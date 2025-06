Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento “Sindicato"

3º lugar - Sindiupes

A história começou em 1958, quando foi criada a União dos Professores Primários do Espírito Santo (Uppes), com objetivo de organizar as atividades docentes e encaminhar as questões pertinentes ao exercício da função de professoras primárias no Estado. Em 1989, no Congresso Estadual, em Guarapari, a Uppes foi unificada com a Associação dos Orientadores Educacionais (AOEC) e dos Supervisores Escolares (Assec), em 1989, transformando-se no Sindiupes, que hoje representa os professores da educação pública no Estado.