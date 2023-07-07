"Shopping do Aço” ganha terreno e conquista profissionais da construção civil

Loja da Casa do Serralheiro, que tem unidades na Grande Vitória e no interior do ES Crédito: Divulgação

Dividir um ambiente sem quebra-quebra ou perder espaço pode parecer algo difícil, mas o drywall é uma alternativa eficaz, principalmente quando é necessário isolar sons e embutir iluminação ou estantes. Essa solução consiste em chapas de construção a seco que possuem alta resistência à tração e que recebem perfis de aço para garantir a segurança da estrutura. Entretanto, isso só é possível quando profissionais da construção civil podem confiar em seus fornecedores.

Considerada o maior shopping de aço no mercado capixaba em questão de variedades, a Casa do Serralheiro é referência no nicho e produz perfis guia e montante, usados para receber outras cargas nos perímetros da obra, como telhados e paredes.

Esse tipo de produto é atualmente produzido pela própria Casa do Serralheiro, em fábrica localizada em Cariacica. De acordo com o diretor comercial Lucas Reis, a fabricação e a distribuição pela própria loja proporcionam uma maior credibilidade à marca perante o público.

"Temos inovado e garantido a melhor qualidade dos nossos produtos, que seguem as tendências do setor." Lucas Reis - Diretor comercial da Casa do Serralheiro

Na avaliação do profissional, outro ponto que favoreceu a vitória da marca foi o cuidado dedicado ao meio ambiente. “O aço, principal material utilizado nos nossos produtos, tem um papel socioambiental importante, visto que pode ser totalmente reciclado sem perder nenhuma característica”, observa Lucas.

Lucas Reis: aço tem papel importante na sustentabilidade Crédito: Divulgação

Inovação sempre

Comandada pelos irmãos Bárbara e Brendo Bremenkamp, a Casa do Serralheiro atua em seis unidades: na matriz, em Cariacica, e nos municípios da Serra, Santa Maria de Jetibá, Linhares, São Mateus e Vila Velha.

Nesta 31ª edição do Prêmio Recall de Marcas A Gazeta, a organização é a vencedora na categoria “Loja de Ferragens”, posição que conquistou pelo segundo ano consecutivo.

Fundada em 2010, a empresa consolidou-se como importante elo entre as grandes usinas de aço e os serralheiros, metalúrgicas, pequenas indústrias e demais partes interessadas do Estado.

Além disso, oferece abrasivos, arames, barras, calhas e rufos, cantoneiras, chapas, colunas prontas, cumeeiras, estribos, inox, materiais de pintura, portão de ferro, portas de aço, sapatas, telas e cercamentos, telhas, treliças, tubos e metalons, vergalhões e vigas, e corte e dobra. Esses produtos podem ser comprados na loja física, no site ou pelo WhatsApp, e são entregues de forma rápida em todo o Estado.

Os irmãos Bárbara e Brendo Bremenkamp comandam a Casa do Serralheiro Crédito: Divulgação

Com ofertas diferenciadas, a Casa do Serralheiro aceita pagamento parcelado em até seis vezes sem juros ou em até 12 vezes com juros tabelados, e boletos e cheques. E todo esse esforço resultou no reconhecimento do público.

Time afinado

Lucas Reis atribui essa conquista ao entrosamento de toda a equipe da loja. “Colocamos muita energia naquilo que o cliente precisa, sempre com um relacionamento próximo. Podemos dizer que reinventamos o conceito de atendimento no mercado de aço, que, por muito tempo, baseava-se em uma relação fria com o consumidor”, frisa.

Ainda segundo Reis, o que diferencia a Casa do Serralheiro de outras marcas do setor é o oferecimento de produtos de alta qualidade por um preço acessível.