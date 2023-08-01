Um lar de idosos de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, deu início à campanha “Adote um vovô”. A intenção da administração do Lar João XXIII é sensibilizar a população para doações. O valor arrecadado, segundo a instituição, é para custear a manutenção e infraestrutura do espaço que abriga, atualmente, 33 idosos.

A instituição existe há mais de 60 anos e é mantida com verbas públicas federais, estaduais e municipais. Em média, por ano, o orçamento é de R$ 360 mil, o que nem sempre consegue cobrir as melhorias que o espaço necessita.

“Às vezes a gente tem a verba, mas não pode ser usada naquela situação. A estrutura da casa é um pouco antiga, é preciso reformar banheiros, tem que botar corrimão e trocar as portas”, explica o conselheiro administrativo do lar, Cristiano Bressan.

Adote um vovô: asilo de Cachoeiro cria campanha para custear gastos Crédito: Luiz Gonçalves

Segundo a direção, a lavanderia é outro setor que mais precisa de reformas, orçado em R$ 200 mil. “A gente precisa dessa participação, do adote no sentido que cada um possa passar um pouco mensalmente. Todo aquele que puder, nesse momento, doar uma parte, seja por Pix ou por depósito, isso vai muito também na nossa sustentabilidade”, acrescentou Bressan.

Se por um lado faltam recursos, por outro, sobra alegria. Há três anos, a aposentada Vera Lucia Correa, vive no lar de longa permanência. Vaidosa ela adora receber também visitas e ganhar presentes “Adoro ganhar um perfume, eu sou apelidada aqui de cheirosa”, brinca dona Vera em entrevista a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

Para a coordenadora do projeto de voluntários Semear, Ana Busato, a solidariedade precisa ir além das campanhas. “A gente começou a fazer as campanhas para arrecadar esses produtos e trazer até o lar de idosos. Todo mundo tem necessidade desses materiais de higiene, essas coisas. É importante que a sociedade tome consciência que eles precisam sempre dessa ajuda, não é só durante as campanhas que o projeto faz, ou que outras entidades fazem”, ressalta.

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