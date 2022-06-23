Rede de supermercados vai expandir centro de distribuição no ES

Presente em território capixaba desde 1978, o Extrabom está mais uma vez na preferência dos consumidores Crédito: Divulgação/Extrabom

Com grandes números que consolidam a marca no Espírito Santo, a rede de supermercados Extrabom não pensa em parar de crescer. Tanto é assim que vai expandir o centro de distribuição do grupo, localizado em Civit I, na Serra, e, com isso, terá estrutura para novos investimentos.

É o que afirma o vice-presidente da Rede Extrabom, Fabrício Coutinho. “A ampliação do nosso complexo logístico permitirá investir em novas lojas no Estado.” As obras já foram iniciadas e tem inauguração prevista para janeiro de 2023.

Presente em território capixaba desde 1978, o Extrabom está mais uma vez na preferência dos consumidores - um feito que tem repetido frequentemente no Recall de Marcas Rede Gazeta. Na 30ª edição do prêmio, conquistou novamente o primeiro lugar na categoria “Supermercado”. A resposta do público é, na avaliação de Fabrício Coutinho, reflexo da paixão do estabelecimento por servir.

"Trabalhamos para ser cada dia melhor, nos esforçando para oferecer aos capixabas um atendimento de excelência, tecnologia, ações de cunho social, além de variedade em produtos e serviços e economia" Fabrício Coutinho - Vice-presidente da Rede Extrabom

O vice-presidente lembra da trajetória do Extrabom, que começou com uma pequena mercearia em Jardim América, Cariacica. “Com o DNA de paixão em servir, a empresa foi crescendo com foco no trabalho, bom atendimento e no envolvimento familiar”, valoriza.

NÚMEROS EM DESTAQUE

Com pouco mais de 40 anos, a Rede Extrabom é uma das maiores empresas do setor do país e ocupa a 38ª posição no ranking nacional, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Ranking da AC Nielsen / ABRAS - 2021).

A rede também possui o maior número de lojas no Espírito Santo com 33 unidades distribuídas por Cariacica, Guarapari, Serra, Vitória, Colatina, São Mateus, Vila Velha e Viana, e mais de 4 mil colaboradores no Estado.

Fabrício Coutinho frisa que a empresa se dedica a manter conexão e proximidade com os clientes Crédito: Divulgação/Extrabom

A empresa é ainda certificada como uma das melhores do Brasil para se trabalhar, de acordo com o ranking do Great Place To Work (GPTW) — uma consultoria global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

CONEXÃO

Na visão do vice-presidente, o Extrabom possui outros diferenciais, como a busca por manter maior conexão e proximidade com os clientes.

“Nós investimos constantemente na qualificação dos nossos colaboradores, no aprimoramento dos nossos canais de atendimento, tanto presencial quanto digital, para garantir a melhor experiência possível do cliente nas lojas físicas, como também diante da tela de um computador ou via smartphone”, aponta.

Fabrício Coutinho acrescenta que o propósito da rede é ser um facilitador no dia a dia dos consumidores, suprindo as necessidades de alimentação, higiene, entre outros produtos que os clientes buscam em suas prateleiras cotidianamente.

Segundo o vice-presidente, além da dedicação da empresa para com o público e os investimentos, o Extrabom trabalha para oferecer uma ampla variedade e uma alta qualidade nos produtos vendidos.