Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Adote um vovô: asilo de Cachoeiro cria campanha para custear gastos

Valor arrecadado, segundo o Lar João XXIII, é para custear a manutenção e infraestrutura do espaço que abriga, atualmente, 33 idosos
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

01 ago 2023 às 15:48

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 15:48

Um lar de idosos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deu início à campanha “Adote um vovô”. A intenção da administração do Lar João XXIII é sensibilizar a população para doações. O valor arrecadado, segundo a instituição, é para custear a manutenção e infraestrutura do espaço que abriga, atualmente, 33 idosos.
A instituição existe há mais de 60 anos e é mantida com verbas públicas federais, estaduais e municipais. Em média, por ano, o orçamento é de R$ 360 mil, o que nem sempre consegue cobrir as melhorias que o espaço necessita.
“Às vezes a gente tem a verba, mas não pode ser usada naquela situação. A estrutura da casa é um pouco antiga, é preciso reformar banheiros, tem que botar corrimão e trocar as portas”, explica o conselheiro administrativo do lar, Cristiano Bressan.
Adote um vovô: asilo de Cachoeiro cria campanha para custear gastos
Adote um vovô: asilo de Cachoeiro cria campanha para custear gastos Crédito: Luiz Gonçalves
Segundo a direção, a lavanderia é outro setor que mais precisa de reformas, orçado em R$ 200 mil. “A gente precisa dessa participação, do adote no sentido que cada um possa passar um pouco mensalmente. Todo aquele que puder, nesse momento, doar uma parte, seja por Pix ou por depósito, isso vai muito também na nossa sustentabilidade”, acrescentou Bressan.
Se por um lado faltam recursos, por outro, sobra alegria. Há três anos, a aposentada Vera Lucia Correa, vive no lar de longa permanência. Vaidosa ela adora receber também visitas e ganhar presentes “Adoro ganhar um perfume, eu sou apelidada aqui de cheirosa”, brinca dona Vera em entrevista a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.
Para a coordenadora do projeto de voluntários Semear, Ana Busato, a solidariedade precisa ir além das campanhas. “A gente começou a fazer as campanhas para arrecadar esses produtos e trazer até o lar de idosos. Todo mundo tem necessidade desses materiais de higiene, essas coisas. É importante que a sociedade tome consciência que eles precisam sempre dessa ajuda, não é só durante as campanhas que o projeto faz, ou que outras entidades fazem”, ressalta.

Como ajudar

Para ajuda na campanha ‘Adote um vovô’ basta doar qualquer quantia através da chave Pix: [email protected]. Para outras doações, basta entrar em contato com o lar por meio do telefone (28) 3521-1136.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim doacao solidariedade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados