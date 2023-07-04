Referência no ES, cerimonial de Vila Velha atrai noivos de outros Estados e países

Casar pertinho da praia é um dos sonhos proporcionados pela Casa Di Lucca Crédito: Divulgação

“Destination wedding” é uma expressão que anda conquistando cada vez mais casais que procuram cerimônias mais íntimas em destinos paradisíacos.

Traduzida livremente do inglês como “destino de casamento”, essa prática refere-se à viagem para fora da cidade em que se reside para realizar a cerimônia do casamento, podendo incluir até deslocamentos internacionais. E quem entrou nessa rota turística nos últimos anos foi Vila Velha, município que recebe muitas pessoas que têm o sonho de ter o litoral capixaba como cenário desse momento especial.

Essa procura se deve ao desejo de muitos “pombinhos” de casar na praia, sem se preocuparem com tantos detalhes de decoração da festa. O casal ainda pode planejar o roteiro completo com a celebração acontecendo já no ponto de destino da lua de mel. Enquanto isso, os amigos e os familiares também aproveitam para conhecer um novo lugar.

Segundo o diretor-executivo do Grupo Casa Di Lucca Festas e Eventos, Thiago Fabretti, esse é o tipo de evento mais procurado na cidade canela-verde.

“De 30% a 40% dos clientes que procuram o cerimonial Casa Di Lucca Praia, espaço localizado na Ponta da Fruta, são de outros Estados e até de outros países. Eles sempre desejam fazer uma festa especial e, ainda, aproveitam para desfrutar as áreas turísticas da Grande Vitória”, conta.

Não importa se é casamento, formatura, aniversário, baile de debutante ou chá de bebê: organizar uma festa com amigos e família pode ser altamente complexo. É preciso contratar serviços de bufê, decoração, cerimonialista, fotografia, iluminação e sonorização. Por isso, existem empresas que unem todas essas especialidades para proporcionar aos clientes momentos inesquecíveis.

Na Casa Di Lucca, esta é a promessa: a única preocupação do anfitrião é reunir os nomes de quem não pode faltar na lista de convidados.

Variedade de opções no bufê é um dos atrativos do Grupo Crédito: Divulgação

Tradição e experiência

Com o diferencial de prestar um atendimento humanizado antes, durante e após os eventos, a marca prioriza a constante capacitação e treinamento da equipe para melhorar a experiência do cliente, aponta Fabretti.

"Oferecemos vários serviços para diversos tipos de eventos. Fazemos incessantes melhorias na infraestrutura, no cardápio e, principalmente, nos nossos espaços – Centro, na região central de Vila Velha; Jardins, em Ulisses Guimarães; Praia, na Ponta da Fruta; e Al Mare, em Nova Ponta da Fruta." Thiago Fabretti - Diretor-executivo do Grupo Casa Di Lucca Festas e Eventos

Justamente por esses diferenciais, a Casa Di Lucca ficou em primeiro lugar na categoria “Cerimonial de Festas” no 31º Recall de Marcas A Gazeta.

Para o diretor-executivo, a conquista é sinal de que o time está seguindo o caminho certo, mostrando que a experiência e a tradição fazem diferença no mercado atual, mas olhar para o presente e para o futuro é ainda mais importante.

O diretor-executivo Thiago Fabretti ressalta atendimento de excelência Crédito: Divulgação