabam ocorrendo acidentes e mortes acabam acontecendo devido à sensação de área livre. Para ajudar o motorista a não cair nessa “armadilha” a reportagem de A Gazeta trouxe dicas de especialistas para ajudar quem está atrás do volante.
Como posicionar o retrovisor
O ajuste do retrovisor é a dica principal do especialista em trânsito, Greg Repsol, pois quanto mais ajustado, mais fechado fica o campo que você não enxerga. Isso proporciona um maior ângulo visual. Veja como fazer:
- Ajustar os espelhos e ir deslizando até não ver mais a traseira tanto na direita quanto na esquerda
- O retrovisor central tem que refletir o vidro inteiro da dianteira
- Ajustar a poltrona de forma a sempre estar na posição mais confortável para dirigir
Até onde vai o ponto cego?
Outra ajuda é se atentar até a onde vai a ‘cegueira’ de dentro e de fora do carro. Veja, respectivamente, como fazer em cada um dos casos.
O que fazer dentro e fora do veículo?
Existem atitudes que podem auxiliar a prevenir acidentes, mesmo em momentos que os retrovisores não estejam bem posicionados.
- Sinalize com antecedência; assim o veículo à frente ou atrás consegue se preparar para a sua mudança de direção
- Reforçar a seta; com o uso das mãos é possível mostrar também qual direção o automóvel irá seguir. Isso facilita a posição de outros condutores e evita acidentes
- Observar o limite de velocidade
- A distância adequada para veículo que trafega à sua frente
- Evitar corredor; segundo o Fernando Stockler, diretor de Segurança no trânsito do DETRAN/ES, é quando mais acontecem pontos cegos e leva a mais acidentes.
*Com informações do repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta