Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento "Posto de Gasolina"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 01:12

Posto de Gasolina é uma das categorias analisadas na pesquisa do Recall de Marcas 2025 Crédito: Shutterstock

Além de combustível, os postos de gasolina oferecem serviços como troca de óleo, calibragem de pneus e lava-jato, contribuindo para a manutenção dos veículos, além das lojas de conveniência que facilitam a vida dos motoristas. Consumidores buscam seus postos de confiança na hora de utilizar esses serviços.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

Veja as vencedoras no segmento "Posto de Gasolina" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Ipiranga A rede Ipiranga se propõe a ser completa, abastecendo a vida em movimento com todos os serviços, para todo tipo de veículo ou frota, com as melhores opções de combustíveis, com a segurança do Jet oil, com a conveniência da AmPm e com praticidade.

02 2º lugar - Shell Fundada em Londres, em 1897, a Shell começou como uma pequena empresa comercial. Em 1903, ela se uniu a Royal Dutch Petroleum para se tornar uma das maiores empresas de energia do mundo. Hoje, atua em 70 países e territórios e concentra os esforços em tecnologia e inovação para atender à demanda global por energia de maneira responsável.

03 3º lugar - Petrobras A Petrobras é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, atuando principalmente na exploração e produção, refino, geração e comercialização de energia. Tem uma grande base de reservas provadas e adquiriu expertise em exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas como resultado de quase 50 anos no desenvolvimento das bacias offshore brasileiras.

