Conheça como reduzir os pontos cegos nos veículos para evitar acidentes

Mudança de faixa, curva e estacionar. As três manobras no trânsito são habituais para quem dirige no dia a dia, mas podem se tornar em problemas até para os motoristas mais experientes. Tudo devido ao famoso e temido ponto cego dos veículos. Mas sabia que existe uma forma de se prevenir? Ações como sinalizar e até a forma de posicionar os acessórios do veículo podem diminuir os locais não visíveis para os condutores.

O ponto cego é a área ao redor do veículo que quem está dirigindo não consegue ver nos espelhos devido a angulação. A sensação é de que o automóvel que você está vendo na mesma pista que a sua simplesmente sumiu ou outro apareceu "do nada".

Quando isso acontece, se muda de faixa, por exemplo, acabam ocorrendo acidentes e mortes acabam acontecendo devido à sensação de área livre. Para ajudar o motorista a não cair nessa “armadilha” a reportagem de A Gazeta trouxe dicas de especialistas para ajudar quem está atrás do volante.

Como posicionar o retrovisor

O ajuste do retrovisor é a dica principal do especialista em trânsito, Greg Repsol, pois quanto mais ajustado, mais fechado fica o campo que você não enxerga. Isso proporciona um maior ângulo visual. Veja como fazer:

Ajustar os espelhos e ir deslizando até não ver mais a traseira tanto na direita quanto na esquerda

O retrovisor central tem que refletir o vidro inteiro da dianteira

Ajustar a poltrona de forma a sempre estar na posição mais confortável para dirigir

Ajustar o retrovisor até não visualizar mais a traseira do carro é uma das principais dicas para diminuir o ponto cego para quem está dentro do veículo Crédito: Ari Melo

Até onde vai o ponto cego?

Outra ajuda é se atentar até a onde vai a ‘cegueira’ de dentro e de fora do carro. Veja, respectivamente, como fazer em cada um dos casos.

Os veículos têm um ângulo específico em cada lado dos veículos, que podem "esconder" outros veiculos Crédito: Reprodução

O que fazer dentro e fora do veículo?

Existem atitudes que podem auxiliar a prevenir acidentes, mesmo em momentos que os retrovisores não estejam bem posicionados.

Sinalize com antecedência; assim o veículo à frente ou atrás consegue se preparar para a sua mudança de direção

Reforçar a seta; com o uso das mãos é possível mostrar também qual direção o automóvel irá seguir. Isso facilita a posição de outros condutores e evita acidentes

Observar o limite de velocidade

A distância adequada para veículo que trafega à sua frente

Evitar corredor; segundo o Fernando Stockler, diretor de Segurança no trânsito do DETRAN/ES, é quando mais acontecem pontos cegos e leva a mais acidentes.