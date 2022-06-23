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Recall 2022

Rede de padaria se prepara para chegar à Enseada e a Jardim Camburi

Com os dois novos pontos, Monza ampliará presença na Grande Vitória, onde já conta com 10 unidades, na Capital, em Vila Velha, na Serra e em Cariacica

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:20

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:20
Monza do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha
Monza do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Estar sempre perto proporciona também estar presente em todos os momentos: café da manhã, almoço, reunião de negócios, lanche da tarde, happy hour… Essa proximidade com o consumidor, além do já conhecido “sabor acima da média”, é o atributo que levou a Monza a conquistar o primeiro lugar no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta, na categoria “Padaria”.
Fundada em 1983, a rede possui dez lojas espalhadas pela Grande Vitória, onde mais dois estabelecimentos devem ser abertos em breve, na Enseada do Suá e em Jardim Camburi, na Capital. “Por estarmos sempre perto do consumidor, somos a maior rede de padarias do Espírito Santo. Para nós, conquistar este primeiro lugar é ter o reconhecimento de nossos clientes. Isso nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo e nos dá força de vontade para continuarmos trabalhando todos os dias, cada vez mais, para fazer com que o sabor da Monza continue transformando a vida das pessoas”, destaca a gerente de Operações da empresa, Flavia Nicolau.
Gerente de Operações da Monza, Flavia Nicolau
Gerente de Operações da Monza, Flavia Nicolau, comemora a conquista no Recall por mais um ano Crédito: Divulgação
Prestes a completar quatro décadas, a Monza foi entendendo ao longo do tempo que a padaria do futuro não seria somente aquele lugar para comprar pão, café e itens básicos. A gestora explica que a rede buscou a evolução permanente, com produtos diversificados, inserindo em suas lojas a cafeteria e atualizando continuamente a padaria.

PRODUÇÃO

O crescimento da Monza demandou, em 2008, um projeto de centralização da produção. Isso porque era preciso manter “o altíssimo padrão de qualidade e sabor em todas as lojas”. O plano desenvolvido teve o objetivo de suprir boa parte da necessidade das lojas, criando uma uniformidade entre os produtos.
Delícia produzida pela padaria Monza
Delícia produzida pela padaria Monza Crédito: Divulgação
A transição para a produção centralizada teve início em maio de 2010 e, atualmente, já compreende 75% de todo o serviço das unidades da Monza. “Todo o nosso trabalho é voltado para proporcionar aos nossos clientes momentos memoráveis por meio do sabor dos nossos produtos”, diz Flavia Nicolau.
Segundo ela, o diferencial da Monza é querer transformar o modo com que o consumidor enxerga uma padaria convencional para melhorar o dia de cada pessoa com a experiência de degustar uma refeição com qualidade acima da média. Mas, além de despertar o apetite, é preciso focar a manutenção do negócio. Para isso, a gerente avalia ser essencial estar sempre de olho na operação, ouvindo os feedbacks dos clientes para melhor atendê-los, atualizando o cardápio e, assim, assegurar a trajetória de evolução do atendimento. “Desse modo, conseguimos proporcionar, cada vez mais, uma experiência cheia de sabor.”

EXPANSÃO

Na pandemia da Covid-19, com os consumidores dentro de casa, a Monza se viu desafiada a continuar sempre perto dos clientes. “Para marcarmos presença na vida dos capixabas foi preciso atuarmos por meio do delivery. Isso fez a diferença”, afirma Flavia Nicolau. E mesmo com as lojas fechadas no período mais crítico da pandemia, os planos de expansão da Monza não pararam.
Foram inauguradas mais duas lojas: a do Shopping Montserrat, na Serra, e a do Shopping Moxuara, em Cariacica. As novas unidades foram fundamentais para a inserção da Monza nessas cidades. Os estabelecimentos se juntam às oito que já existiam: Shopping Vitória, Praia do Canto, Praia da Santa Helena, Jardim da Penha, Fradinhos e Bairro República, em Vitória, e Shopping Praia da Costa e Praia da Costa, em Vila Velha.

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