Reinventando formas para o cuidado com as roupas

Indústria da Omo Brasil: produção acompanha as necessidades dos consumidores Crédito: Divulgação/Omo Brasil

Há mais de 60 anos a Omo faz parte do dia a dia dos consumidores e se mostra presente também na mente dos capixabas, conquistando o Top of Mind na 31ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta. Para estar no topo como marca mais lembrada, a empresa busca sempre reinventar a forma de cuidar das lavagens dos tecidos.

A partir das necessidades dos consumidores, a companhia que produz sabão se preocupa em descomplicar o universo da lavanderia com novas tecnologias.

“A Omo promove uma transformação na indústria de toda a categoria, desenvolvendo fórmulas inovadoras que entregam um melhor resultado e cuidado com as roupas”, afirma Vinicius Menezes, gerente de marketing sênior da empresa.

A marca está atenta a todas as movimentações do público, ressalta o gerente. Um exemplo disso é o resgate do icônico posicionamento de que “Se Sujar Faz Bem”, uma campanha publicitária que retornou de forma atualizada, convidando a viver experiências inesquecíveis, sem se preocupar com a sujeira, pois a marca cuida das manchas das roupas, mantendo só as boas lembranças.

“Nossas campanhas e ações são guiadas pelos hábitos de consumo e conversas em que o consumidor está inserido. Um exemplo disso é a volta do ‘Se Sujar Faz Bem’. Ele falava muito mais com a dona de casa, que cuidava das roupas sujas da criançada, mas que com essa retomada expande a comunicação com as novas gerações, que começaram a desbravar o universo da lavanderia agora.”

A Omo mostra-se também preocupada em trazer cada vez mais mudanças significativas para a vida dos consumidores e, segundo afirma Vinicius, está atenta para que essas mudanças levem em conta, ainda, o meio ambiente.

Foi pensando nisso que a empresa reconsiderou e mudou todos os produtos e a cadeia de produção passou por uma série de modificações, visando à melhor qualidade para o consumidor e ao menor impacto para o planeta.

NOVIDADES

A marca, que é líder no segmento, traz duas novidades ao mercado neste ano: Omo Ultra Power e Omo Expert Branco Absoluto.

O Ultra Power produz uma espuma densa, que, segundo a fabricante, garante ultra limpeza com ultra cuidado, limpando as roupas enquanto ficam macias e cheirosas. “É um detergente líquido que eleva o desempenho de todos os líquidos lançados até então. Cuida dos tecidos, mantém as cores vibrantes sem deixar nenhum resíduo nas roupas e remove as manchas mais difíceis”, sustenta Vinicius.

Já o Branco Absoluto é um detergente em pó com formulação inovadora e exclusiva, também conforme informações do fabricante, capaz de deixar as roupas até três tons mais brancas. Uma das suas maiores vantagens é devolver a brancura para as peças usadas, além de manter por muito mais tempo o branco das roupas novas, afirma a marca.

MERCADO

O mercado capixaba é extremamente importante para a empresa, ressalta Vinicius, e, assim como em outras regiões, a Omo estrutura estratégias específicas e colabora com os principais clientes na promoção e comunicação da marca de forma efetiva no ponto de venda.

Além das ações táticas, a marca vem reconstruindo o posicionamento de sua campanha sob uma nova ótica e, com isso, tem buscado formas de se conectar de maneira mais orgânica com a região, seja por meio de influenciadores, seja pela mídia segmentada.