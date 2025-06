Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas 2025: veja as campeãs no segmento “Plano de Saúde"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Publicado em 5 de junho de 2025 às 01:23

Plano de saúde é um dos segmentos no Recall 2025 Crédito: Shutterstock

Quem busca um plano de saúde avalia critérios como custo-benefício, rede credenciada e oferta de benefícios diferenciados, antes de escolher uma operadora. Serviço que permite o acesso a consultas e tratamentos especializados, sem pagar por procedimentos particulares ou aguardar o agendamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os planos de saúde também estão na memória dos consumidores.>

Este foi um dos segmentos avaliados no 33º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 81 segmentos. >

Foram entrevistadas 1.629 pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba.>

No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.>

>

Veja as vencedoras no segmento "Plano de Saúde" na pesquisa do Recall de Marcas 2025:

01 1º lugar - Unimed A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed. O sistema é composto por 340 cooperativas médicas, que prestam assistência para 20,5 milhões de clientes em todo o país. No Espírito Santo, é representado pelas operadoras Unimed Vitória, Unimed Sul Capixaba, Unimed Noroeste Capixaba, Unimed Norte Capixaba e pela Prestadora Unimed Piraqueaçu.

02 2º lugar - Samp A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes. Hoje, é São Bernardo Samp e faz parte da terceira maior empresa de medicina de grupo do Brasil, a Athena Saúde, que faz a gestão de mais de 1.4 milhão de beneficiários e uma ampla rede de própria composta por hospitais, clínicas e laboratórios nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

03 3º lugar - Medsênior O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde exclusivo para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável. Hoje, além do Espírito Santo, onde tem unidades próprias, atua também em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta