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Recall de Marcas 2023

Tudo joia: conexão e diversidade garantem o brilho da joalheria vencedora

Com mensagem antenada aos novos tempos, Jaklayne Joias prioriza, ainda, a qualidade na experiência do consumidor, do primeiro atendimento ao pós-venda

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 00:08

Publicado em 

06 jul 2023 às 00:08
Loja da Jaklayne Joias
Loja da Jaklayne, que também tem investido nas vendas on-line para crescer Crédito: Divulgação
As joias estão, na maioria das vezes, ligadas a momentos de alegria. Seja como presente em datas especiais e em comemorações, seja para celebrar o início de novos ciclos, seja apenas como lembranças repletas de sentimentos, elas têm o poder de marcar várias etapas de uma vida e carregar toda uma história.
Ciente do fascínio que essas peças exercem, a Jaklayne vem, há mais de 26 anos, moldando sua trajetória com base no relacionamento com o cliente: priorizando sua experiência em todas as etapas da compra e fazendo com que ele se sinta em casa, incluindo um pós-venda que o fidelize e o estimule a voltar à loja.
Esse é um dos vários diferenciais apontados pela empresa, que conquistou o primeiro lugar na categoria “Joalheria” na 31ª edição do Prêmio Recall de Marcas A Gazeta.
“Somos uma empresa que procura prestar a todos um bom atendimento. Sempre priorizamos o cliente e sua experiência ao comprar conosco. Além disso, temos colaboradores que vestem a nossa camisa há anos, o que faz nossa marca crescer mais e mais a cada dia, tornando-se assim referência em nosso Estado e fora dele”, comenta a empresária Etania Lira, CEO da Jaklayne, sobre o reconhecimento do público.

Relação com o público

Falando do negócio em si, o grande diferencial da empresa é dispor de uma ampla variedade de produtos, que atenda a vários públicos, além de manter ações e promoções para facilitar o acesso à loja, seja a física, seja a virtual. E é assim que a marca permanece na memória do público.
“Prestamos bom atendimento nas lojas físicas e on-line, fazendo um marketing de qualidade para que nossa marca seja vista por todos”, afirma Etania, citando a última campanha para o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho.
Com o tema “#CompartilheAmor”, a campanha promoveu a inclusão e a diversidade, cheia de “momentos reais”. “Foi um sucesso. Foi ótimo ver todos acompanhando e se identificando com a Jaklayne por apoiar a diversidade. Estamos muito gratos!”, comemora a empresária.
Campanha do Dia dos Namorados da Jaklayne Joias destacou a diversidade
Campanha do Dia dos Namorados da Jaklayne promoveu inclusão e diversidade Crédito: Divulgação
Estar por dentro das tendências e investir em pesquisa também são fatores que contribuem para a boa relação com o mercado.
“Sempre procuramos estar por dentro das tendências, para que nossa empresa continue sendo destaque no nosso meio. Acho que esta é a maior definição da nossa relação com o mercado: pesquisa. Tudo é feito com carinho e cuidado até nossos produtos chegarem aos nossos clientes. Escolhemos sempre o melhor!”, afirma Etania.
Para ela, o fato de a Jaklayne ter sido referência em joalheria no Espírito Santo foi a maior realização da empresa neste último ano. “Isso graças aos nossos clientes e colaboradores. Não tem preço!”, pontua.

Futuro

Adotando  oconceito de “ser incomparável”, pautada em qualidade de produtos e serviços e quase três décadas de experiência, a Jaklayne ainda vê, para o futuro, bastante crescimento e amadurecimento. Esses são os projetos para este e os próximos anos.
"Apesar de termos muitos anos de mercado, sempre precisamos nos atualizar sobre as novas tendências do próprio mercado e de venda, para que os nossos clientes tenham sempre o melhor. O que almejamos nestes próximos anos é que a nossa empresa continue crescendo, fazendo campanhas lindas e cativando clientes."
Etania Lira - CEO da Jaklayne Joias
Fundada em Cariacica, a Jaklayne hoje conta com seis lojas em varejo localizadas na Grande Vitória, três atacados presenciais e um atacado on-line. Além disso, a empresa conta com loja on-line pelo WhatsApp e o site (www.jaklayne. com.br), que permitem vendas para todo o Brasil. Ainda assim, uma expansão para fora do Estado não é descartada.
Etania Lira, CEO da Jaklayne Joias
Etania Lira está empolgada com os novos rumos da sua gestão Crédito: Divulgação
“Sempre temos projetos para expandir a nossa marca. Quem sabe para fora do nosso Estado! Nunca se sabe!”, ressalta Etania.

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