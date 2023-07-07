Rede hospitalar abre mais leitos e atua com novo equipamento na radioterapia

Unidade Cariacica do Meridional, que teve capacidade de atendimento ampliada Crédito: Divulgação

Uma história de dedicação aos pacientes iniciada há 22 anos e que não para de ganhar novos capítulos. É assim que a Rede Meridional descreve sua trajetória, pontuada pela expansão e pelo aprimoramento da estrutura e assistência.

Primeiro lugar na categoria “Hospital” do 31º Recall de Marcas A Gazeta, a instituição de saúde anuncia que chegou em 2023 com equipamentos de ponta voltados ao tratamento por radioterapia, instalados na unidade de Vitória.

“O local foi preparado para receber a máquina de Radioterapia Versa HD, também chamada de acelerador linear. Ela é capaz de entregar tratamentos de alta precisão e eficácia, em menor tempo e com menos efeitos colaterais”, informa o diretor do Hub Espírito Santo da Rede Meridional, Fabio Frank.

O gestor acrescenta que o tomógrafo acoplado à máquina permite captar, antes e durante a aplicação da radioterapia, uma imagem rica em detalhes. Por meio dela, é possível analisar se o alvo terapêutico está sendo adequadamente tratado, garantindo precisão no cuidado e elevando a possibilidade de cura.

“A tecnologia diminui o tempo da sessão de radioterapia por meio de uma taxa de entrega de dose mais rápida no volume de tratamento”, explica.

Frank pontua que o hospital dispõe de uma equipe especializada e treinada, atuante “em um centro oncológico de excelência, que permite o cuidado integrado ao paciente”.

Alta precisão

Os investimentos em tecnologia também contemplam a unidade de Cariacica, com a construção de mais uma sala no centro de cirurgias robóticas.

“A utilização de mais esse ambiente vai reduzir o tempo de espera no pré-operatório dos pacientes, mantendo o mesmo controle rigoroso, com a qualidade dos equipamentos e eficiência de tudo que envolve as cirurgias robóticas. Os benefícios dessas cirurgias são vistos em todas as especialidades”, enfatiza.

Sala de cirurgia robótica: técnica garante mais precisão nas intervenções Crédito: Divulgação

A empresa inovou também no atendimento on-line e lançou o Meridional Cliente, um aplicativo que oferece a facilidade de agendamento de onde o paciente estiver. Marcação de consultas e exames, acesso a histórico de atendimento, consultas on-line e monitoramento da saúde são algumas das assistências disponíveis “na palma da mão”.

Em 2023, a Rede Meridional expandiu a capacidade da unidade hospitalar em Cariacica, com 11 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 51 de internação e 10 leitos de Transplante de Medula Óssea (TMO). O aumento no número de vagas foi possível graças às obras de expansão. Assim, o hospital passou a contar com 72 leitos, 184 unidades de internação e 11 salas cirúrgicas.

Fabio Frank analisa ser desafiador para uma marca manter-se bem lembrada pelos clientes ao longo dos anos, mas essa tem sido uma busca incessante do Meridional.

"Trabalhamos incansavelmente para isso, entregando todo o nosso potencial para os que precisam e estão em tratamento médico. A boa percepção das pessoas prova que nosso trabalho tem sido eficaz. O nosso grande diferencial é conseguir alinhar o que é essencial para cuidar da saúde: uma equipe de profissionais capacitada e pronta para atender bem, equipamentos de última geração, estrutura moderna e acolhimento aos pacientes." Fabio Frank - Diretor do Hub Espírito Santo da Rede Meridional

Segundo o diretor, o compromisso com a vida está presente em todas as ações da Kora Saúde/Rede Meridional, “sempre com um tratamento humanizado, respeitando e valorizando as pessoas”.

Fabio Frank elenca atributos que levaram o Meridional a conquistar reconhecimento Crédito: Divulgação