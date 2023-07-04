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Recall de Marcas 2023

Referência no ES, cerimonial de Vila Velha atrai noivos de outros Estados e países

40% do público cliente da Casa Di Lucca são casais que se deslocam para celebrar a união em locais da cidade de encher os olhos, como as praias

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 00:09

Publicado em 

04 jul 2023 às 00:09
Casa Di Lucca
Casar pertinho da praia é um dos sonhos proporcionados pela Casa Di Lucca Crédito: Divulgação
Destination wedding” é uma expressão que anda conquistando cada vez mais casais que procuram cerimônias mais íntimas em destinos paradisíacos.
Traduzida livremente do inglês como “destino de casamento”, essa prática refere-se à viagem para fora da cidade em que se reside para realizar a cerimônia do casamento, podendo incluir até deslocamentos internacionais. E quem entrou nessa rota turística nos últimos anos foi Vila Velha, município que recebe muitas pessoas que têm o sonho de ter o litoral capixaba como cenário desse momento especial.
Essa procura se deve ao desejo de muitos “pombinhos” de casar na praia, sem se preocuparem com tantos detalhes de decoração da festa. O casal ainda pode planejar o roteiro completo com a celebração acontecendo já no ponto de destino da lua de mel. Enquanto isso, os amigos e os familiares também aproveitam para conhecer um novo lugar.
Segundo o diretor-executivo do Grupo Casa Di Lucca Festas e Eventos, Thiago Fabretti, esse é o tipo de evento mais procurado na cidade canela-verde.
“De 30% a 40% dos clientes que procuram o cerimonial Casa Di Lucca Praia, espaço localizado na Ponta da Fruta, são de outros Estados e até de outros países. Eles sempre desejam fazer uma festa especial e, ainda, aproveitam para desfrutar as áreas turísticas da Grande Vitória”, conta.
Não importa se é casamento, formatura, aniversário, baile de debutante ou chá de bebê: organizar uma festa com amigos e família pode ser altamente complexo. É preciso contratar serviços de bufê, decoração, cerimonialista, fotografia, iluminação e sonorização. Por isso, existem empresas que unem todas essas especialidades para proporcionar aos clientes momentos inesquecíveis.
Na Casa Di Lucca, esta é a promessa: a única preocupação do anfitrião é reunir os nomes de quem não pode faltar na lista de convidados.
Casa Di Lucca
Variedade de opções no bufê é um dos atrativos do Grupo Crédito: Divulgação

Tradição e experiência

Com o diferencial de prestar um atendimento humanizado antes, durante e após os eventos, a marca prioriza a constante capacitação e treinamento da equipe para melhorar a experiência do cliente, aponta Fabretti.
"Oferecemos vários serviços para diversos tipos de eventos. Fazemos incessantes melhorias na infraestrutura, no cardápio e, principalmente, nos nossos espaços – Centro, na região central de Vila Velha; Jardins, em Ulisses Guimarães; Praia, na Ponta da Fruta; e Al Mare, em Nova Ponta da Fruta."
 Thiago Fabretti - Diretor-executivo do Grupo Casa Di Lucca Festas e Eventos
Justamente por esses diferenciais, a Casa Di Lucca ficou em primeiro lugar na categoria “Cerimonial de Festas” no 31º Recall de Marcas A Gazeta.
Para o diretor-executivo, a conquista é sinal de que o time está seguindo o caminho certo, mostrando que a experiência e a tradição fazem diferença no mercado atual, mas olhar para o presente e para o futuro é ainda mais importante.
Thiago Fabretti, diretor-executivo do Grupo Casa Di Lucca Festas e Eventos
O diretor-executivo Thiago Fabretti ressalta atendimento de excelência  Crédito: Divulgação
“Fazemos questão de executar um acompanhamento de todos os nossos eventos nas redes sociais e estamos sempre à disposição do cliente por meio do atendimento multicanal e transparente. Além do mais, a nossa equipe comercial é treinada e capacitada para realizar consultorias e propor o projeto completo da festa”, garante. O cerimonial aposta, ainda, nas maiores tendências mundiais de acervo para decoração e equipamentos de som e multimídia para que os convidados desfrutem da melhor festa.

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