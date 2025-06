Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas A Gazeta 2025: veja as campeãs do "Top of Mind"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:50

"Top of Mind" traz a primeira marca que vem à mente dos consumidores Crédito: Shutterstock

Quando se fala em marca, qual a primeira que vem à sua cabeça, independentemente do tipo de produto ou serviço? Essa resposta da maioria entrevistada em uma pesquisa de Recall é o chamado "Top of Mind", termo em inglês que indica as marcas mais populares que estão no topo da lembrança dos consumidores.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras do "Top of Mind" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Nike Nike é uma empresa norte-americana de calçados, roupas e acessórios fundada em 1972 por Bill Bowerman e Philip Knight. Em 2016, foi considerada a marca de roupas mais valiosa do mundo, segundo o ranking BrandZ da consultoria Millward Brown, avaliada em US$ 37,472 bilhões. É reconhecida por patrocinar grandes atletas de diferentes modalidades esportivas.

02 2º lugar - Coca-Cola Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás.

02 2º lugar - Omo A Omo é uma marca da Unilever que ficou conhecida pelo slogan "Se sujar faz bem". Nesse sentido, a empresa acredita que cada mancha representa uma experiência importante na vida: manchas de lama são o selo da aventura; manchas de grama, o símbolo da exploração; e manchas de frutas, o resultado de descobertas. Dessa forma, a marca de sabão em pó e sabão líquido incentiva que as pessoas se sujem em atividades divertidas, já que a Omo está presente para resolver tudo depois.



02 2º lugar - Sepé O arroz Sepé é da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel). A instituição nasceu da dificuldade de comercialização que os agricultores enfrentavam na década de 1950, na região central do Rio Grande do Sul. Um pequeno grupo se reuniu buscando uma nova forma de vender seus produtos. De lá para cá, a cooperativa foi se adaptando aos ciclos vividos na região, tendo como primeiro produto o trigo. Atualmente, o carro-chefe da empresa é o arroz irrigado.

02 2º lugar - Adidas A Adidas foi fundada em 1949 pelo alemão Adi Dassler, com o objetivo de oferecer produtos voltados ao melhor desempenho de atletas. Mas hoje a marca também influencia a moda, a cultura, a música e o estilo, como modelos icônicos que trazem suas inconfundíveis três listras laterais.

